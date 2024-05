ตำนานใหม่ เสน่ห์อาหารไทย ริมเจ้าพระยา

จากจุดเริ่มต้นของเพื่อน 3 คน “โน๊ต-วรวรรณ วรรณวิล” “เบสท์-ทศพล หาญเจริญกุล” และ “เชฟวรรณ-ณภัทร พิณพาทย์” จึงนำมาสู่การเปิดร้านอาหารไทย “วรรณ-ONE” โดยหลอมรวมความชอบสู่กลิ่นอายอาหารไทยประยุกต์

ONE พร้อมบอกเล่าเสน่ห์ที่ชวนหลงใหลผ่านบรรยากาศรูป รส กลิ่น เสียง และการตกแต่งจัดจาน เคล้าคลอด้วยเสียงดนตรี ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และหิ่งห้อย ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ พร้อมนึกถึงความทรงจำของรสชาติที่เคยทานของคนรุ่นเก่า

The Vibe-หิ่งห้อย คือ แรงบันดาลใจ จากแมลงตัวเล็ก ๆ ที่ส่องแสงเรืองรองยามค่ำคืน มักพักพิงล้อมรอบพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมสงบ อุดมสมบูรณ์ ไร้สิ่งรบกวน

จุดเริ่มต้นการตกแต่งร้านจะมาจาก “โน๊ต-วรวรรณ” ที่ฝันให้ร้านนี้ เมื่อเดินเข้ามาจะรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย ร่มรื่นจากต้นไม้ดอกไม้สไตล์วินเทจคลาสสิก ในบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะช่วยให้ทุกคนละทิ้งความวุ่นวายในแต่ละวัน

The Menu-รส กลิ่น แบบดั้งเดิมถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น วัฒนธรรมอาหารไทยมี “ข้าว” เป็นหลัก จะรับประทานคู่กับ “กับข้าว” ที่มีรสชาติครบรสใน 1 จาน หรือ 1 สำรับ คือ เปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด มัน ขม ปัจจุบันมีผิดเพี้ยนไปบ้างในแง่ของรสชาติ บางเมนูก็หาทานได้ยาก

ทุกคนเลยอยากฟื้นฟูอาหารไทยรสดั้งเดิม อาทิ แกงระแวง แกงรัญจวน ต้มกะทิเนื้อเค็ม ใหลบัวผัดกะปิ ต้มข่าปลาสลิดใบมะขามอ่อน เมี่ยงคำกลีบบัว ปูจ๋า ฯลฯ

นอกจากอาหารที่หาทานยากแล้ว ONE ยังรวบรวมอาหารไทยและต่างประเทศที่คุ้นเคย ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดระดับโลก (100 Best Dishes in the World in 2023) ครบทุกเมนู ผัดกะเพรา ข้าวซอย พะแนง ต้มข่าไก่ และแกงมัสมั่น

ทุกเมนูสร้างสรรค์โดยเชฟวรรรณ ที่ตั้งใจทำถึงเครื่องด้วยพริกแกงจากแหล่งต้นกำเนิด ท่ามกลาง The Sound ดนตรีประยุกต์ เพราะ “เบสท์-ทศพล” ชื่นชอบดนตรี Blue Jazz Classic และดนตรีพื้นเมืองทุกภาคของไทย จึงนำมาผสมผสานกับไทยเดิมให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่น่าเบื่อ แต่ก็ไม่ละทิ้งรากเหง้าของเราเอง

ที่นี่ยังนำเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงร่วมกับเพลงสากล เป็นการบรรเลงสดในทุกคืนวันศุกร์ และเสาร์ พร้อมการแสดง และลานเต้นรำ ให้ทุกชีวิตชิลไปกับ เลานจ์ บาร์ ของทางร้านถึงเที่ยงคืน

เจ้าของร้านทั้งสามขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสรูป รส กลิ่น เสียง ของความเป็นไทยในสไตล์แบบของคุณ ด้วยการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และระลึกถึงความทรงจำในวันวาน ที่ วรรณ เอนแชนติง ไทยคิทเช่น แอนด์ เลานจ์ (ONE-Enchanting Thai Kitchen & Lounge) มนต์เสน่ห์แห่งครัวไทย ในโรงแรมเดอะ ควอเตอร์ เจ้าพระยา (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ) ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน เปิดบริการทุกวัน เวลา 12.00 น. ถึง 00.00 น.