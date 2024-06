กระแส ลิซ่า Rockstar ซอฟต์พาวเวอร์ ในการเมืองไทย

ลิซ่า Rockstar ยังแรงจนฉุดไม่อยู่ ทำลายสถิติมากมาย เพียงแค่ MV เผยแพร่ผ่านทาง Youtube 24 ชั่วโมง มียอดชมกว่า 32 ล้านวิว ชนะเพลง Fortnight ของ เทย์เลอร์ สวิฟท์ ทำสถิติไว้ 19.5 ล้านวิว ผ่านมา 48 ชั่วโมง ยอดวิวทะลุ 45 ล้านวิว

และทำให้ถนนเยาวราช อันเป็นสถานที่ถ่ายทำ MV ถูกพูดถึงในระดับโลกอีกครั้ง จนเกิด #BKKsopretty ทั้งคนไทย คนต่างชาติ แห่ไปตามรอย

ที่ไทม์สแควร์ กลางมหานครนิวยอร์ก MV Rockstar ถูกฉายบน Billboard ไม่ต่างกับกลางกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ข้ามโลกมาที่จีน เพลง Rockstar ฮิตติดชาร์ตของ QQ Music

ตัดกลับมาที่ไทย หลังจาก MV Rockstar ดังกระหึ่มโลก หน่วยงานภาครัฐ – คนการเมือง ต่างออกมาชื่นชม ลิซ่า ในฐานะหัวหอก Soft Power ไทย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกบ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่เยาวราชทันที ขณะเดียวกัน เยาวราชมีการปรับปรุงทางเท้า “ลายดอกโบตั๋น” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำย่านที่มีแค่เยาวราชเท่านั้น ซึ่งอยู่ในแผนของ กทม.มาก่อนแล้ว

ชัชชาติ กล่าวว่า ต้องขอบคุณลิซ่าที่ใช้เยาวราชเป็นโลเคชันถ่าย MV ทำให้เป็นที่กล่าวถึงไปทั้งโลก ซึ่งในขั้นกระบวนการติดต่อ กทม. ไม่ทราบว่าเป็นใคร เพราะทุกอย่างเป็นความลับ รู้เพียงว่า จะมีศิลปินมาขอพื้นที่เยาวราชถ่ายทำ การปิดการจราจรเป็นหน้าที่ของตำรวจ สำหรับ กทม. เอง ทางเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตามที่ได้ประสานมา ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น

“ลิซ่าได้ช่วยเราแล้วในเบื้องต้น ต่อไปเราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยตัวเราเองด้วย ต้องขอความร่วมมือผู้ค้าให้ดูแลนักท่องเที่ยวให้ดี เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจาก MV ลิซ่า แต่เมื่อมาถึงแล้วไม่ประทับใจนักท่องเที่ยวก็จะไม่กลับมาอีก ดังนั้นหน้าที่ของเราจึงต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในหลายมิติ ทั้งห้องน้ำสาธารณะ ความสะอาด ทางเดินเท้า การจราจร การไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว เชื่อว่ายังมีอีกหลายจุดในกรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยว เช่น ถนนบรรทัดทอง ดังนั้นการดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีก็จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้น” นายชัชชาติกล่าว

ส่วนเรื่องการปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่เยาวราชนั้น นายชัชชาติกล่าวว่า ตอนนี้เริ่มทำจากด้านบนตรงชุมชนเลื่อนฤทธิ์ทำไล่ลงมา รวมถึงตอนแรกจะนำสายไฟลงใต้ดิน แต่ถ้านำสายไฟฟ้าลงดินต้องติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่มาตั้งบนทางเท้า ทำให้เกิดปัญหาเกะกะมากขึ้น จึงเป็นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยแทน คาดว่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

อีกฟากหนึ่ง รัฐบาลกำลังจัด THACCA SPLASH : Soft power Forum 2024 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิตต์ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี เดินชมงานเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พร้อมกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

จึงหวะหนึ่งเยี่ยมชมการแสดงคัฟเวอร์แดนซ์ พร้อมให้คำแนะนำว่าอยากให้ดึงความเป็นไทยมากกว่านี้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเลียนแบบการเต้นของศิลปินเกาหลีจนมากเกินไป จากนั้น “ทักษิณ” ได้เดินมาเยี่ยมชมนิทรรศการอาหาร พร้อมบอกกับ น.ส.แพทองธารว่าให้เตรียมโปรโมตอาหารที่เยาวราช หลังจากที่มิวสิควิดีโอเพลง Rockstar ของลิซ่า Black Pink ที่ปล่อยออกมา

