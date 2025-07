อนันตรา บุกตลาดญี่ปุ่น เตรียมเปิด ‘คารุอิซาวะ รีทรีต’ สุดหรูปี’73

เครือไมเนอร์ โฮเทลส์ ผนึกกำลังพันธมิตรญี่ปุ่น เปิดตัวโครงการรีสอร์ตหรูแห่งแรกในญี่ปุ่น ณ เมืองคารุอิซาวะ พร้อมยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม ใกล้โตเกียว กำหนดเปิดให้บริการในปี 2573

“วิลเลียม อี. ไฮเน็ค” (William E. Heinecke) ประธานและผู้ก่อตั้ง ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Minor International) กล่าวว่า ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) ร่วมกับ บริษัท รอยัล ไมเนอร์ โฮเทลส์ จำกัด (Royal Minor Hotels Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท รอยัล โฮลดิ้งส์ จำกัด (Royal Holdings Co., Ltd.) ประกาศลงนามสัญญาบริหารโครงการอนันตราแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น โดยจับมือกับบริษัท ลิสต์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (List Development Co., Ltd.) ในการพัฒนาโครงการ อนันตรา คารุอิซาวะ รีทรีต (Anantara Karuizawa Retreat)

ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2573 (ค.ศ. 2030) โดยอนันตราฯแห่งใหม่นี้จะประกอบด้วยห้องสวีตและเรสซิเดนซ์รวม 51 ยูนิต บนพื้นที่ป่าอันเงียบสงบขนาด 10 เอเคอร์ หันหน้าไปยังทิวทัศน์ของภูเขาอาซามะ (Asama) ในเมืองคารุอิซาวะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

อนันตรา คารุอิซาวะ รีทรีต จะดึงเสน่ห์ความงามตามธรรมชาติของภูมิภาคที่มีตลอดทั้งปีมานำเสนอประสบการณ์การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติให้กับนักเดินทาง ด้วยทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับสถานีรถไฟชินคันเซ็น คารุอิซาวะ โฮคุริคุ (Karuizawa Hokuriku Shinkansen) ทำให้การเดินทางจากกรุงโตเกียวมารีสอร์ตแห่งนี้จึงใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง รวมถึงจากเมืองใกล้เคียงอย่าง นากาโนะ คานาซาวะ และมาเอะบาชิ ซึ่งคารุอิซาวะถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ มีอากาศที่เย็นสบายในฤดูร้อน

และมีกิจกรรมกลางแจ้งหลากหลายให้ได้เพลิดเพลินตลอดทั้งปี อาทิ สวนคาซาโคชิแห่งคารุอิซาวะ (Karuizawa Kazakoshi Park) สนามกอล์ฟ ป่าไม้ เส้นทางเดินป่า น้ำพุร้อน และลานสกี นอกจากนี้คารุอิซาวะยังเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักเดินทางจากภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากสามารถเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮาเนดะและนาริตะของโตเกียวโดยรถไฟภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง

อนันตรา คารุอิซาวะ รีทรีต เตรียมต้อนรับแขกผู้เข้าพักด้วยบริการเฉพาะบุคคลที่พิถีพิถัน พร้อมที่พักสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งจะประกอบด้วยห้องสวีตจำนวน 23 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 60 ถึง 120 ตารางเมตร และวิลล่าหรูแบบสองและสามห้องนอนอีก 18 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 70 ถึง 270 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อพัฒนาเป็นเรสซิเดนซ์ในอนาคต โดยจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อแผนงานมีความคืบหน้า โดยวิลล่าดังกล่าวจะช่วยเพิ่มจำนวนห้องพักของโรงแรมอีก 28 ยูนิต รวมเป็นทั้งหมด 51 ยูนิต ซึ่งบางส่วนจะเปิดให้บริการในรูปแบบวิลล่าสองห้องนอน ซึ่งขนาดของห้องนอนเริ่มต้นที่ 70 ตารางเมตร และ 130 ตารางเมตร

นอกจากนี้ แขกผู้เข้าพักจะได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์การด้านอาหารและเครื่องดื่มจากห้องอาหารและบาร์ 3 แห่ง ได้แก่ ห้องอาหารที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวันแบบออลเดย์ไดนิ่งห้องอาหารคอนเซ็ปต์พิเศษ และบาร์ ภายในโรงแรมยังมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพ โดยมี อนันตรา สปา และออนเซ็น เป็นหัวใจสำคัญ เสริมด้วยโปรแกรมดูแลสุขภาพที่หลากหลาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องสมุด และเลานจ์

รวมถึงพื้นที่ประชุมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการจัดสัมมนาและการประชุมทางธุรกิจ การออกแบบ อนันตรา คารุอิซาวะ จะผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับธรรมชาติโดยรอบ ด้วยการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น โครงสร้างไม้ของหลังคาและหน้าต่างบานใหญ่ เพื่อสร้างความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาอาซามะ

นายโคเฮ โมโตยามะ (Kohei Motoyama) ประธานกรรมการและกรรมการผู้แทน (President and Representative Director) บริษัท รอยัล ไมเนอร์ โฮเทลส์ จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท ลิสต์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในการพัฒนาโครงการ อนันตรา คารุอิซาวะ รีทรีต พันธมิตรที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักเซอรี่

ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของอนันตราฯในการมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่หรูหราและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ด้านการออกแบบ เรามุ่งมั่นที่จะร่วมกันรังสรรค์รีทรีตแห่งนี้ให้กลมกลืนกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของคารุอิซาวะ พร้อมทั้งยกระดับเสน่ห์เฉพาะตัวของจุดหมายปลายทางแห่งนี้ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น”

นายฮิโรยูกิ คิอูจิ (Hiroyuki Kiuchi) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (President and COO) บริษัท ลิสต์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำแบรนด์โรงแรมระดับลักเซอรี่ชื่อดังอย่างอนันตราฯเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ผ่านโครงการสำคัญซึ่งเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง รอยัล ไมเนอร์ เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยการสร้างบ้านและชุมชนคุณภาพสูงมาโดยตลอด

และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้นำปรัชญานี้ขยายไปสู่การพัฒนาโครงการโรงแรมคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัยระดับลักเซอรี่ โดยนำความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานมาปรับใช้ ภายใต้บริบทนี้ วิสัยทัศน์ของเราได้สอดคล้องกับ รอยัล ไมเนอร์ จนนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงการบริหารโรงแรมครั้งนี้

คารุอิซาวะถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับการตากอากาศชั้นนำของญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยการเข้าถึงที่สะดวกสบายจากเขตมหานครโตเกียว รวมถึงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และทัศนียภาพอันสวยงามที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล สิ่งที่ดึงดูดความสนใจเราเป็นพิเศษคือการที่คารุอิซาวะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนที่แสวงหาประสบการณ์คุณภาพสูง

นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งยังไม่เหมือนใครด้วยจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาอาซามะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคารุอิซาวะ เราจึงมั่นใจว่าการนำแบรนด์อนันตราฯเข้ามาในทำเลอันโดดเด่นแห่งนี้ จะมอบประสบการณ์พักผ่อนที่หรูหราและเปี่ยมด้วยคุณค่าให้กับแขกผู้เข้าพักทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

“เราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ อนันตรา คารุอิซาวะ รีทรีต กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของพื้นที่ และมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

รอยัล ไมเนอร์ และลิสต์ ดีเวลลอปเมนท์ ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาบริหารโรงแรม (HMA) ณ โตเกียว อเมริกัน คลับ (Tokyo American Club) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมต่อทั้งสององค์กร

การลงนามในสัญญาบริหารโรงแรม อนันตรา คารุอิซาวะ รีทรีต ถือเป็นการลงนามครั้งแรกภายหลังการก่อตั้ง บริษัท รอยัล ไมเนอร์ โฮเทลส์ จำกัด ในเดือนมีนาคม 2568 โดย รอยัล ไมเนอร์ มีแผนที่จะร่วมมือกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของญี่ปุ่นในการบริหารโรงแรมภายใต้ 3 แบรนด์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกของ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้แก่ อนันตรา (Anantara) ทิโวลี (Tivoli) และอวานี (Avani) โดยตั้งเป้าเปิดโรงแรมในญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 21 แห่งภายในปี 2578