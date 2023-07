เกษตรฯ เปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ‘วกส.’ พัฒนาผู้นำด้านเกษตร

เกษตร ร่วมกับมูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าวหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิเกษตราธิการ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งหลักสูตร วกส. จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ ที่จะส่งผลในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ซึ่งหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) Agriculture and Cooperatives Landscape 2) Agricultural Market Mechanisms 3)Technology and Innovation 4) Current Issues for Agriculture Development 5) Research for the Future และ 6) Leadership and Sustainability ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่เป็น Agri Challenge เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal to Next Normal) ที่จะเกิดขึ้น

สำหรับหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 4 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 1 ธันวาคม 2566 มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้แทนเกษตรกร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 96 คน รวม 3 รุ่น จำนวน 288 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นโอกาสและให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ ด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ระหว่างผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อมุ่งสู่การทำเกษตรวิถีใหม่

สำหรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง หรือ วกส. ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารองค์กรชั้นนำ

โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารชั้นนำ ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของประเทศ หรือ GDP เกษตรในภาพรวม ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานร่วมกันระหว่างภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร

ทั้งนี้ หลักสูตร วกส. ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งผลการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของหลักสูตร วกส. ทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา ได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ และสามารถต่อยอดนำไปสู่การปฏิบัติได้ต่อไป