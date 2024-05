พระราชินี เสด็จฯร่วมประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ไปทรงเข้าร่วมการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.43 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ไปทรงเข้าร่วมการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายสเวน ฟิลลิป-โซเรนเซน (Mr.Sven Philip-Sörensen) ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ World Childhood Foundation นายชเล วุทธานันท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก (Safeguard Kids Foundation) ประธานศาลฎีกา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง เพื่อทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมของมูลนิธิ World Childhood Foundation มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก และองค์การสหประชาชาติ

เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องประชุม ESCAP HALL ทอดพระเนตรการกล่าวสิทธิเด็ก (Children Rights) 6 ข้อ ของมูลนิธิ World Childhood Foundation ในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน และการขับร้องบทเพลง You Raise Me up โดยคณะนักร้องเด็กประสานเสียง

ต่อจากนั้น สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 จบแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว

จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการมูลนิธิ World Childhood Foundation กับประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม

และประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศไทย และทรงรับฟังการกล่าวสุนทรพจน์โดยบุคคลต่าง ๆ

เสร็จแล้ว ทรงร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วทรงร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Key steps to reduce child sexual abuse online” และหัวข้อ “Protecting children from sexual abuse : Challenges and Key steps forward”

จากนั้น สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน พระราชทานพระราชดำรัสปิดการประชุมในหัวข้อ “Have a better future” เสร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ทอดพระเนตรการแสดงร้องเพลง Better Tomorrow โดยคณะนักร้องเด็กประสานเสียง และทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกแก้วจากผู้แทนคณะนักร้องเด็กประสานเสียงดังกล่าว

แล้วเสด็จออกจากห้องประชุม ESCAP HALL ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “ความจริงที่คนไทยไม่รู้” (The Hidden Truth in Thailand) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศผ่านระบบออนไลน์ และสิทธิความเท่าเทียมกันของเด็ก

จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถาร และทรงทูลลาสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับความยั่งยืนและนวัตกรรม และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวซูมี โร (Ms.Soomi Ro) ผู้บริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการดังกล่าว

สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

การประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธิ World Childhood ในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และการเเสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน

พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกันช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในประเทศต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่กับเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาโดยตลอด ดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”