ททท. ผนึกแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จีนเผยเคล็ดลับเจาะนักท่องเที่ยวจีน

ททท. ผนึก “ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย” เปิดเวทีฟอรั่ม “Time to Take off” กับ 5 แอปพลิเคชั่นยักษ์ใหญ่ของจีน ภายใต้แนวคิด The Rebound of Chinese Travelers and Reborn of Thai Economy ลับคมกลยุทธ์ เจาะลึกเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกว่า 1,000 ล้านคน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกับบริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเวทีฟอรั่ม “Time to Take off” กับ 5 แอปพลิเคชั่นยักษ์ใหญ่ของจีน ได้แก่ “BytePlus ไบท์พลัส (Douyin)

Tencent เทนเซน (WeChat), XiaoHongShu เสียวหงชู, MaFengWo หม่าเฟงวอ และ Juwai IQI จูไว่ ไอคิวไอ ภายใต้แนวคิด The Rebound of Chinese Travelers and Reborn of Thai Economy ลับคมกลยุทธ์ พร้อมเจาะลึกเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกว่า 1,000 ล้านคน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้รับมอบนโยบายสำคัญจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกกระทรวงดำเนินนโยบายเร่งรัด 100 วันทำได้จริง หรือ Quick Win ให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุด

โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ต้องการนำรายได้มาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาโดยเร็ว ดังนั้น จึงถือว่าเป็นพันธกิจอันสำคัญและท้าทายของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งล่าสุดได้ประกาศมาตรการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางท่องเที่ยวไทยเป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกอบกับในช่วงวันที่ 7-10 ตุลาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีของไทยได้เข้าพบนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อโปรโมทและสร้างความเชื่อมั่นต่อการเดินทางท่องเที่ยวไทย ทำให้มั่นใจว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 คนต่อเดือน หรือ 30% หรือเพิ่มเป็น 4,100,000 คน- 4,400,000 คน จากเดิมที่ไม่มีมาตรการฟรีวีซ่าอยู่ที่ 3,600,000 คน- 3,700,000 คน

อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพันธมิตรตัวแทนจาก 5 แพลตฟอร์มชั้นนํา ได้แก่ ไบท์พลัส (โตวยิน), เทนเซน, เสียวหงชู, หม่าเฟงวอ, และจูไว่ไอคิวไอ เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น และกระตุ้นปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าไทยเพิ่มขึ้นอีก

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเภทท่องเที่ยวด้วยตัวเอง หรือ Free Independence Travelers (FIT) เพื่อสร้างนักท่องเที่ยวรายใหม่ที่ยังไม่เคยเที่ยวไทยให้ทดลองเข้ามา และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วให้กลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีก เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี 2566 ด้วยการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 28 ล้านคน สร้างรายได้รวมประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 80% เมื่อเทียบกับปี 2562

“วันนี้ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนในทุกด้าน ทั้ง short stay and long stay การที่ผู้ประกอบการไทยได้ทำความรู้จักและเข้าถึงแพลตฟอร์มชั้นนำของจีน ทั้ง 5 แพลตฟอร์ม นี้จะทำให้ไทยได้มีโอกาสรับฟังแนวทางในการเพิ่มจํานวนการท่องเที่ยวและการจัดการด้านความสะดวกสบาย ตลอดจนด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว”

ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้ง 5 แพลตฟอร์ม ต่างมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างดี ทำให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวตามที่ได้ตั้งใจไว้ และทำให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในใจของชาวจีน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวFIT หรือ Free Independence Travelers เพื่อให้เกิดการ Visit และ Re-visit ต่อเนื่องต่อไป”

ด้านนางสาวพรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัดกล่าวว่า การจัดเวทีฟอรั่ม “Time to Take off” ภายใต้แนวคิด The Rebound of Chinese Travelers and Reborn of Thai Economy ถือเป็นครั้งแรกในเอเชียที่ทั้ง 5 แอปพลิเคชั่นยักษ์ใหญ่ของจีนมาอยู่ร่วมกันบนเวทีเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ได้รับความนิยมจากชาวจีน

โดยนอกจากจะใช้เป็นช่องทางการดำเนินธุรกิจ ยังมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย ความต้องการของชาวจีนแบบอินไซต์ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว FIT ซึ่งมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบอิสระ ไม่ใช้บริการทัวร์ ซึ่ง FIT มีจำนวนมากขึ้นทุกปี จนกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

สำหรับงานในวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 1. การบรรยายถึงทิศทาง โอกาส และอุปสรรคของตลาดจีน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมพูดคุยกับนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จครองใจลูกค้าชาวจีน และ FIT ที่จะมาถ่ายทอดวิธีคิดและลงมือทำจนกวาดยอดขายในจีนได้อย่างถล่มทลายจากแวดวงต่าง ๆ

และมีกับแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ 5 ผู้บริหารระดับสูงจาก 5 แอปพลิเคชั่นดังจากประเทศจีน นำโดย Mr. Zhang Yong Liang, จาก BytePlus, Douyin Tech กับการนำเสนอเทคโนโลยี มาเสริมพลังของวิดิโอสั้น เพื่อเข้าถึงชาวจีน, Ms. Alice Yu จาก Tencent กับ ecosysterm ของ WeChat ซูเปอร์แอปที่ครองใจชาวจีนกว่า 1 พันล้านคน, Ms. Mona Liu จาก Mafengwo กับการปลดล็อกพลังนักท่องเที่ยว FIT และการเข้าถึงนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่, Mr. Hao Zhang จาก Juwai IQI กับการอัปเดตเทรนด์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีน

พร้อมตอบคำถามทำไมคนจีนจึงอยากได้อสังหาริมทรัพย์ในไทย, Mr. Jake Lee จาก Xiaohongshu กับ การใช้พลังโซเชียล KOL KOC นำรีวิวมาต่อยอดธุรกิจ และ Mr. Krittakorn Uttamo จาก FAR-E ผู้บุกเบิกนำเข้าสินค้าไทยสู่ตลาดจีน เบอร์ 1 ด้านการนำเข้าและอีคอมเมิร์ซในยูนนาน ที่จะมาบอกเล่าเส้นทาง อุปสรรค เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย

ช่วง 2. Exclusive Dinner แลกเปลี่ยน พูดคุยอย่างใกล้ชิด กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วย 5 ผู้บริหารระดับสูงจาก 5 แอปพลิเคชั่นยักษ์ใหญ่ของจีน ที่พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เติบโตในตลาดจีน เต็มรูปแบบ

“วันนี้ชาวจีนให้การยอมรับและนิยมเลือกซื้อสินค้าและบริการจากประเทศไทยจำนวนมาก แต่พบว่า ยังมีตัวเลือกจำกัด จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ที่มีความพร้อมและต้องการเข้าไปขยายตลาดให้กับชาวจีน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ บริการทางการแพทย์ บริการเพื่อสุขภาพและความงาม ธุรกิจอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และแฟชั่นและรีเทล”

นอกจากนี้ ยังเป็นการแนะนำเพื่อให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจในจีน ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ในตลาดจีน เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง ถูกจังหวะและถูกเวลา และก้าวสู่ตลาดจีนได้แบบก้าวกระโดด ไม่ต้องเริ่มต้นนับ 1