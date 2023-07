ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (25 ก.ค.) โซฮอล์ ขึ้น 40 สต. ดีเซลพรีเมี่ยม ขึ้น 50 สต.

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์-ดีเซลพรีเมี่ยม ขึ้น 50 สตางค์ แก๊สโซฮอล์สูตรพรีเมี่ยม-กลุ่มดีเซลปกติ คงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (25 ก.ค. 2566)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร น้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันพรีเมี่ยมแก๊สโซฮอล์ 95 และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 20 ก.ค. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 45.74 บาท

GSH95 = 37.95 บาท

E20 = 35.64 บาท

GSH91 = 37.68 บาท

E85 = 36.09 บาท

พรีเมี่ยม GSH95 = 42.94 บาท

HSD-B7 = 31.94 บาท

HSD-B10 = 31.94 บาท

HSD-B20 = 31.94 บาท

พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 40.44 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สต. Hi Premium Diesel S ขึ้น 50 สต. สำหรับ Hi Premium 97 และกลุ่มดีเซลสูตรปกติราคาคงเดิม

GSH95S EVO 37.95 บาท

GSH91S EVO 37.68 บาท

GSH E20S EVO 35.64 บาท

GSH E85S EVO 36.09 บาท

Hi Premium 97 (GSH95++) 46.74 บาท

Hi Diesel B20S 31.94 บาท

Hi Diesel S 31.94 บาท

Hi Diesel S B7 31.94 บาท

Hi Premium Diesel S B7 41.44 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)