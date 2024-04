ทำไมการเปิดตัว iPhone สีใหม่ ถึงมีผลต่อยอดขายของ Apple ?

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนสำรวจว่ากลยุทธ์ “Mid Cycle” หรือการเปิดตัว iPhone สีใหม่ก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ไม่กี่เดือน มีผลต่อการเพิ่มยอดขายของ Apple อย่างไร ?

วันที่ 26 เมษายน 2567 รายงานของ International Data Corporation (IDC) ผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ระบุว่า ยอดการจัดส่งสมาร์ทโฟนในไตรมาส 1/2567 ของยักษ์ “แอปเปิล” (Apple) อยู่ที่ 50.1 ล้านเครื่อง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.6% เนื่องจากยอดขายในจีนที่เป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของ Apple ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สอดคล้องกับข้อมูลของรายงานจากบริษัทวิจัยตลาด Counterpoint ที่ระบุว่า ในไตรมาส 1/2567 Apple มียอดการจัดส่งสมาร์ทโฟนในจีนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 19.1% สวนทางกับภาพรวมของตลาดที่เติบโตขึ้น 1.5% และยอดการจัดส่งของแบรนด์เจ้าถิ่น เช่น หัวเว่ย (Huawei) เพิ่มขึ้นถึง 69.7% และเสียวหมี่ (Xiaomi) เพิ่มขึ้น 8.6% เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การที่ยอดขายไอโฟน (iPhone) สมาร์ทโฟนเรือธงของ Apple ในไตรมาส 1/2567 ลดลง อาจไม่ได้มีปัจจัยจากยอดขายในจีนที่ลดลงเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการตัดสินใจของ Apple ที่ไม่ได้เปิดตัว “iPhone 15” สีใหม่ในปีนี้ด้วย

โดยปกติแล้วรอบการเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่จะอยู่ในเดือน ก.ย.-ต.ค. ของทุกปี เท่ากับว่าในแต่ละปีจะมีการอัพเดตไลน์อัพผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม iPhone อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีกลุ่มผู้บริโภคที่รอสัมผัสประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากบิ๊กเทคระดับโลกรายนี้อยู่ไม่น้อย

นั่นทำให้ยอดขาย iPhone ในช่วงแรกของการเปิดตัวพุ่งกระฉูดกว่าช่วงอื่น ๆ จากแรงหนุนของกลุ่ม first mover หรือผู้มาก่อนกาลที่ต้องการใช้งานเครื่องเป็นกลุ่มแรก ๆ และกลุ่มที่อดทนรอเพื่อเปลี่ยนเครื่องตามรอบของตนเอง เห็นได้จากยอดขาย iPhone ในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2566) ที่เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับอานิสงส์จากการเปิดตัว iPhone 15 ที่เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายแบรนด์ต้องเผชิญเมื่อเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ คือการรักษาโมเมนตัมของยอดขายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดจับจ่ายใช้สอยเพื่อเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ โดยแต่ละแบรนด์จะเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Apple เลือกใช้กลยุทธ์ “Mid Cycle” หรือการเพิ่มสีใหม่ให้ iPhone รุ่นเดิม หลังจากเปิดตัวมาแล้วประมาณ 6 เดือน

ย้อนกลับไปในเดือน มี.ค. 2560 มีการเปิดตัว iPhone 7 สีแดง (PRODUCT)RED Special Edition ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการกุศลที่ Apple ทำร่วมกับ (RED) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งในปี 2549 เพื่อนำรายได้บางส่วนไปสมทบทุนในกองทุนโลก (Global Fund) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา และบำบัดรักษาผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อ HIV และโรคเอดส์หลายสิบล้านคน ซึ่งในเดือน เม.ย. 2561 ก็มีการเปิดตัว iPhone 8 สีแดง (PRODUCT)RED เช่นกัน

จากนั้นช่วงปลายเดือน เม.ย. 2564 Apple ได้เปิดตัว iPhone 12 และ iPhone 12 mini สีม่วง ถัดมาในเดือน มี.ค. 2565 มีการเปิดตัว iPhone 13 สีเขียว และ iPhone 13 สีเขียวอัลไพน์ รวมถึงในเดือน เม.ย. 2566 มีการเปิดตัว iPhone 14 และ iPhone 14 Plus สีเหลืองด้วย

บทความ Apple’s Yellow iPhone Is More Than Just a New Color. It’s a Stroke of Genius บทเว็บไซต์ของ Inc. Magazine ระบุว่า การเปิดตัว iPhone 14 สีเหลือง มีนัยมากกว่าการเป็น “iPhone สีเหลือง” เพราะนี่คือกลยุทธ์กระตุ้นยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมของ Apple ระหว่างรอการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตามรอบที่กำหนด

ในขณะเดียวกันการเปิดตัว iPhone สีใหม่ เป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภคที่ยังไม่ปักใจซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ หรือมีรอบการเปลี่ยนเครื่องที่ไม่ตรงกับรอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการ “เก็บตก” กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้มีรอบการเปลี่ยนเครื่องบ่อย หรือต้องรอใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเพียงอย่างเดียว ซึ่งต่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่มองว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ และตัดสินใจเก็บเงินไปซื้อในช่วงนั้นแทน

อีกทั้งการเปิดตัว iPhone สีใหม่ในช่วงกลางของวัฏจักร (Mid Cycle) ยังเป็นแคมเปญการตลาดที่ช่วยสร้างความคึกคักและการพูดถึงให้กับแบรนด์ รวมถึงยังสร้างความคาดหวังว่าสีใดจะเป็นตัวเลือกเรือธงในแต่ละปีของ Apple

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ยังไม่มีวี่แววที่ Apple จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนสีใหม่ในซีรีส์ iPhone 15 ดังเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นเพราะปีนี้ Apple มีหลายสิ่งที่ต้องโฟกัส ตั้งแต่การวางจำหน่าย Apple Vision Pro แว่น Mixed Reality รุ่นแรก ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา และการพัฒนา iPad Air และ iPad Pro รุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในวันที่ 7 พ.ค. 2567 หลังว่างเว้นจากการอัพเดตไลน์อัพใหม่ในกลุ่ม iPad ไปถึง 18 เดือน