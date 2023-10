ไอคอนสยามเปิดตัว “โอลาฟ” สูง 10 เมตร ตั้งเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ครั้งแรกของโลก ไอคอนสยาม ร่วมกับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท เปิดตัว “โอลาฟ” ขนาดยักษ์ สูง 10 เมตร ตั้งเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฉลองครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม และการเปิดตัว “World of Frozen” ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 “ไอคอนสยาม” ผนึก กำลัง “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท” สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ อวดโฉม “โอลาฟ” (Olaf) ขนาดสูงกว่า 10 เมตร ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม และการเปิดตัว “World of Frozen” ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่เจ้าโอลาฟขนาดใหญ่สูงกว่า 10 เมตร ที่ตั้งเด่นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ส่วนหนึ่งของงาน “Celebrate Like Never Before at ICONSIAM” ไม่เพียงแต่เป็นการฉลองครบรอบ 5 ปีแห่งการเป็น Global Destination แห่งการท่องเที่ยวของไอคอนสยามเท่านั้น แต่ยังเป็นการฉลองเปิดตัว “World of Frozen” (เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น) ดินแดนหิมะสุดมหัศจรรย์ที่แรกของโลก ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ด้วย

เป็นโอกาสอันดีที่แฟนโฟรเซ่นชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จะได้สัมผัสกับโอลาฟที่มาในท่านั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยม ซึ่งถูกออกเเบบลวดลายให้เป็นธีมโฟรเซ่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อไอคอนสยามโดยเฉพาะ

“นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า เป็นอีกความร่วมมือครั้งสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ในระดับเอเชีย โดยไอคอนสยามได้เนรมิตพื้นที่ริเวอร์ พาร์ค จัดแสดงโอลาฟขนาดยักจากโฟรเซ่นที่ออกแบบเพื่อประเทศไทยเท่านั้น เป็นท่านั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยมครั้งแรกในโลก

โอลาฟพร้อมแล้วที่จะสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือน นายสุพจน์ กล่าว

ด้าน “นายไมเคิล โมไรอาร์ตี้” (Mr. Michael Moriarty) กรรมการผู้จัดการฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท เล่าถึงคอนเซ็ปต์การจัดแสดงโอลาฟในครั้งนี้ว่า สองพี่น้องราชนิกูล “อันนา” และ “เอลซ่า” ได้มอบหมายให้โอลาฟเป็นผู้ส่งคำเชื้อเชิญไปยังผู้คนทั่วโลกให้มาที่ “เอเรนเดลล์”

เราได้ร่วมมือกับไอคอนสยามเป็นที่แรกของโลกเพื่อให้ชาวไทยได้พบกับโอลาฟ พร้อมหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสนุกสนานของเขาในการเชื้อเชิญชาวไทยไปยังเอเรนเดลล์ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท “เป็นครั้งแรกหลังจากรอคอยมาเนิ่นนาน”

โดยในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ดินแดน World of Frozen ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท จะพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะนำทางผู้เยี่ยมชมเข้าสู่เอเรนเดลล์ ดินแดนที่ถูกสร้างตามแบบภาพยนตร์อย่างไม่มีผิดเพี้ยน

ผู้เข้าชมจะได้ดำดิ่งสู่หมุดหมายแห่งการท่องเที่ยว ที่เปิดโลกแห่งโฟรเซ่น ได้ร่วมสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนนี้อย่างเต็มที่ แบบไม่เคยมีมาก่อน นายไมเคิล กล่าว

เช็กอินพร้อมใช้เวลาถ่ายรูปกับ โอลาฟ ความสูง 10 เมตรที่มาในท่านั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยม ซึ่งตั้งตระหง่านรอพบทุกคนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม