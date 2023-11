ไอคอนสยาม จัดใหญ่ฉลองครบรอบ 5 ปี ตอกย้ำการเป็น Global Destination ภายใต้แนวคิด “สิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก” ยกทัพศิลปินนักแสดงทั้งไทยและต่างประเทศมอบความบันเทิง พร้อมถล่มโปรโมชั่น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 “ไอคอนสยาม” ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดงานมหาปรากฏการณ์ฉลองความสำเร็จครบรอบ 5 ปี “ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled”

จัดใหญ่การแสดงแสงสีเสียงภายใต้แนวคิด “สิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก” The Best of Thailand Meets The Best of The World ยกทัพศิลปิน-นักแสดงชื่อดังของไทยและต่างชาติร่วมฉลองความสำเร็จ ตอกย้ำการเป็น Global Destination

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ชาลอต โทณวณิก, พัชรพิมล ยังประภากร, ชฎาทิพ จูตระกูล และ นภาเพ็ญ เวชชาชีวะ, จรรยา สว่างจิตร – พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ฯลฯ ร่วมงาน ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

“นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เผยว่า ไอคอนสยามมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่วันนี้ได้ทำภารกิจสำคัญตามวิสัยทัศน์ที่ผู้ร่วมลงทุนทั้งสามบริษัทได้ให้ไว้กับประเทศไทยสำเร็จลุล่วง

ทั้ง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยสร้างแม่เหล็กดึงดูดให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้คนทั่วโลก

ปัจจุบันครบรอบการดำเนินธุรกิจ 5 ปี ไอคอนสยามได้รับการยกย่องทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เป็น Global Destination สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริง

สำหรับก้าวต่อไปเพื่อต่อยอดการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ไอคอนสยามได้วางกลยุทธ์ที่จะร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วโลกในการจัดกิจกรรม World Class Event ภายในศูนย์การค้าตลอดทั้งปี พร้อมยกระดับงานเทศกาลและประเพณีไทยที่สำคัญให้กลายเป็นกิจกรรมระดับโลก

อาทิ งานลอยกระทง ประเพณีงานสงกรานต์ และ การละเล่นว่าวไทย เป็นต้น โดยพร้อมจับมือกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ และพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลก หรือ Global Cultural Influence ผ่านการปั้น Soft power ของไทยสู่เวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น ดีไซเนอร์ และอื่น ๆ ในทุกมิติ

นายสุพจน์ ยังกล่าวถึงการจัดดงานฉลอง 5 ปี อีกว่า เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลกในช่วงปลายปีนี้ ไอคอนสยามได้ร่วมมือกับพันธมิตรรายสำคัญ จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยามอย่างยิ่งใหญ่

โดยทุ่มงบประมาณ 500 ล้านบาท เตรียมแผนการตลาดจัดกิจกรรมมหาปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ตลอดปี ทั้ง World Class Event, โปรโมชั่น และกิจกรรมบันเทิงมากมาย โดยจะนำ Soft Power ของไทย มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยี่ยมชม

ขณะเดียวกันได้เชิญศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาร่วมแสดงผลงานกับศิลปินไทยในหลากหลายมิติมากขึ้น โดยล่าสุดได้รับการตอบรับจากศิลปินระดับอินเตอร์ที่จะเดินทางมาร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี กับไอคอนสยามเมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น “อีจุนโฮ” พระเอกซีรีส์ดัง ‘King the Land’ สมาชิกบอยแบนด์วง ‘ทูพีเอ็ม’ (2PM) และ “มาร์ค ต้วน” (Mark Tuan) หนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ขวัญใจชาวไทย

ไอคอนสยามถือเป็นหนึ่งในโครงการสุดยอดไอคอนิค นำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก “The Best of Thailand Meets The Best of The World” เป็นการนำเสนอคุณงามความดีในทุกมิติของความเป็นไทย พร้อมนำความยิ่งใหญ่ของสิ่งมหัศจรรย์จากทุกมุมโลกมารวมกันให้ปรากฏเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ไอคอนสยามเติบโตและทำธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การร่วมกันรังสรรค์ (Co-Creation) และการสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value) ทำให้สามารถเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน เกิดผลตอบรับเชิงบวกสู่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนสำคัญที่นำไอคอนสยามก้าวสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกได้ นายสุพจน์ กล่าว

ความสำเร็จตลอด 5 ปีของไอคอนสยาม เกิดจากพลังความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนโดยรอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ในวาระพิเศษนี้ จึงขอเชิญชวนพันธมิตรทุกภาคส่วนและประชาชนมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกัน ภายใต้แนวคิด The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled เพื่อความสุขและความรุ่งเรืองของทุกภาคส่วน และร่วมกันตอกย้ำให้ทุกคนรู้ว่า ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” นายสุพจน์ กล่าวในที่สุด

สำหรับงานฉลองครบรอบ 5 ปี “ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” จัดตั้งแต่วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ซึ่งอัดแน่นไปด้วยการแสดงสุดตระการตาจากเหล่าศิลปินชื่อดังมากมายตลอด 3 วันเต็ม โดยในวันที่ 10 และ 11 พฤษจิกายนนี้ พบกับ

โดยในวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการแสดงคอนเสิร์ตจากซาร่าห์ ซาโรล่า และศิลปินวง ATLAS ส่วนวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เวลา 16.00 เป็นต้นไป ชมการแสดง Phenomenon of The ICON Unrivaled ต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจาก “เป๊ก – ผลิตโชค อายนบุตร”

มอบโปรโมชั่นกว่า 30 ล้านบาท

นายสุพจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับแคมเปญโปรโมชั่นที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการฉลองครบรอบ 5 ปี ครั้งนี้ ถือเป็นการขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่ โดยมอบของรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาทตลอดสองเดือนสุดท้าย เป็นการรวมพลังทั้งจากพันธมิตรทางธุรกิจและร้านค้าต่าง ๆ ในไอคอนสยามกว่า 300 ร้านค้า

แคมเปญแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 – 30 พ.ย. 2566 นี้ ภายใต้แนวคิด “The ICON Unrivaled” มอบโชคสามต่อ สำหรับโชคต่อแรกลูกค้าได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย เช่น รถยนต์ TESLA Model 3 มูลค่า 1,599,000 บาท, รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กซ์ คอนเน็คเต็ด พร้อมหมวกกันน็อก มูลค่า 200,000 บาท, จี้เพชรจากแบรนด์ Jubilee, และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

โชคต่อที่สอง เพียงช็อปครบตามยอดซื้อที่กำหนด สามารถเลือกแลกรับของรางวัล เช่น ICONSIAM Travel Bag Set, THANN set หรือ Siam Gift Card รวมรางวัลทั้งสิ้น 24,500 รางวัล

โชคต่อที่สาม ถึงวันที่ 11 พ.ย.นี้ รับเพิ่ม 9,000 Viz Coin ( 1 VIZ Coin เท่ากับ 1 บาท) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ครบ 300,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

ร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี “ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 – 22.00 น. ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย