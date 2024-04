วอยซ์ทีวี ขาดทุนสะสมกว่า 800 ล้านบาท ก่อนปิดกิจการ

เปิดผลประกอบการ วอยซ์ทีวี (Voice TV) พบ 5 ปีล่าสุด ขาดทุนสะสมกว่า 800 ล้านบาท ก่อนตัดสินใจเลิกกิจการ ปิดเส้นทาง 15 ปี ทยอยยุติเผยแพร่ทุกช่องทาง พฤษภาคมนี้

กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนอีกครั้ง เมื่อ วอยซ์ทีวี (Voice TV) หนึ่งในผู้ผลิตสื่อที่ได้รับความนิยมทางออนไลน์ ตัดสินใจเลิกกิจการและยุติการเผยแพร่ในทุกช่องทาง

โดยมีรายงานว่า นักข่าวและทีมงานได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการในสายวันนี้ ว่าสถานีเตรียมเลิกจ้างพนักงานประมาณ 100 กว่าคน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการพูดถึงการยกเลิกกิจการ แต่วันนี้ถือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะปิดกิจการ Voice TV โดยทีมผู้บริหารจะมีความชัดเจน และจะออกแถลงการณ์แจ้งพนักงานอีกครั้ง

และล่าสุด เมื่อ 16.30 น. ที่ผ่านมา Voice TV ออกแถลงการณ์ถึงผู้ชม โดยความตอนหนึ่งระบุถึงเหตุผลหลักว่า “วันนี้ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ประเมินกิจการและภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านแล้ว มีความเห็นสรุปปิดกิจการ เนื่องจากกลไกตลาด เทคโนโลยีแพลตฟอร์มมีผู้ผลิตมากมายและหลากหลาย ที่สามารถสานต่อภารกิจสังคมต่าง ๆ ได้ ขณะที่ประชาธิปไตยกำลังลงหลักเพื่อเริ่มต้นต่อไปได้”

พร้อมทั้งระบุว่า จะทยอยหยุดออกอากาศทั้งบนทีวีและออนไลน์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนสำรวจความเป็นมา และผลประกอบการของ Voice TV ในช่วงที่ผ่านมา ก่อนถึงวันที่ตัดสินใจเลิกกิจการ

Voice TV คือใคร ?

Voice TV จัดตั้งนิติบุคคลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ในชื่อ บริษัท ฮาวคัม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ทุนจดทะเบียนเมื่อตอนจัดตั้งบริษัทอยู่ที่ 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อนำออกอากาศเป็นการทั่วไป

ก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วอยซ์ สเตชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาท และเปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งเป็น บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด เมื่อ 19 มิถุนายน 2552 และเป็นชื่อนิติบุคคลในปัจจุบัน โดยทุนจดทะเบียนปัจจุบันอยู่ที่ 577,500,000 บาท ลดลงจากทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นช่วงของการเริ่มต้นยุคทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน ที่อยู่ที่ 2,310,000,000 บาท

โดยปัจจุบัน มีนายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย เป็นกรรมการผู้อำนวยการ และ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการที่ปรึกษา ตั้งกิจการอยู่ที่ เลขที่ 197 อาคารบีบีดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Voice TV เริ่มปรากฎสู่สายตาผู้ชมเป็นครั้งแรกในช่วงปี 2552 โดยเริ่มทดลองออกอากาศผ่านทางจานดาวเทียม DTV และเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการผ่านทางทีวีดาวเทียม และทางเว็บไซต์ในเวลาต่อมา

โดยวางตัวเองให้เป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสื่อของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “VOICE OF THE NEW GENERATION” และมีการปรับคอนเซ็ปต์อยู่อีกหลายครั้ง แต่ยังคงยึดโยงกับแนวคิดความเป็นสื่อของคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นเสียงของอนาคต พร้อมทั้งมีการนำเสนอรายการที่หลากหลาย ทั้งข่าวและสถานการณ์ประจำวัน วิเคราะห์ข่าว สนทนาข่าว และเนื้อหาสาระบันเทิงอื่น ๆ

จากนั้น ปี 2556 Voice TV ได้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ โดยประมูลไปได้ที่ราคา 1,330 ล้านบาท อายุใบอนุญาต 15 ปี และเริ่มทดลองออกอากาศทางทีวีดิจิทัลอย่างเป็นทางการ วันที่ 1 เมษายน 2557

ระหว่างทางของการเป็นสถานีโทรทัศน์ระดับชาตินั้น Voice TV เจอข้อจำกัดมากมาย ทั้งการถูกสั่งให้ระงับการออกอากาศหลายต่อหลายครั้ง และสถานการณ์ภาพรวมของโทรทัศน์ดิจิทัลที่หลาย ๆ ช่อง ประสบปัญหาขาดทุนสะสมหนัก

ปี 2562 เมื่อคณะกรรมการ กสทช. เปิดให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล สามารถคืนใบอนุญาตดำเนินการทีวีดิจิทัลได้ เป็นไปตาม คสช. ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และผู้ประกอบการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 และตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

Voice TV จึงเป็นหนึ่งในผู้เล่นบนสนามทีวีดิจิทัลของไทย ที่ตัดสินใจคืนใบอนุญาต โดยได้รับการจ่ายค่าเยียวยาการคืนใบอนุญาตก่อนกำหนด จำนวน 378.054 ล้านบาท ก่อนจะยุติการออกอากาศทางทีวีดิจิทัลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 โดยย้ายไปออกอากาศทางทีวีดาวเทียม และช่องทางออนไลน์ของ Voice TV ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

สำหรับรายการของ Voice TV ประกอบด้วย Wake Up Thailand, Talking Thailand, Divas Cafe และรายการ In Her Eyes ที่ดำเนินรายการโดย “แขก คำผกา” รายการ รสทิพย์ไตย รายการปากแจ๋ว

โดยมีพิธีกรหลัก อาทิ วิโรจน์ อาลี. ลักขณา ปันวิชัย หรือ แขก คำผกา, ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข, หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล, ภูวนาท คุนผลิน เป็นต้น

ผลประกอบการ 5 ปีย้อนหลัง ขาดทุนสะสมกว่า 8 ร้อยล้านบาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ผลประกอบการของ บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด ตั้งแต่ปี 2561-2565 เป็นดังนี้

ปี 2561

รายได้รวม : 60,532,911.12 บาท

รายจ่ายรวม : 395,918,922.49 บาท

ขาดทุนสุทธิ : 352,030,096.69 บาท

ปี 2562

รายได้รวม : 160,575,995.86 บาท

รายจ่ายรวม : 304,579,231.36 บาท

ขาดทุนสุทธิ : 157,686,104.23 บาท

ปี 2563

รายได้รวม : 44,129,774.70 บาท

รายจ่ายรวม : 147,986,995.26 บาท

ขาดทุนสุทธิ : 110,360,808.79 บาท

ปี 2564

รายได้รวม : 71,385,403.19 บาท

รายจ่ายรวม : 157,040,442.09 บาท

ขาดทุนสุทธิ : 92,809,646.94 บาท

ปี 2565

รายได้รวม : 97,584,918.91 บาท

รายจ่ายรวม : 195,401,137.82 บาท

ขาดทุนสุทธิ : 106,353,986.67 บาท

