เดอะมอลล์กรุ๊ป ผนึก 700 ร้านดัง “บางกะปิ-บางแค” ฟู้ดเดสติเนชั่น

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ปักหมุด เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ-บางแค เป็น ฟู้ดเดสติเนชั่น ผนึกร้านอาหาร ตั้งแต่ร้านสตรีตฟู้ดยันแบรนด์ดังระดับโลก รวมกว่า 700 ร้านค้า เสิร์ฟความอร่อย 2 ย่าน 2 มุมเมือง มั่นใจทราฟฟิกเพิ่ม 20%

นางสาวอัญชลี พัฒนอนันต์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม Leasing & Property บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป พลิกโฉมใหม่ครั้งใหญ่ ตามแผนยุทธศาสตร์โรดแมป Rebranding เดอะมอลล์ สู่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Happy Place To Live Life : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” ด้วยการปักหมุดให้ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ-บางแค เป็นแฟลกชิปที่สมบูรณ์แบบที่สุดย่านบางกะปิและย่านบางแค

ปั้น food destination

พร้อมปั้นให้ทั้ง 2 สาขา เป็น food destination สวรรค์ของนักชิม ด้วยการคัดสรรร้านอาหารที่ดีที่สุดตั้งแต่แบรนด์ดังระดับโลกจนถึงร้านสตรีตฟู้ด ทั้งไทย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และตะวันตก รวมกว่า 700 ร้านค้ามีอาหารให้เลือกมากกว่า 20,000 เมนู เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่ม

โดยในส่วนของ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ที่รวบรวมร้านอาหารนานาชาติไว้อย่างครบครัน อาทิ ชั้น G ร้านอาหารชั้นนำที่มาพร้อม Terrace ด้วยบรรยากาศความร่มรื่น ของ 4 Cafe’ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 น. ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้ง indoor และ outdoor

ได้แก่ Starbucks, KFC Cafe By So Coffee, McDonald’s และ Cafe Amazon รวมทั้งร้านอาหารชั้นนำ อาทิ Paris Mikki x WWA ร้านกาแฟสดและขนมเค้กสไตล์ฝรั่งเศส, ร้าน Bon Chon, Mos Burger, Chester’s, One to Two, Swensen’s, Secret Recipe, Pacamara Coffee Roasters, Yenlyyours Dessert, Woo Gogi ปิ้งย่างเกาหลีพร้อมเตาส่วนตัว

พร้อมพบกับทะเลอาหารที่ กูร์เมต์ อีทส์ (GOURMET EATS) ศูนย์รวมความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ บนพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. ด้วยอาหารชั้นเลิศจากทั่วโลก

อาทิ ครั้งแรกในประเทศไทย : THE LEGENDARY ครั้งแรกของการรวมร้านดังระดับตำนานแบบต้นฉบับ original มารวมไว้ที่เดียว อาทิ ตวงติ่มซำ, หวานดํารงค์, ชั้นฟ้าอร่อยล้ำ, เจ๊โอว หมูกรอบ, ประจักษ์เป็ดย่าง, เป็ดพะโล้นายหนับ (ตลาดน้ำดอนหวาย) ครั้งแรกที่ฟู้ดคอร์ต กับการรวมสตรีตฟู้ดกว่า 40 ร้านดัง ระดับรางวัลมิชลิน

เชฟร้านดังระดับมิชลิน

และพบกับการรวมตัวของเชฟร้านดังระดับมิชลิน ที่แผนก FH Zone Deli Express เช่น ร้าน Napha Chefs Subway, Minato, Onnie’s Recipe และรางวัลเชลล์ชวนชิม เปิบพิสดาร อีกมากมาย

และโซน THE TRENDY : กลุ่มร้านขนมปังและเบเกอรี่ อาทิ Bonjour, Bake a wish, ปังสยาม, SAINT ETOILE, S&P, MX cakes & bakery, Bread Talk, SusSus กลุ่มเครื่องดื่ม, ไอศกรีมและช็อกโกแลต เช่น Boost Juice, Chocolate factory, Mini Melts และกลุ่มของคาว เช่น Gindaco, Fantuan และ Bang Bao (เปิด 11 พฤศจิกายน 2566 )

