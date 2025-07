ไฮแอท เปิดแคมเปญใหญ่ ‘Be More Foodie’ เจาะตลาดนักชิมในไทย-สิงคโปร์

เครือโรงแรมไฮแอทเอเชียแปซิฟิก เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดครึ่งปีหลัง เปิดตัวแคมเปญ “Be More Foodie. Be More Fulfilled.” ครอบคลุม 75 ร้านอาหารและบาร์ในไทย-สิงคโปร์ พร้อมกระตุ้นสมาชิก World of Hyatt ใช้จ่าย-สะสมแต้มเพิ่ม ลุ้นรับคะแนนโบนัสกว่า 80,000 คะแนนทุกสัปดาห์

ไฮแอท เอเชีย แปซิฟิกเปิดตัวแคมเปญอาหารและเครื่องดื่ม “Be More Foodie. Be More Fulfilled.” ที่ร้านอาหารและบาร์ 75 แห่งในโรงแรมเครือไฮแอท 16 แห่งในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย

สำหรับแคมเปญ “Be More Foodie. Be More Fulfilled.” เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลิ้มลองรสชาติอันแสนอร่อยกับเราพร้อมทั้งปลดล็อกสิทธิประโยชน์มากมายในฐานะสมาชิก”World of Hyatt” Tammy Ng รองประธานฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของไฮแอท กล่าว “เรามีความภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลายและแปลกใหม่โดยยึดปรัชญาด้าน “อาหาร” ของไฮแอทที่ว่า “คัดสรรอย่างใส่ใจ เสิร์ฟอย่างพิถีพิถัน”

แคมเปญจะเริ่มขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 โดยแบ่งเป็นสองช่วงต่อไปนี้

Be More Savvy : 21 กรกฎาคม-14 กันยายน 2568

ลูกค้าร้านอาหารทุกท่าน รวมถึงสมาชิก World of Hyatt ลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แขกผู้เข้าพักและลูกค้าที่ไม่ได้เข้าพัก จะได้รับส่วนลดสูงสุด 25% ที่ร้านอาหารและบาร์ที่เข้าร่วมกว่า 50 แห่งในประเทศไทย และรับส่วนลดสูงสุด 20% ที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมกว่า 10 แห่งในสิงคโปร์

Be More Rewarded : 15 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2568

สมาชิกที่ลงทะเบียนจะได้รับคะแนน World of Hyatt เป็นสองเท่าเมื่อรับประทานอาหารหรือซื้อกลับบ้านที่ร้านอาหารและบาร์ 75 แห่งในโรงแรมเครือไฮแอท ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ลูกค้าต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 หลังจากนั้นสมาชิกจะได้รับคะแนนเพื่อแลกรับคืนเข้าพักฟรี อัปเกรดห้องสวีท ประสบการณ์ต่าง ๆ และอีกมากมายได้เร็วขึ้น

สมาชิกที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยมีสิทธิ์ลุ้นรับคะแนนโบนัส 80,000 คะแนนทุกสัปดาห์ เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านอาหารและบาร์ของไฮแอทในประเทศที่อาศัยอยู่ และแชร์ประสบการณ์ลงบนโซเชียลมีเดีย ผู้ชนะสามารถใช้ 80,000 คะแนนเพื่อแลกรับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนที่โรงแรมในเครือทั่วโลก*

เช่น โรงแรมที่ได้รับรางวัลอย่าง Park Hyatt Sydney, Alila Villas Uluwatu, Andaz Tokyo Toranomon Hills และ Park Hyatt Paris-Vendôme หรือสูงสุด 16 คืนที่โรงแรมในเครือแคตากอรี่ 1 เช่น Hyatt Centric City Centre Kuala Lumpur, Hyatt Place Johor Bahru Paradigm Mall และ Hyatt Place Bangkok Sukhumvit 24 ในช่วง 16 สัปดาห์ของกิจกรรม ผู้ชนะหนึ่งรายจะได้รับการคัดเลือกทุกสัปดาห์จากแต่ละประเทศ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ภาคผนวก

สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ของโรงแรมในเครือไฮแอท สิงคโปร์

สัมผัสรสชาติอาหารอันหลากหลายกับร้านอาหารและบาร์ของโรงแรมเครือไฮแอทในสิงคโปร์ ตั้งแต่เมนูอาหารอิตาเลียนร่วมสมัยที่ Le Pristine Singapore ณ Grand Hyatt Singapore ไปจนถึงอาหารกวางตุ้งแบบต้นตำรับที่ “5 ON 25” ร้านอาหารสุดประณีต ณ Andaz Singapore ตลอดจนอาหารแนวอิซากายะที่ร้าน Kaya ที่มีกลิ่นอายสนุกสนานและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของญี่ปุ่น ณ The Standard Singapore

สัมผัสรสชาติอาหารที่มีครบรสที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือไฮทแอททั่วประเทศไทย

ลิ้มลองอาหารเม็กซิกันสุดสร้างสรรค์พร้อมชมวิวเมืองอันสวยงามที่ OJO ณ The Standard, Bangkok Mahanakhon แล้วไปชิมอาหารทะเลสไตล์อิตาลีที่ Embassy Room La Marina ณ Park Hyatt Bangkok และร้านอาหารฝรั่งเศสอันกลมกล่อมสไตล์บิสโทรที่ Gaston ณ Grand Hyatt Erawan Bangkok หรือจะชมวิวทะเลพร้อมอาหารละตินอเมริกาอันมีสีสันที่ Casa Boho ณ Hyatt Regency Phuket Resort

เข้าใกล้การพักผ่อนในฝันของคุณในทุกๆ มื้ออาหาร

สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสมสูงสุด 5 คะแนนสำหรับทุก ๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 33 บาท) ที่ใช้จ่ายไปกับการประทานอาหารที่ร้านอาหารและบาร์ ที่ร่วมรายการ คะแนนเหล่านี้สามารถนำไปใช้แลกรับสิทธิ์ เข้าพักฟรี อัพเกรดห้องสวีท รับประทานอาหารชั้นเลิศ และสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ คะแนนที่ได้รับจากการรับประทานอาหารยังสามารถนำไปสะสมเพื่อแลกสถานะผู้เข้าพักระดับ Elite ได้อีกด้วย ทำให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น เข้าไปที่ World.Hyatt.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสะสมคะแนนของ World of Hyatt