นำมาสู่ “ที่สุดแห่งความสำเร็จ” อย. Quality Award 2023

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

ประธานและคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัลประเภท Best of the Best และประเภท 3 ปีติดต่อกัน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566

“อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการจัดงานมอบรางวัลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 15 และในปีนี้ ยังคงคุณภาพเช่นเดิม โดยมีผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นและสถานประกอบการดีเด่น ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมเกษตรกรฐานราก และเป็นแบบอย่างในการผลักดันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 72 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น จำนวน 40 รางวัล

ประเภท Best of the Best จำนวน 5 รางวัล

บริษัท จอมธนา จำกัด บริษัท สยามเภสัช จำกัด บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด

ประเภท 3 ปีติดต่อกัน จำนวน 4 รางวัล

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2564-2566) บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2564-2566) บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด (พ.ศ. 2564-2566) บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2564-2566)

สถานประกอบการดีเด่นด้านอาหาร จำนวน 7 รางวัล

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน) บริษัท ได-เวลล์ กรุ๊ป จำกัด โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านยา จำนวน 1 รางวัล

องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี

สถานประกอบการดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 รางวัล

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 รางวัล

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอาง จำนวน 7 รางวัล

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ไทย) จำกัด บริษัท ปวีณ์มล จำกัด บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านวัตถุอันตราย จำนวน 2 รางวัล

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จำนวน 1 รางวัล

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 รางวัล

บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

สถานประกอบการดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จำนวน 6 รางวัล

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะขามณิสกุล) จังหวัดเพชรบูรณ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค จังหวัดสระบุรี วิสาหกิจชุมชนสวนผาสุขมัลเบอร์รี่ (สวนผาสุข) จังหวัดปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง วิสาหกิจชุมชนพลาญข่อย จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น จำนวน 32 รางวัล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล

พาสต้าถั่วเขียวอินทรีย์

บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

ซุปทุเรียนหม้อไฟ (ตราโอต๊ะ)

บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด

มิสทิน อะควา เบส อัลตร้า โพรเทคชั่น แมทท์ แอนด์ ไลท์ เฟเชียล ซันสกรีน

โปร เอสพีเอฟ 50+ พีเอ++++

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เคอร์คูมิน โปร (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงขมิ้นชันผสมบิฟิโดแบคทีเรียม อะนิมอลิส

และบาซิลลัส โคแอกกูแลน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ จำนวน 10 รางวัล

ถุงยางอนามัย วันทัช ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ต้มโคล้งปลาเม็ง ตราผู้ใหญ่โต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่เห็ดบ้านนาเดิม

ถุงยางอนามัย ไลฟ์สไตล์ เลฟไทม์

บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

ซีบาแนค ซีบีดี แคนนาบิส ออยล์

องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี

ผงโกโก้ 100% ตราโกโก้ วัลเล่ย์

บริษัท โกโก้ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด

ชากัญชง

บริษัท เหล่าบัณฑิตกรีน จำกัด

ซอลส์ ยาสีฟัน คิง เฮิร์บ

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นผสมฟลูออไรด์ รสดั้งเดิม ตราเทพไทย

บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด

แพททรีน่า สปา แทมมะรินด์ บอดี้ สครับ ครีม

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

พาสต้าข้าวกล้องอินทรีย์

บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 13 รางวัล

ชากุหลาบออร์แกนิค ตราบัวชมพู

วิสาหกิจชุมชนจอมคีรี ออร์แกนิค (บริษัท สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์ จำกัด)

จังหวัดเชียงใหม่

ชีวาร์ แฮร์โทนิค สมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน

มะขามไร้เมล็ด ตรา ภูขาม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะขามณิสกุล)

จังหวัดเพชรบูรณ์

มะขามจี๊ดจ๊าด รสหวาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่บ้านเหมืองแบ่ง (บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด) จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำมัลเบอร์รี่ 100% ตราไร่กำนันจุล

บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตาลมะพร้าวผง

วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สแน็คบาร์ผสมผลไม้ ไรซ์มี

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง

กาแฟดริปโรบัสตา (กาแฟแดนลำดวน)

วิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง จังหวัดศรีสะเกษ

กล้วยน้ำว้าอบกรอบ เบรกแตก

วิสาหกิจชุมชนพลาญข่อย จังหวัดอุบลราชธานี

คำสุข ผงกล้วยน้ำว้า ออร์แกนิค

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยอินทรีย์ บ้านหนองทับม้า (เห็มสุขออร์แกนิค)

จังหวัดอำนาจเจริญ

ถั่วฝักยาว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้าวเกรียบปลาทอดกรอบ รสสไปซี่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบุหงารายา (บริษัท ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จำกัด) จังหวัดปัตตานี

กล้วยเส้นทรงเครื่อง รสดั้งเดิม ตรานาวาตี

วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย (บริษัท บ้านกล้วย (2017) จำกัด) จังหวัดปัตตานี

ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทสร้างสรรค์ จำนวน 5 รางวัล

เนื้อก้อนปูม้า

บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด

ดาร์ค ช็อคโกแลต 67%

บริษัท โกโก้ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด

ดาร์ค ช็อคโกแลต 76%

บริษัท โกโก้ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด

ซุปก้อนปรุงรสแกงอ่อม ตราสุนทรี

บริษัท เอทตี้เอท จำกัด

ขิงคลุกบ๊วย

ขิงแปรรูปนวลอนันต์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่)