ชั้น 3 : Dining Garden ที่มีบรรยากาศของธรรมชาติ พร้อมร้านอาหารชื่อดังกว่า 50 ร้านค้า อาทิ Saemaeul Express แบรนด์ใหม่ล่าสุดจากเครือแซมาอึล ต้นตำรับปิ้งย่างเกาหลี, โอ้กะจู๋ ร้านสลัดออร์แกนิกสำหรับคนรักสุขภาพ, Kogoro Katsu ร้านหมูทอดสูตรพิเศษส่งตรงจากเมืองนิงาตะ, Yuzu Suki เติมเต็มทุกมิติแห่งการทานสุกี้ยากี้จากเครือ Yuzu Group ที่คัดสรรวัตถุดิบพรีเมี่ยมส่งตรงจากญี่ปุ่น, Yuzu Ramen ราเมนยูซุเจ้าแรกในประเทศไทย จาก Yuzu Group ต้นตำรับราเมนจากญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังมีร้าน Sushi Seki, Tenjo Sushi & Yakiniku Premium, Aka, Amphawa, Bar B Q Plaza, Boon Tong Kee, Bafle Waffle, Coco Ichibanya, Dou, Fire Tiger by Seoulcial Club, Fuji Restaurant, Hasul Korean Restaurant, Hua Seng Hong, Kofuku, La Meow, Loong Mala, Lt Fish Restaurant, MK Restaurants,

Mo-Mo-Paradise, Me More Gelato, Happy Pig, Pepper Lunch, Oishi Buffet, Oishi Ramen, On The Table, Ootoya, Santa Fe’, Senju Shabu & Sushi Premium, Shabushi, Sizzler, Shinkansen Sushi, Yakiniku Like, Yayoi Japanese Restaurant, Zen Restaurant,

ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร, ป้อน,มะละกอ, ลาวญวน, ฮะจิบัง ราเมน, แม่ศรีเรือน, วัวกิว ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อพ่นไฟ ฯลฯ

ขณะที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค อาทิ ชั้น G พบกับร้านชั้นนำ อาทิ Starbucks, Swensen’s, Bonchon, Chester’s, KFC, McDonald’s, Mom’s Touch, Mos Burger, Koi The’, Mini Oriental Speedbar และ Cafe Amazon Muji Coffee Corner ที่ชั้น M และศูนย์รวมอาหารที่ กูร์เมต์ อีทส์ (GOURMET EATS) บนพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. ที่รวบรวมร้านอาหารไว้มากมาย

อาทิ 1st TIME IN RETAIL : ครั้งแรกในการเปิดร้านในห้างสรรพสินค้า อาทิ อาหารปักษ์ใต้ ฉวาง (แม่อวย) พรานนก และ เจริญพุงโภชนา 1st TIME IN BANGKAE : ครั้งแรกที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค กับการรวมสตรีตฟู้ดสตาร์ กว่า 40 ร้านดัง ทั้งร้านมิชลิน บิบ กูร์มองต์ อาทิ ผัดไทยไฟทะลุ, คนชง คนปรุง, บุญเลิศ บะหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊ว, เอลวิส สุกี้ เป็นต้น

รวมถึงร้าน HOT TOP BRAND AND TRENDY MUJI ที่รวมแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศ ทั้งกลุ่ม Snacks อาทิ Fantuan, Letao, Potato Corner, Gindaco, Kanom ร้านขนมปังและเบเกอรี่ อาทิ Krispy Kreme, Beard Papa’s, Sus Sus, Saint Etoile, S&P, MX cakes & bakery, Tian Mimi, White Story, Bake a wish, Anri, Milch, กลุ่มเครื่องดื่ม ไอศกรีม และช็อกโกแลต เช่น Boost Juice, Chocolate factory, TP Tea, Yogurt Culture

ชั้น 2 : Dining Garden อาทิ Mo-Mo-Paradise ชาบู ชาบู และสุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่น, Nice Two Meat U ปิ้งย่างเกาหลีสไตล์โมเดิร์น จากเกาหลี, Maguro (มากุโระ) ซูชิ และอาหารญี่ปุ่น, Mixue เครื่องดื่มชาและไอศกรีม ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก กว่า 20,000 สาขา ซิกเนเจอร์ ไอศกรีมวาฟเฟิล และน้ำมะนาวแช่เย็น,

Yakiniku Like ร้านปิ้งย่างสัญชาติญี่ปุ่นสไตล์ Fast casual, Four Seasons Restaurant Bangkok ที่มีเมนูเด็ดขึ้นชื่ออย่างเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นและเมนูอาหารจีน นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอีกมากมาย

ขณะที่ ชั้น 3 : M Life Market พบกับ DAY TO NIGHT COLIVING SPACE จุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เติมเต็มความสุขของคนทุกเจน โดยเมนูเด็ดจากร้านดัง อาทิ Wisdom International Buffet บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ สไตล์ fine dining ทั้งเมนูอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และตะวันตก พร้อมเมนูของหวาน, Hongdae Buffet (ฮงแด) บุฟเฟต์ปิ้งย่าง คุณภาพเยี่ยมตามแบบฉบับเกาหลีแท้ ๆ ฯลฯ

“เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตั้งใจจะปั้นให้เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ-บางแค เป็น food destination เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนทราฟฟิกให้กับศูนย์การค้าทั้ง 2 สาขา เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงก่อนปรับโฉมใหม่” นางสาวอัญชลีกล่าว