ไทยยื่นสัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการบังคับสูญหาย (ICPPED)

ไทยยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (ICPPED) แล้ว เป็นตราสารระหว่างประเทศหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 8 ที่ไทยเข้าเป็นภาคี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2024 ไทยได้ยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance : ICPPED) โดยตามข้อ 39 ของ ICPPED อนุสัญญาจะมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในวันที่ 30 หลังจากวันมอบสัตยาบันสาร (วันที่ 13 มิถุนายน 2024)

กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่า ไทยมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการเพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ โดย “พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565” ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2022 (พ.ศ. 2565) จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับประเทศไทยในการดำเนินการเพื่อต่อต้านและยุติการบังคับให้หายสาบสูญต่อไป

ทั้งนี้ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญเป็นตราสารระหว่างประเทศหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 8 ที่ไทยเข้าเป็นภาคี (จากทั้งหมด 9 ฉบับ) โดยก่อนหน้านี้ ไทยเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 7 ฉบับ ได้แก่

1.กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)

2.กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR)

3.อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women : CEDAW)

4.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC)

5.อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

6.อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่น ๆ ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT)

7.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD)