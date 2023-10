ชาญอิสสระเปิดคอนโดพร้อมอยู่ “ดิ อิสสระ สาทร” ชูจุดขายเทกวิวบางกระเจ้า

ชาญอิสสระพร้อมอวดโฉม ดิ อิสสระ สาทร คอนโดไฮไรส์ 37 ชั้น 270 ห้อง ไซซ์ 32-188 ตารางเมตร เคาะราคาเริ่มต้น 5.9 ล้านบาท เตรียมจัดโปรโมชันสุดว้าว 15 ตุลาคม-31 ธันวาคมนี้ ฟรีเฟอร์นิเจอร์ยูโรครีเอชัน มูลค่า 1-3 ล้าน เจาะลูกค้าเรียลดีมานด์ นักลงทุน Expat และ Digital Nomad

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ ดิ อิสสระ สาทร เป็นหนึ่งในโครงการที่ชาญอิสสระ มีความภาคภูมิใจ

เป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่ผสมผสานอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองและธรรมชาติไว้ด้วยกัน บนทำเลที่มีศักยภาพ มีสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่ดี การคมนาคมสะดวกสบาย

“ดิ อิสสระ สาทร เราเริ่มตั้งแต่การมองหาที่ดินที่มีศักยภาพ การออกแบบโครงการที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม ที่ต้องการกระจายพื้นที่ส่วนกลางสีเขียวไว้ตามส่วนต่างๆ ของอาคารตั้งแต่ทางเข้าจนไปถึงชั้นสูงสุด

ทำให้ผู้อาศัยได้สัมผัสถึงความรู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แท้จริง ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ชาญอิสสระ ใช้ในการพัฒนาโครงการให้ตรงตามกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มนักลงทุน”

นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ดิ อิสสระ สาทร ตั้งอยู่บนทำเลถนนจันทน์-สาทร สูง 37 ชั้น จำนวน 270 ยูนิต ออกแบบโดย บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49)

ภายในโครงการมีระบบจอดรถแบบ Auto Parking สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV) และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมพร้อมให้กับลูกค้าได้อยู่อาศัยอย่างเหนือระดับ

“โลเคชั่นถนนจันทน์-สาทร นอกจากสะดวกสบายเรื่องการเดินทางแล้ว ยังถือเป็นย่านวัฒนธรรมชุมชนที่มีมนต์เสน่ห์ รายล้อมไปด้วยสาธารณูปโภคมากมาย

มีความเป็น Urban ของย่านธุรกิจที่สำคัญเชื่อมต่อกับความเป็นธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวรายล้อม ไม่ว่าจะเป็นสวนลุมพินี สวนเบญจกิติ รวมถึงบางกะเจ้า ปอดใจกลางเมืองที่ดีที่สุด

ที่ตั้งโครงการอยู่ถนนจันทน์-สาทร เป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่อยู่ใกล้ใจกลางย่านธุรกิจอย่างสีลม สาทร มีถนนรายล้อม (Grid Road System) ทั้งทางด่วน รถไฟฟ้า BTS MRT รถด่วนพิเศษ (BRT) เรือด่วนเจ้าพระยา

อีกทั้งย่านนี้เป็นแหล่งรวมอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ตั้งแต่สตรีทฟู้ดจนถึงมิชลินสตาร์ มีสถานที่แฮงค์เอาท์พักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงาน มี community ต่างๆ ให้ได้พบปะกัน

“สิ่งเหล่านี้เป็นย่านไลฟ์สไตล์ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน จึงเชื่อว่าโครงการ ดิ อิสสระ สาทร จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี” นางธีราภรณ์กล่าว

นายดิฐวัฒน์ อิสสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสร้างสรรค์สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ กล่าวว่า ดิ อิสสระ สาทร นำเสนอ Luxury Urbanature เชื่อมต่อเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยทุกเพศ ทุกวัย ตรงตามแนวคิดโครงการ “Unite All Sides of Your Life ใช้ชีวิตอิสสระ ให้สุดในทุกด้าน”

