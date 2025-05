เสิร์ฟความมัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2025

คอลัมน์ : ออโตสปอร์ต

โตโยต้าเดินหน้าจัดกิจกรรมอเตอร์สปอร์ตต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 หลังเริ่มบุกเบิกวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยมาตั้งแต่ปี 2529-ปัจจุบัน ภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับและเพิ่มความนิยมในกีฬาประเภทนี้ให้แพร่หลายในหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมทุกระดับ

โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกาศความพร้อมของการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2025 ฤดูกาลใหม่

สำหรับปีนี้ กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบเฟสติวัล เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสความสนุกสนาน ทั้งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race โดยมีรถเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 60 คัน เริ่มจาก One Make Race ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ Yaris ATIV Lady One Make Race/Yaris One Make Race/Hilux REVO One Make Race และ Corolla ALTIS GR Sport One Make Race

ทั้งนี้ โตโยต้า กีฬามอเตอร์สปอร์ตคือรากฐานในการสร้างยนตรกรรมที่ดียิ่ง เพราะโตโยต้าเชื่อว่า “ถนนสร้างคน และคนสร้างรถ” จากการเข้าร่วมการแข่งรถในสนามต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น สะท้อนกลับมาสู่ไลน์อัพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับลูกค้า และเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายใต้กลยุทธ์ความหลากหลายด้านทางเลือก (Toyota Multiple Pathway)

สำหรับความสนุกสนาน เร้าใจของ “Toyota Gazoo Racing Thailand 2025” ทั้ง 4 จังหวัด 5 สนามทั่วประเทศ

– สนามที่ 1 วันที่ 5-6 กรกฎาคม ชลบุรี

ADVERTISMENT

– สนามที่ 2 วันที่ 16-17 สิงหาคม ภูเก็ต

– สนามที่ 3 และ 4 วันที่ 13-14 กันยายน บุรีรัมย์

ADVERTISMENT

– สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) วันที่ 15-16 พฤศจิกายน เชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โตโยต้ายังคงเปิดรับสมัคร และยังมอบข้อเสนอพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เคยผ่านโครงการ Toyota Gazoo Racing Academy จะได้รับส่วนลด 10% ของค่าสมัครการแข่งขันอีกด้วย หากผู้ที่ชื่นชอบรักในกีฬามอเตอร์สปอร์ต สามารถสมัครแข่งขันได้ภายใน 31 พฤษภาคมนี้ ผ่านทาง Facebook : ToyotaGazooRacingThailand

แฟนพันธุ์แท้กีฬามอเตอร์สปอร์ต ห้ามพลาด ! ด้วยประการทั้งปวง