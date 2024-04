ตำรวจ-อย.ทลายโกดังทุนจีนปลอมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง

ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วม อย.ทลายโกดังทุนจีนปลอมเครื่องสำอางแบรนด์ดังและเครื่องสำอางเถื่อน พร้อมเผยรายชื่อของกลางรวม 60 รายการ รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เตือนซื้อเครื่องสำอางราคาถูกผิดปกติเสี่ยงได้ของปลอม-ไม่มีคุณภาพ

วันที่ 25 เมษายน 2567 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจค้นโกดัง ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและได้รับประสานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ได้คุณภาพ

โดยสามารถตรวจยึดและอายัดของกลางรวม 60 รายการ จำนวน 31,922 ชิ้น มูลค่ากว่า 20,000,000 บาท โดยเป็นเครื่องสำอางปลอม จำนวน 2 รายการ และเครื่องสำอางต้องสงสัยว่าปลอม จำนวน 18 รายการ และเป็นเครื่องสำอางไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง และเครื่องสำอางไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 32 รายการ

จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า โกดังเก็บสินค้าดังกล่าว มีการบริหารจัดการในลักษณะ “เก็บ แพ็ค ส่ง” หรือ Fulfillment โดย น.ส.กรรณิกาฯ พนักงาน แจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของนายช่านหลิง ชิว (Mr.QIU CHAN LIN) นายทุนสัญชาติจีน ซึ่งจะเป็นผู้สั่งสินค้าเครื่องสำอางที่เป็นกระแส และกำลังเป็นที่นิยมในสื่อออนไลน์มาจากประเทศจีน จากนั้นจะนำมาเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าย่านอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อรอแพ็คส่งให้ลูกค้าชาวไทย

โดยกลุ่มนายทุนชาวจีนดังกล่าวจะเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้โฆษณาสินค้าเป็นจำนวนมาก รวมกว่า 44 ร้านค้า เพื่อกระจายการโฆษณา จากนั้นจะส่งออเดอร์-ที่อยู่การจัดส่งผ่านระบบโปรแกรมบริหารคลังสินค้า แล้วให้พนักงานทำการแพ็คบรรจุ และส่งให้กับลูกค้าชาวไทย ทำมาแล้วประมาณ 1 ปี โดยมียอดการส่งสินค้าสูงถึง 2,000 – 3,000 ชิ้น/วัน

ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าปลอมอื่น ๆ อยู่ระหว่างติดต่อให้ บริษัท เจ้าของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบและยืนยันเพิ่มเติม และในส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึด พนักงานสอบสวนจะส่งตรวจพิสูจน์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หากผลการตรวจวิเคราะห์พบวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จะเป็นความผิดเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ฐาน “ขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการจับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอม และเครื่องสำอางไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง

ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีราคาถูกกว่าปกติ หรือโฆษณาโปรโมชั่นการตลาดที่ราคาลดลงจนไม่น่าเป็นไปได้ ให้ระลึกไว้เสมอว่าท่านกำลังเสี่ยงต่อการได้ของปลอม ของไม่มีคุณภาพ

สำหรับเครื่องสำอางที่ตรวจยึดและอายัดของกลางรวม 60 รายการ ประกอบด้วย

1. ยาสีฟัน Amway Glister ปลอม จำนวน 2,900 ชิ้น

2. G-H GOODNESS AND HEALTH WITH PLANT-BASED (Amway) ปลอม จำนวน 100 ชิ้น

3. EUCERIN OIL CONTROL SPF 50+ 50ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 2,100 ชิ้น

4. EUCERIN EVEN SKIN SPOTLESS 5ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 400 ชิ้น

5. ANESSA PERFECT UV SUNSCREEN SPF 50 PA++(ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 600 ชิ้น

6. EUCERIN CRYSTAL BOOSTER SERUM 30ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 2,650 ชิ้น

7. CERA VE MOISTURISING CREAM 160Z/454G (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 1,200 ชิ้น

8. BICREWAGVA RICH SPF50+ 90ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 150 ชิ้น9. GARNIER BRIGHT COMPLETE 30X VITAMIN C 30ML(ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 900 ชิ้น

