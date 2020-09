เดอะ ทรัสต์ คอนโด @ บีทีเอส เอราวัณ “A LOCATION YOU CAN TRUST” เพียง 11 สถานีถึงทองหล่อ

บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ริมถนนสุขุมวิทย่านสมุทรปราการ เพียงไม่กี่ก้าวจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เอราวัณ เป็นที่ตั้งของ “เดอะ ทรัสต์ คอนโด @ บีทีเอส เอราวัณ” คอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง 30 ชั้นสไตล์ Modern Simplicity ผลงานของบริษัท เดอะคอนฟิเด้นซ์ จำกัด ในเครือควอลิตี้ เฮ้าส์

จุดเด่นของที่นี่นอกจากเป็นคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ยังสะดวกสบายในการเดินทางตามสโลแกน “A LOCATION YOU CAN TRUST” เริ่มจากติดรถไฟฟ้าสถานีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ นั่งเพลินๆ เพียง 11 สถานีก็ถึงทองหล่อ แหล่งแฮงเอ้าท์ของคนมีรสนิยม

ส่วนใครที่ชอบเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเข้าสู่ย่านใจกลางธุรกิจได้เพียงไม่กี่อึดใจโดยใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษกซึ่งเชื่อมต่อถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่ถนนพระราม 3 และอีกไม่กี่นาทีก็ถึงสาทร สีลม โดยห่างจากจุดขึ้นลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์) เพียง 800 เมตร

ภายในโครงการประกอบไปด้วยห้องชุดจำนวน 1,570 ยูนิต เป็นห้อง Fully-Furnished พร้อมเข้าอยู่ โดยมีให้เลือกทั้งแบบ Studio ขนาดประมาณ 23.50 ตร.ม. และแบบ One Bedroom ขนาดประมาณ 28.50 ตร.ม. แต่ละห้องออกแบบให้มีความโปร่งโล่ง พร้อมด้วยฟังก์ชั่นใช้สอยอย่างครบครัน

ที่นี่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์สุดๆ ตั้งแต่ “The Trust MARVEL AT THE STUNNING VIEW OF CHAO PHAYA’S MOST BEAUTIFUL CURVE” กับวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุด เปิดรับมุมมองได้ทั้งห้องรับแขกและห้องนอน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตวันหยุด อาทิ สระว่ายน้ำ Infinity Edge Pool ระบบเกลือ ขนาด ใหญ่ มีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่พร้อมฟิตเนส ซาวน์น่า สวนลอยฟ้า ห้องสันทนาการ ห้องสมุด ห้องเด็กเล่น และพื้นที่สีเขียวรายรอบโครงการ มีสวนหย่อมในบรรยากาศร่มรื่นให้จูงมือกันเดินเล่นชมวิวชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า และซุ้มสำหรับนั่งพักผ่อนหรือจัดปาร์ตี้บาร์บีคิว

ด้วยศักยภาพของที่ตั้งโครงการ หลังจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เอราวัณ เปิดให้บริการในปลายปีนี้แล้วก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาในอนาคตอีกมากมาย นอกเหนือไปจากปัจจุบันที่แวดล้อมไปด้วยสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล และศูนย์ราชการสมุทรปราการที่อยู่ห่างเพียง 3 กิโลเมตร

บวกกับเป็นโครงการในเครือควอลิตี้ เฮ้าส์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับถึง “คุณภาพ” ในอันดับต้นๆ “เดอะ ทรัสต์ คอนโด @ บีทีเอส เอราวัณ” จึงเป็นคอนโดมิเนียมที่นับว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือเลือกอยู่อาศัย

พิเศษสุดกับแคมเปญ “สุดยอดโปรแห่งปี อยู่ฟรี 2 ปี” เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนศกนี้ (สำหรับผู้ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารออมสินเท่านั้น) อีกทั้งยังมี ยูนิตพิเศษราคาเดียว เริ่มต้นเพียง 1.59 ล้านบาท*