สำหรับจุดเด่น ดิ อิสสระ สาทร เน้นการออกแบบจัดพื้นที่ส่วนกลาง การออกแบบยูนิตพักอาศัย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงระบบการจอดรถ Auto Parking

ห้องชุดพื้นที่ใช้สอย 32-188 ตร.ม. มีให้เลือกแบบ 1 Bed, 1 Bed+, 2 Bed, 2 Bed+, 3Bed และ Penthouse มีการออกแบบ Layout ของห้องที่เป็น Flexible Area ปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้ตามความเหมาะสม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ครบทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มครอบครัวขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ กลุ่มผู้อยู่อาศัยจริง และกลุ่มที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อีกทั้งขนาดห้องแต่ละไทป์มีการแบ่งพื้นที่ให้มีความเป็นสัดส่วน มีความยืดหยุ่นในด้านฟังก์ชั่นให้กับผู้อยู่อาศัย

ขณะที่พื้นที่ส่วนกลางสุดว้าว เริ่มจากชั้น 1 The Park โซนสวน สนามหญ้ากว้าง สนามเด็กเล่น บ่อน้ำ ศาลาพักร้อน

ชั้น 29 The Haven เป็นโซน The Sky Gym, The Game, The Space, The Water, The Therapy, The Garden

ชั้น 33 The View มีการนำ Concept Floating Forest เนรมิตออกมาให้เป็นลักษณะของสวนป่าที่มีความสงบ เหมาะต่อการพักผ่อน ด้วยการนำเก้าอี้ในแบบต่างๆ รองรับการนั่งหรือนอนชมวิวด้านบางกะเจ้า

ชั้น The Herb พื้นที่ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร, โซน The Horizon พื้นที่ออกกำลังกาย บนชั้นที่สูงที่สุด ทำให้ได้เทควิวที่สวยงามมากที่สุด

สุดท้าย นางนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคมองหาที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะย่านใจกลางเมือง

ให้ความสำคัญเลือกซื้อคอนโดฯ ที่สามารถตอบโจทย์ความสะดวกสบาย ทั้งในเรื่องการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาเดินทาง ที่อยู่อาศัยจึงต้องเป็นมากกว่าที่พัก

แต่สามารถเป็นสถานที่ที่ครบครันในการใช้ชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Workplace เป็น Extreme Lifestyle and Health Conscious

ดังนั้น โปรดักส์ที่มีความแตกต่าง มีความเป็น Quite Luxury and Cozy Condo จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มผู้บริโภคในยุคนี้ ปัจจุบันซัพพลายที่ตอบโจทย์ยังมีอยู่น้อย เมื่อเทียบกับดีมานด์ที่มีอยู่

“สิ่งที่น่าจับตายังรวมถึงขนาดห้องชุด โครงการที่พัฒนาห้องขนาดใหญ่ ยูนิตไม่เยอะ จะเป็นจุดสนใจของลูกค้า โดยเฉพาะทำเลที่อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติ ที่คาดหวัง Turnover จากผู้ปกครอง

รวมถึงโซนออฟฟิศบิลดิ้ง ที่กลุ่ม Expat ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย ต่างก็มองหาห้องขนาดใหญ่ในทำเล Prime Area ใจกลางเมือง” นางนลินรัตน์ กล่าว

อัพเดตล่าสุด ดิ อิสสระ สาทร มียอดขายแล้วเกิน 50% โดยเป็นกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งซื้ออยู่อาศัยจริง และซื้อเพื่อการลงทุน

บริษัทจัดอีเวนต์แกรนด์โอเพนนิ่ง ระหว่างวันที่ 15-31 ธันวาคมนี้ มอบโปรโมชัน Extreme Free ราคาเริ่มต้น 5.9 ล้านบาท อาทิ ฟรี iPhone 15 pro max, ฟรีเฟอร์นิเจอร์แพกเกจ Euro Creation มูลค่า 1-3 ล้านบาท

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบคลิกข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.charnissara.com

