ปีใหม่-ศรุดา ปัญญาคํา สาวทรานส์ จ.ตาก คว้ามงกุฎ Miss Tiffany ครั้งที่ 25

“ปีใหม่-ศรุดา ปัญญาคํา” สาวทรานส์คนงาม อายุ 29 ปี จากจังหวัดตาก คว้ามงกุฎ Miss Tiffany ครั้งที่ 25

จบลงไปแล้วสำหรับรอบตัดสินการประกวด “Miss Tiffany 25th : The Future is Yours” โดยกองประกวด Miss Tiffany’s Universe ในค่ำคืนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยา จังหวัดชลบุรี

ความพิเศษของปีนี้คือเป็นวาระครบรอบ 25 ปี ของเวที Miss Tiffany และมีสาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมีทั้งสิ้น 30 คน

โดยสาวงามที่คว้ามงกุฎ Miss Tiffany ในปีนี้ไปครอง ได้แก่ หมายเลข 13 “ปีใหม่-ศรุดา ปัญญาคํา”

สำหรับ ปีใหม่ ศรุดา ปัจจุบัน อายุ 29 ปี เป็นสาวทรานส์คนงามจากจังหวัดตาก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendance)

ปีใหม่ มีเป้าหมายในอนาคตคือการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สามารถขับเคลื่อนสังคมไทยให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน และผลักดันในวัดคุณค่าของบุคคลจากความสามารถ

ด้วยความสามารถและความสวยสง่าบนเวที ทำให้ ปีใหม่ ได้รับคะแนนท่วมท้นจากกรรมการและไม่ค้านสายตาผู้ชมทั้งฮอลล์

ชุดราตรี 13 คนสุดท้าย

การประกวด Miss Tiffany 25th เริ่มต้นขึ้นด้วยการปรากฏตัวของทั้ง 30 สาวงามในชุดราตรี เรียกเสียงกรี๊ดดังกึกก้องโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยา โดยคัดเอาผู้ผ่านเข้ารอบต่อไปเพียง 12 คนเท่านั้น

สำหรับรอบ 12 คนสุดท้าย สาวงามที่ได้รางวัลพิเศษ “BEST PERFORMANCE IN THE PRELIMINARY ROUND” และรางวัล “MISS POPULAR VOTE” จะได้รับสิทธิ์พิเศษ “Fast Track” เข้าสู่รอบ 12 คนสุดท้ายทันที

โดยรางวัล BEST PERFORMANCE IN THE PRELIMINARY ROUND ได้แก่หมายเลข 10 “นาเดียร์-ภัทราร์ เกิดสังข์”และ MISS POPULAR VOTE ได้แก่หมายเลข 30 “ยิป-พัชรดา ทองนาค”

สำหรับสาวงามที่ผ่านเข้ารอบอีก 11 คน ได้แก่

หมายเลข 1 “ตัวต่อ-ลภัสลดา โคตรอาสา”

หมายเลข 2 “ตะวัน-พรลภัส จันทร์สิริ”

หมายเลข 5 “มะปราง-ภริษา ณฤวัตรปกรณ์”

หมายเลข 6 “พลอย-นลินนิภา เชื้อประทุม”

หมายเลข 7 “ซีเกมส์-มินท์ธิตา อ่อนดำ”

หมายเลข 13 “ปีใหม่-ศรุดา ปัญญาคํา”

หมายเลข 11 “หมีพูห์-วาสิตา ไชยกุลชื่นสกุล”

หมายเลข 17 “บรู๊ช-คชิสรา ศรีดาโคตร”

หมายเลข 18 “แบงค์-ณัชนารา คงพัฒนานนท์”

หมายเลข 21 “กล้า-พลกฤต เทพนามวงค์”

หมายเลข 26 “เจสซี่-เจสสิลินน์ นาคประสิทธิ์”

ทั้งนี้ มีสาวงามที่คะแนนเท่ากัน 2 คนสุดท้าย ทำให้คณะกรรมการตัดสินใจให้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้นรวม 13 คน

ชุดว่ายน้ำ 5 คนสุดท้าย

สาวงาม 13 คนเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้ง ปรากฏตัวในรอบชุดว่ายน้ำ ทำเอาเวทีร้อนเป็นไฟ โดยรอบนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกสาวงามเข้าสู่รอบ 5 คนสุดท้าย

สำหรับผู้เข้าประกวด 5 คนสุดท้าย ได้แก่

หมายเลข 1 ตัวต่อ-ลภัสลดา โคตรอาสา

หมายเลข 11 หมีพูห์ วาสิตา ไชยกุลชื่นสกุล

หมายเลข 13 ปีใหม่-ศรุดา ปัญญาคํา

หมายเลข 17 บรู๊ช คชิสรา ศรีดาโคตร

หมายเลข 26 เจสซี่-เจสสิลินน์ นาคประสิทธิ์

ตอบคำถาม 5 คนสุดท้าย

สาวงามทั้ง 5 คนสุดท้ายปรากฏตัวอีกครั้งในรอบ 5 คนสุดท้ายที่เป็นรอบตอบคำถาม โดยผู้เข้าประกวดจะต้องสุ่มหยิบคำถามจากพิธีกร ซึ่งคำถามจะไม่ซ้ำกันในแต่ละคน โดยมีคำถาม ดังนี้

หมายเลข 1 ตัวต่อ-ลภัสลดา โคตรอาสา ได้คำถาม “ถ้าชีวิตคือ 100 % ถ้าชีวิตคือ 100% ในเพลงเจินเจิน บุญสูงเนิน ที่มีเนื้อร้องว่า 30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องฝ่าฟัน อยากทราบว่า 70 ที่ฝ่าฟันคืออะไร”

หมายเลข 11 หมีพูห์-วาสิตา ไชยกุลชื่นสกุล ได้คำถาม “ในฐานะที่คุณเป็น 1 ในผู้เข้าประกวด Miss Tiffany และเป็นบุคคลสาธารณะ และคุณโดนบลูลี่เรื่องความงาม และจำเป็นจะต้องโต้ตอบ คุณจะมีวิธีโต้ตอบอย่างไร เพราะอะไร”

หมายเลข 13 ปีใหม่-ศรุดา ปัญญาคํา ได้คำถาม “คุณจะทำอย่างไรเพื่อช่วยลดความรุนแรงและสร้างความเข้าใจในครอบครัว ที่ไม่ยอมรับบุตรหลานที่มีความหลากหลายทางเพศ”

หมายเลข 17 บรูซ-คชิสรา ศรีดาโคตร ได้คำถาม “หากคุณสามารถสร้าง Ai เสมือนคุณขึ้นมาได้ คุณจะให้ Ai ตัวนั้นทำอะไรแทนคุณบ้าง เพราะอะไร”

หมายเลข 26 เจสซี่-เจสสิลินน์ นาคประสิทธิ์ ได้คำถาม “หากมีเด็กเกิดความสงสัย ว่าคุณเป็นเพศอะไร คุณจะให้คำตอบและอธิบายอย่างไรกับเด็กคนนั้น”

สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ได้แก่

หมายเลข 13 ปีใหม่-ศรุดา ปัญญาคํา

หมายเลข 17 บรู๊ช-คชิสรา ศรีดาโคตร

หมายเลข 26 เจสซี่-เจสสิลินน์ นาคประสิทธิ์

ปีใหม่ คว้ามง

รอบนี้สาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 3 คน จะได้รับคำถามเดียวกัน และมีเวลาตอบ 30 วินาที โดยผู้ที่ยังไม่ได้ตอบคำถามจะถูกใส่หูฟังไว้เพื่อความยุติธรรม และคำถามคือ “คุณคิดว่า คุณเป็น Trans’s Hero ในด้านใด”

และสาวงามที่คว้ามงกุฎ ไปครองได้แก่ หมายเลข 13 ปีใหม่-ศรุดา ปัญญาคํา โดยจะเป็นตัวเเทนประเทศไทยเข้าประกวด miss international queen ต่อไป

ทั้งนี้ ปีใหม่ตอบคำถามในรอบ 3 คนสุดท้าย ว่า “ปีใหม่มายืนอยู่ตรงจุดนี้ 5 ปีแล้ว และก็ยังซื่อสัตย์กับความฝันของตัวเอง และซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเอง อยากเป็นแบบอย่างให้กับทุกคน ว่าถ้าหากมีฝัน จงสู้ ซื่อสัตย์กะบความฝันของตัวเอง เชื่อมั่น และลงมือทำ สักวันจะเป็นของคุณ เพราะว่า The Future is Yours”

สรุปรางวัล

1. Miss Tiffany 25th หมายเลข 13 ‘ปีใหม่’ ศรุดา ปัญญาคำ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (First runner-up) หมายเลข 17 ‘บรูซ’ คชิสรา ศรีดาโคตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (Second runner-up) หมายเลข 26 ‘เจสซี่’ เจสสิลินน์ นาคประสิทธิ์

4. รางวัล Miss Photogenic หมายเลข 23 ‘เตชิ’ กฤษฎิ์ณัชชา ชัยธนทัศน์พล

5. รางวัล Miss Congeniality หมายเลข 15 ‘มอส’ สิรภัชชา กฤษณ์ประไทย

6. รางวัล Miss Popular Vote หมายเลข 30 ‘ยิป’ พัชรดา ทองนาค

7. รางวัล Best Performance in the Preliminary Round หมายเลข 10 ‘นาเดีย’ ภัทราร์ เกิดสังข์

8. รางวัล Miss Silky Skin by Asoke Skin Hospital หมายเลข 17 ‘บรูซ’ คชิสรา ศรีดาโคตร

9. รางวัล Future of Beauty By Wansiri Hospital หมายเลข 13 ‘ปีใหม่’ ศรุดา ปัญญาคำ