แบรนด์ดังอิตาลี Zegna ทัชใจผ้าไทย เตรียมคอลแลปส์ผ้าย้อมคราม สกลนคร

พลังซอฟต์พาวเวอร์ ”เศรษฐา” ต่อยอดผ้าไทย Zegna แบรนด์ดังอิตาลีอีก 10 วันบินมาไทยดูผ้าย้อมครามที่สกลนคร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการเยือนประเทศอิตาลีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ล่าสุด ทางคณะผู้บริหาร Ermenegildo Zegna Group มีความสนใจผ้าไทยเป็นอย่างมาก และระบุว่าในอีก 10 วันข้างหน้า Zegna จะส่งทีมมาดูกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อยอดสินค้าและผลิตสินค้าร่วมกัน เช่น กางเกงยีนส์ เป็นต้น

“นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการเจรจากับผู้นำของแบรนด์ระดับโลก” นายเศรษฐากล่าวย้ำในเพจของตัวเอง

Zegna เป็นธุรกิจเสื้อผ้า Hi-End ของอิตาลี มีโรงงานผลิตและเชี่ยวชาญเรื่องผ้า การมาพบ Zegna ในครั้งนี้ เรานำเสนอวัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพสูง คือ ผ้าย้อมครามธรรมชาติจากโครงการดอนกอยโมเดล จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโครงการจากพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Zegna เนื่องจาก Zegna เป็น Home of Fabric ผลิตผ้าให้ตัวเอง 50% ส่วนอีก 50% ผลิตให้แบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Hermes, Dior, LV ฯลฯ

ซึ่งการมาพูดคุยในวันนี้ Zegna ให้ความสนใจมาก และชอบทั้งเนื้อผ้า และวิธีการผลิตของชุมชนชาวสกลนคร เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ

Thank you Zegna for sharing useful ideas for future cooperation with Thailand. I hope today’s visit will lead to closer collaboration. While Zegna is renowned internationally for fine textiles, Thailand could offer high-quality raw materials such as Thai silk for the fabrication of products under Zegna brand in the future.