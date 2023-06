“หัวเว่ย” ส่งเสริมผู้หญิงทำงานด้าน STEM มากขึ้น

“หัวเว่ย” ฉลองวันวิศวกรรมสตรี จัดโรดโชว์ “Women in Tech” สะท้อนเป้าหมายการสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัล และสังคมการทำงานที่เป็นมิตรกับทุกคน และผลักดันผู้หญิงเข้าสู่สายด้าน STEM มากขึ้น

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (Huawei) กล่าวว่า ในอดีต วงการไอทีมีลักษณะเป็น “male dominated industry” หรืออุตสาหกรรมที่มี “ผู้ชาย” เป็นแกนนำสำคัญ แต่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะบุคลากรในวงการไอทีมีสัดส่วนเป็นผู้หญิงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโครงการ Women in Tech ที่หัวเว่ยผนึกกำลังกับพันธมิตรจะช่วยสร้างสังคมการทำงานที่เอื้อกับทุกคนในวงการไอทีมากขึ้น

“ในฐานะบริษัทเทคโนโลยี “หัวเว่ย” ยึดมั่นในภารกิจการเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย และขับเคลื่อนโลกอนาคตแห่งดิจิทัลที่มีความเท่าเทียม สำหรับในปี 2566 หัวเว่ยจะยังคงเดินหน้าเพาะบ่มบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ โครงการนักพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ โครงการวิศวกรพลังงานดิจิทัล และการสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัล เช่น โครงการ Women in Tech เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการเหล่านี้กันมากขึ้น”

“หัวเว่ย” จัดงานโร้ดโชว์ “Women in Tech” ครั้งแรกในไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิศวกรรมสตรีสากล (International Women in Engineering Day) หรือวันที่ 23 มิ.ย. ของทุกปี และจุดประกายการเรียนรู้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจจากผู้หญิงต้นแบบและผู้นำหญิงในสายไอที

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโร้ดโชว์ครั้งนี้ คือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่หันมาสนใจศึกษาต่อในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) เพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน กิจกรรมนี้ยังเป็นการผนึกกำลังระหว่างหัวเว่ย องค์การยูเนสโก (UNESCO) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย เพื่อบ่มเพาะและเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านไอทีให้กับโลกดิจิทัลของไทย

จากรายงานดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ ประจำปี 2566 ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economy Forum) ระบุว่า อาชีพในสาขา STEM หรือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการทำงาน เป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพสำคัญที่มีค่าตอบแทนสูง และจะเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นในอนาคต แต่จำนวนผู้หญิงที่ประกอบอาชีพในสาขา STEM ยังคงมีสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบอาชีพที่ไม่อยู่ในกลุ่ม STEM ผู้หญิงมีจำนวนมากถึงเกือบครึ่ง (49.3%) ในขณะที่ในอาชีพในสาขา STEM มีผู้หญิงเพียง 29.2% เท่านั้น

“หัวเว่ย” มีความตั้งใจที่จะผลักดันผู้หญิงเข้าสู่สายงานด้าน STEM มากขึ้น จึงเปิดตัวโครงการ ‘Women in Tech’ อย่างเป็นทางการในปี 2563 โดยยึดแนวปฏิบัติ 3 เสาหลัก ได้แก่ “Tech For Her”, “Teach With Her” และ “Teach by Her” ซึ่งปัจจุบัน โครงการมีการขยับขยายและดำเนินงานอยู่ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก