สหรัฐกังวล ไทยจับกุม ‘พอล แชมเบอร์ส’ อาจารย์ ม.นเรศวร ข้อหา ม. 112

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการณ์รู้สึกตกใจและย้ำถึงความกังวลกรณีการจับกุม พอล แชมเบอร์ส โดยทางการไทยในข้อหาความผิดทางอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แทมมี่ บรูซ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐอเมริการู้สึกตกใจต่อการจับกุมนายพอล แชมเบอร์ส พลเมืองอเมริกัน ในประเทศไทย ด้วยข้อหาความผิดทางอาญา ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเรากำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศอย่างจริงจัง และเรากำลังติดต่อกับทางการไทยเกี่ยวกับกรณีนี้

กรณีนี้ตอกย้ำถึงความกังวลที่มีมาอย่างยาวนานของเราต่อการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศไทย เราขอเรียกร้องให้ทางการไทยเคารพเสรีภาพในการแสดงออก และให้แน่ใจว่ากฎหมายจะไม่ถูกใช้เพื่อปิดกั้นการแสดงออกที่ได้รับอนุญาต ในฐานะพันธมิตรของประเทศไทยตามสนธิสัญญา เราจะติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด และสนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อนายพอล แชมเบอร์ส

เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงเทพฯ กำลังให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลที่เหมาะสมทั้งหมดแก่นายพอล แชมเบอร์ส เราได้ร้องขอให้สามารถเข้าพบนายพอล แชมเบอร์ส เพื่อให้แน่ใจว่าเขามีความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อให้การสนับสนุนที่จำเป็น

ก่อนหน้านี้ ข่าวสด รายงานเมื่อ 8 เมษายนว่า กรณีศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รับแจ้งจากทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า ดร.พอล แชมเบอร์ส นักวิชาการสัญชาติอเมริกัน ซึ่งประจำอยู่ที่สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกศาลจังหวัดพิษณุโลกออกหมายจับในคดีตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยมีกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ในคดี

โดยมีข้อมูลระบุว่า กองทัพภาคที่ 3 ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับ ดร.พอล เวสลีย์ แชมเบอร์ส ในความผิดฐาน “หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์, นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน, ทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร”

ADVERTISMENT

โดยคดีดังกล่าว ศาลจังหวัดพิษณุโลกออกหมายจับผู้ต้องหาไว้แล้ว ตามหมายจับที่ จ.245/68 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2568 จากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทางตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ขอให้มหาวิทยาลัยประสานแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบและเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ADVERTISMENT

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 2568 ดร.พอล แชมเบอร์ส พร้อม ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภรรยา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กงสุลใหญ่อเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ และทนายความ เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

ต่อมาเวลา 14.15 น. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรับแจ้งว่า ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว ดร.พอล แชมเบอร์ส หลังเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก และถูกนำตัวไปฝากขัง

สำหรับ ดร.พอล เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ที่ทำงานวิชาการด้านไทยศึกษา โดยเฉพาะศึกษาบทบาท อำนาจ และความเปลี่ยนแปลงของกองทัพไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งบทบาทในเชิงเปรียบเทียบกับกองทัพประเทศต่าง ๆ มีหนังสือสำคัญตีพิมพ์ อาทิ “Praetorian Kingdom : A History of Military Ascendancy in Thailand”, “Khaki Capital : The Political Economy of the Military in Southeast Asia”