10. GARNIER SAKURA GLOW 30X HYALURON 30ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 406 ชิ้น

11. BIORE UV MICRO DEFENSA SPR50+ 50G (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 350 ชิ้น

12. ANESSA PERFACT UV SUNSCREEN SPF50+ 90ML(ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 500 ชิ้น

13. EUCERIN SPOTLESS BRIGHTENING NIGHT 50ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 200 ชิ้น

14. CERAVE ACNE ROAMING CREAM 150ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 800 ชิ้น

15. CERAVE GEL MOUSSANT 8FLOZ/236ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 300 ชิ้น

16. CERAVE MOISTURISING LOTION 236ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 160 ชิ้น

17. CERAVE HYDRATHING CLEAMSER 236ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 300 ชิ้น

18. CERA VE SA SMOOTHING CLEANSER 236ML (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 1,400 ชิ้น

19. CETAPHIL GENTLE SKIN CLEANSER (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 500 ชิ้น

20. CETAPHIL MOISTURISING CREAM 550G (ต้องสงสัยว่าปลอม) จำนวน 1,400 ชิ้น

21. HANBOLI 100G จำนวน 400 ชิ้น

22. LANBENA RETINOL 60 DCS/30PAIRS จำนวน 50 ชิ้น

23. THE ORDINARY GLYCOLIC ACID7% 240ML จำนวน 350 ชิ้น

24. GMEELAN GLUTA WHITENING 30G จำนวน 550 ชิ้น

25. CERA VE RESURFACING RETINOL SERUM 30ML จำนวน 1,700 ชิ้น

26. THE ORCINARY NIACIMAMIDE 10%+ZINC1% 30ML จำนวน 300 ชิ้น

27. THE ORDINARY AZELAIC ACID SUSPENSION จำนวน 800 ชิ้น

28. SIMPLE MOISTURISING FACIAL WASH100% SOAP FREE 150ML จำนวน 400 ชิ้น

29. THE ORDINARY NIACINAMIDO 10%+ZINC1% 30ML จำนวน 300 ชิ้น

30. GINSENG GOLD ANTI-WRINKLE 100ML จำนวน 200 ชิ้น

31. GMEELAN ORANGE 50G จำนวน 900 ชิ้น

32 COLUGEA BEE VENOM 110G. จำนวน 700 ชิ้น

33. NAKIZ LIVEIY BUTT 100G จำนวน 800 ชิ้น

34. SKINTIKIC MUGWORT 40G จำนวน 1,000 ชิ้น

35. HCHANA ALOE ESSENDE 40G จำนวน 350 ชิ้น

36. HCHANA MILK BODY LOTION 500ML จำนวน 400 ชิ้น

37. AOLA KD DEEP MOISTURIZE NIN 500G จำนวน 300 ชิ้น

38. EELHOE KINGG OF GINGER 30ML จำนวน 260 ชิ้น

39. ANUA HEARTLEAF SOOTHINGG TONER 77% 250ML จำนวน 1,800 ชิ้น

40. ANUA HEARTLEAF HOUTTUYINIA CORDATA EXTRACT 33.4% จำนวน 1,300 ชิ้น

41. ANUA PEACH70 NIACIN SERUM 30ML จำนวน 270 ชิ้น

42. ANUA HEARHEAP 80 MOISTURE 30ML จำนวน 300 ชิ้น

43. COSRX ADVANCED SNAIL96 100ML จำนวน 670 ชิ้น

44. ANUA PORE CONTROL CLEANSIING OIL 200ML จำนวน 1,400 ชิ้น

45. BANANA BOAT SPORT SUNSCREEN LOTION SPF110 90ML จำนวน 1,550 ชิ้น

46. CERAVE HYDRATING MINERAL SUNSCREEN 50 PACE 75ML จำนวน 600 ชิ้น

47. HORSE OIL MOISTURIZINGG HAND CREAM 80G จำนวน 800 ชิ้น

48. SKINTIRIO 10% NRACINAMZDE 20ML จำนวน 400 ชิ้น

49. GRANIER SKIN NATURALS จำนวน 280 ชิ้น

50. Caobenkeyouyao จำนวน 15 ชิ้น

51. Laroche – Effaclar จำนวน 12 ชิ้น

52. LESSXCOCO CHARMING FRAGRANCE SOLID BALM จำนวน 20 ชิ้น

53. MAIGOOLE SEA MUD HAIR REMOVAL CREAM จำนวน 120 ชิ้น

54. PWB PRINK WHITE BUMM จำนวน 500 ชิ้น

55. MAGOOLE Hairline Shadow Powder Pearl Black จำนวน 500 ชิ้น

56. COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner จำนวน 150 ชิ้น

57. SOME BY MI AHA.BHA.PHA 30 DAYS MIRACLE TONER จำนวน 600 ชิ้น

58. THE ORIGINOTE Beauty in Unity CERAMELLA SUNSCREEN SPF 50 PA+++ จำนวน 90 ชิ้น

59. Beauty of Josecn Relief Sun : Rice + Prcbiotics SPF 50+ PA++++ จำนวน 900 ชิ้น

60. Neo Hair Lotion HAIR TREATMENT GREEN WEALTH จำนวน 250 ชิ้น