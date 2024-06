สุชาติ มอบ ITD เดินหน้านโยบายรัฐต่อยอดวิจัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

“สุชาติ” มอบ ITD นำนโยบายรัฐต่อยอดวิจัยพร้อมจัดอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เปิดแผนการดำเนินงานปี 2567 ทาง ITD ได้มีการจัดโครงการถึง 8 โครงการ สนับสนุนบุคลากรของประเทศ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังพบปะผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.) พร้อมมอบนโยบายว่า The International Institute for Trade and Development (Public Organization) หรือ ITD ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นฟันเพืองสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคผ่านการจัดอบรมและค้นคว้าวิจัยให้แก่บุคลากรของประเทศต่าง ๆ

จากการพบปะครั้งนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD เป็นองค์กรชั้นนําในการจัดการองค์ความรู้ ผ่านการจัดการอบรม และค้นคว้างานวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ

โดยตามแผนการดำเนินงานปี 2567 ทาง ITD ได้มีการจัดโครงการถึง 8 โครงการ เพื่อสนับสนุนบุคลากรของประเทศต่าง ๆ อาทิ โครงการมหกรรมการค้าและการพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก (Thailand Trade and Development Festival) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการใช้ประโยชน์จาก Cross Border E-Commerce (CBEC) สู่ตลาดประเทศจีน

โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มการเกษตรสู่การพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Smart AgriTech to the Sustainability Business Project) หรือ โครงการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบ ขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex : MSME digital trade & marketing platform Beta version) ระยะที่ 2 กลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Food For The Future)

อย่างไรก็ดี ได้มอบหมายให้ ITD กำหนดวิธีการวัดผลหรือประเมินผลหลังจบหลักสูตรให้ชัดเจน ว่าผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่ออย่างไรได้บ้าง และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือมูลค่าทางธุรกิจอย่างไรบ้าง

ITD เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้ประกอบการยุคใหม่หลายคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจแต่ยังขาดความรู้ การมีหลักสูตรอบรม หรืองานวิจัยคุณภาพ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่

รวมทั้งมองว่าหากหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์อย่าง ITD บูรณาการงานด้านวิชาการร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลงานด้านวิชาการได้อย่างแน่นอน โดยตนยินดีให้การสนับสนุนและให้การปรึกษาเต็มที่