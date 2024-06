ฟุตบอลยูโร 2024 ลูกค้าเคเบิลทีวี True Visions แพ็กเกจใด ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

เช็กแพ็กเกจจานดาวเทียม-เคเบิลทีวี True Visions แบบใดบ้างสามารถชมถ่ายทอดฟุตบอลยูโร 2024 โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูวิชั่นส์ในฐานะ “คิง ออฟ สปอร์ต” ผู้นำด้านการถ่ายทอดสดกีฬา ได้นำลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูฟ่า ยูโร 2024 รอบสุดท้าย ที่ประเทศเยอรมนี มามอบความสนุกให้แฟนบอลสมาชิกทรูวิชั่นส์ปัจจุบัน

“สามารถรับชมได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดทัวร์นาเมนต์ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นทางทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบิล และทรูวิชั่นส์ นาว บนแอปพลิเคชั่น ทรูไอดี รวมถึงแอปล่าสุด “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่)”

สำหรับเคเบิลทีวี และระบบจานดาวเทียม ลูกค้าทรูที่มีแพ็กเกจดังต่อไปนี้ สามารถรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอล “ยูฟ่า ยูโร 2024” ได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่

HAPPY FAMILY

SMART FAMILY

SPORT FAMILY

SUPER FAMILY

GOLD

PLATINUM

สำหรับการชมบนอุปกรณ์อื่น ๆ ใช้แพ็กเกจดังนี้

1.ทรูวิชั่นส์ นาว บนแอปพลิเคชั่น ทรูไอดี ผ่านแพ็กเกจ

• TrueVisions Now Standard 249 บาทต่อเดือน

• TrueVisions Now Premium 449 บาทต่อเดือน

• TrueVisions Now EPL & UEFA 499 บาทต่อเดือน

• TrueVisions Now Gold 999 บาทต่อเดือน

• TrueVisions Now Platinum 1,499 บาทต่อเดือน

2.ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ผ่านแพ็กเกจ

• TrueVisions Now Plus 249 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม จะมีการออกอากาศซ้ำอีกครั้ง (รีรัน) และมีทีมนักพากย์มืออาชีพของไทย ได้แก่ หัง-อัฐชพงษ์ สีมา, ชิต-ชิตพล ทรัพย์ขำ, ถม-ปฐมภพ อินทร์บำรุง, ท็อป-นุสรณ์ ศิลปพันธ์, ฟลุ๊ค-ธีรยุทธ บัญหนองสา, ไช้-ศรุต วิทูวินิต, วาว-จารุวัฒน์ พริบไหว, กอล์ฟ-ณรงค์ฤทธิ์ ศรีวรเวียง มาเพื่อเพิ่มสีสันความสนุก

พร้อมรับชมรายการพิเศษวิเคราะห์เจาะลึก บรรยากาศสด ๆ พรีวิว 30 นาที ก่อนการแข่งขัน ทุกคู่ ทุกแมตช์ และวิเคราะห์หลังการแข่งขัน พร้อมไฮไลต์ผ่านทุกช่องทางการถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 3 (603) ตั้งแต่แมตช์แรกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 15 มิถุนายน-15 กรกฎาคมนี้ รวมทั้งรายการพิเศษ The Stadium Euro ทางออนไลน์ Facebook Youtube และ TikTok ของ TrueVisions ในเวลา 18.00-19.00 น. ของทุกวันที่มีการแข่งขัน