ด้าน “แพทองธาร” กล่าวว่า ได้ดูเอ็มวีเพลงร็อคสตาร์ของลิซ่าแล้ว ชอบมาก เขาสามารถเอาจุดเด่นของคนไทยหลายๆด้าน มานำเสนอผ่านตัวเอง ซึ่งนำเสนอได้สุดยอด ปังมาก และตนคนเดียวอาจจะดูเป็น 10 วิวแล้วก็ได้

“ยอมรับน้องเขาทำได้สุดยอดมาก ส่วนตัวคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวอย่างที่คนไทยได้เห็นและภาคภูมิใจ แน่นอนว่าเยาวราชมีเรื่องของอาหาร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้ว มันจะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในบ้านเราได้ง่ายขึ้น โดยที่น้องเขาเอาเยาวราชบ้านเราไปแนะนำให้รู้จักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากต่อยอดได้อย่างแน่นอน”น

ส่วนเรื่อง ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ แนะนำให้ต่อยอดเรื่องอาหารที่เยาวราช น.น.แพทองธาร กล่าวว่า จริงๆเรื่องสตรีทฟู๊ดของไทย มีชื่อเสียงในหลายพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งเยาวราชและที่อื่นด้วย ดังนั้นเรื่องอาหาร ซอฟต์พาวเวอร์เราทำเรื่องเชฟชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งจะนำมาต่อยอดแน่นอน

ด้าน “ชัย วัชรงค์” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทวิตผ่านแอพพลิเคชั่น X หลังจาก MV เพลง Rockstar ดังฉุดไม่อยู่ หน่วยงานรัฐ ต่างออกมาชื่นชม กลายเป็นกระแสตีกลับว่า “โหน” ว่า “ใครจะว่าโหนลิซ่า ก็ยอมรับครับ โหนเพื่อ Ignite Tourism Thailand ลิซ่าเป็นสาวไทยที่น่าภาคภูมิใจ… ทำไมคนไทยจะโหนไม่ได้ครับ”

ด้านนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษา​หัวหน้า​พรรค​ก้าวไกล​ กล่าวถึง MV ของ”ลิซ่า” ที่โด่งดังจนทำเยาวราชแตก ว่า ตนได้ฟังแล้ว ทุกอย่างเป็นระดับโลกทั้งหมด ทั้งคำร้องที่เป็นภาษาอังกฤษและคำแร๊ป รวมไปถึงเทคนิคการถ่ายทำ ถือเป็นผลงานระดับโลกที่ตนในฐานะคนไทยก็ภูมิใจ

ขณะเดียวกัน ก็มี “Local Content” จำนวนมาก และแม้เป็นผลงานระดับโลก แต่การประสานงาน การเต้นหรือคนที่อยู่ในภาพประกอบ ของ Music Video ก็เป็นคนไทยทั้งนั้น ต้องขอชื่นชมไปยังคุณลิซ่าและบริษัทด้วย ที่ทำให้ประเทศไทยได้รับความสนใจ อย่างน่าเหลือเชื่อ และที่ผ่านมาไม่มีบุคคลใดทำได้เท่านี้ ซึ่งน่าจะทำให้เกิดการรับรู้ เพราะการที่คุณลิซ่า ร้องว่า “Can you teach me Japanese?” I said, ไฮ ไฮ ”

“มันก็เป็นการแสดงให้คนภูมิภาคอื่น รู้ว่าในเอเชียมีหลายเชื้อชาติ มีความเป็นคนไทยอยู่ด้วย เป็นการเอาคนไทย เอาความสามารถไทย เอานักเต้นไทย ได้ข่าวว่า ช่างทำเล็บหรือช่างแต่งหน้าก็เป็นคนไทยด้วย” นายพิธา กล่าว

“การที่ Power จะเป็น Power ที่ Soft ได้มันยัดเยียดหรือประดิษฐ์​ประดอยไม่ได้ และอย่างที่ 2 ถ้าอยากถอดบทเรียน คือคุณลิซ่ารู้ว่าโลกต้องการอะไร แล้วย้อนกลับมา เขาเป็น Outside in ไม่ได้เป็น Inside out แบบที่เรานิยามความเป็นไทยกัน บังคับให้ทุกคนเสพความเป็นไทยตามที่เราต้องการ แต่เขาดูว่าความต้องการของโลกและเทรนโลกเป็นอย่างไร แล้วเขาค่อยกลับมาทำในมุมมองของเขา แล้วค่อยนำเสนอ เลยกลายเป็นอำนาจที่อ่อนจริงๆ”