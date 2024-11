รู้จัก “GMM Sauce” ค่ายเพลงสั้น 55 วินาที เอาใจ Gen Z สายคอนเทนต์

ทำความรู้จัก “GMM Sauce” ค่ายเพลงระยะสั้น 55 วินาที 1 ใน 11 ค่ายของ GMM Music ตอบโจทย์เทรนด์การเสพสื่อแบบ Short Content ล่าสุดเสิร์ฟเพลงใหม่ “หมูเด้ง ลิตเติลฮิปโป” 4 เวอร์ชั่น 4 ภาษา ต่อยอดกระแสซอฟต์พาวเวอร์ที่ดังไกลระดับโลก

ยังคงไปต่อได้เรื่อย ๆ และมีแนวโน้มของการเติบโตมากยิ่งขึ้น กับธุรกิจเพลงประเทศไทย หลังจากที่กระแสของ T-Pop กลับมาบูมในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการในการลงทุนอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้น สังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของจำนวนศิลปินทั้งกลุ่ม และเดี่ยวในวงการ ทำให้เพลงพ็อปในไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ค่ายยักษ์ใหญ่ในวงการเพลงกว่า 40 ปีอย่าง “Grammy” (2529) ที่เพิ่งปรับโครงสร้างธุรกิจแยกออกมาเป็นบริษัท GMM Music เพื่อจัดการธุรกิจสินค้าเพลง ลิขสิทธิ์เพลง ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจบริหารศิลปิน เมื่อเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเติบโตให้กับอุตสาหกรรมเพลงตามคอนเซ็ปต์ “New Music Economy” ก่อนเข้าสู่ตลาดหุ้น จะพยายามสร้างค่ายเพลงหรือขยายธุรกิจไปเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคเพลงทีพ็อปที่มากขึ้น

โดยปัจจุบันค่ายเพลงภายใต้การดูแลของจีเอ็มเอ็ม มิวสิค มีทั้งหมด 11 ค่าย ได้แก่ Genie Records, White Music, Gene Lab, Sanamluang Music, ไทดอลมิวสิค (Thaidol), Family & Bird Box, Grammy Gold, G’NEST, White Fox, GMM Sauce และล่าสุดค่ายน้องใหม่ “19” ค่ายที่ดูแลศิลปินจากรายการเรียลิตี้ “19Lab”

พูดถึงความนิยมในการเสพเพลงของคนไทยในปัจจุบัน ทำให้หลายค่ายเพลงต้องเน้นเพลงที่มีระยะเวลาสั้น ดนตรีฟังง่าย และติดหูภาพในครั้งแรกที่ฟัง ตามกระแส Short Content หรือการสร้างคอนเทนต์ที่สามารถเสพได้ในระยะเวลาสั้น ๆ และกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

การมาของ “GMM SAUCE” ค่ายเพลงที่นำเสนอเพลงระยะเวลาเพียง 55 วินาที จึงมีนัยสำคัญที่มีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตในปัจจุบัน อาทิ TikTok, YouTube Shorts, Facebook และ Instagram Reels ที่ผู้คนมักจะใช้เวลาสั้นในการเสพ 1 วิดีโอโดยเฉพาะ

โดยจีเอ็มเอ็มซอสเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน ปี 2566 พร้อมรวมเอาโปรดิวเซอร์มือทองมากมายมารังสรรค์ผลงานภายในค่ายให้ตอบสนองต่อความนิยมของตลาดเพลงในปัจจุบัน การตัดสินใจขยายธุรกิจวงการเพลงอย่างทันยุคสมัย และตอบโจทย์สังคมอย่างทันท่วงที ส่งผลให้ปี 2566 GRAMMY ทํารายได้ในส่วนของธุรกิจเพลงรวมกว่า 3,929.9 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 29.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจนี้ได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ อย่างการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตและมิวสิกเฟสติวัลที่กลับมาดำเนินการได้เป็นปกติตลอดทั้งปี และด้านธุรกิจบริหารศิลปินทั้ง Live Show และ Presenter ทํารายได้เติบโตอย่างน่าสนใจเช่นกัน นอกจากนี้ในส่วนดิจิทัลมิวสิกซึ่งเป็นแกนหลักของธุรกิจเพลง สร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ย้อนกลับมาที่ค่ายจีเอ็มเอ็มซอสที่เปิดตัวไปเมื่อกันยายน 2566 ก็ผลงานเพลงชิมลางที่ปล่อยออกมาเมื่อปีที่ผ่านมา มีทั้งหมด 30 เพลง จาก 8 อัลบั้ม ได้แก่ สงกรานต์ซูเปอร์โจ๊ะ, Poetry in Summary, ซ่อนไว้ในเพลงสั้น, Deep Blue Sauce by สีฟ้า, วัยเร่า, ชนBeats และ Inturnship Beauty and the Beat จากศิลปินรุ่นใหม่มากมาย

และล่าสุดค่ายได้จับกระแสความดังของ “หมูเด้ง” เซเลบสวนสัตว์เขาเขียวที่กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับสวนสัตว์ในประเทศไทย ให้กลายมาเป็นสัตว์ตัวแรกในค่ายรวมถึงบริษัท GMM Music พร้อมปล่อยเพลง “หมูเด้ง ลิตเติลฮิปโป” (หมูเด้ง Little Hippo) เพลงจังหวะมีเดียมชวนยิ้มสไตล์ทีพ็อปที่ได้ “นีน่า ณัฐชา พาโดวัน” นักแสดงดังจากภาพยนตร์เรื่องธี่หยด มารับหน้าที่ร้องเพลงนี้ ในทั้งหมด 4 เวอร์ชั่น 4 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ และญี่ปุ่น

ซึ่งล่าสุดกระแสตอบรับทั้งในโซเชียลและบนช่อง YouTube ของ GMM SAUCE ก็ให้การตอบรับเพลงนี้เป็นอย่างดี ทำให้เพลงหมูเด้ง ลิตเติล ฮิปโป มียอดวิวสูงที่สุดในช่องกับยอดวิวกว่า 330,000 วิว นับเป็นโปรเจ็กต์พิเศษที่สร้างมาเพื่อต่อยอดกระแสซอฟต์พาวเวอร์ของหมูเด้งที่โด่งดังไปไกลถึงระดับโลกได้เป็นอย่างดี

