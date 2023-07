เปิดที่มา วันอีโมจิโลก ทำไมต้องเป็นวันที่ 17 ก.ค.

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนทุกคนมาเฉลิมฉลองใน “วันอีโมจิโลก” ผ่านการคลายข้อสงสัยว่า ทำไมต้องเป็นวันที่ 17 ก.ค. ของทุกปี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า วันที่ 17 ก.ค. ของทุกปี เป็นวันอีโมจิโลก (World Emoji Day) ที่เฉลิมฉลองให้กับ “อีโมจิ” หรือตัวการ์ตูนสุดน่ารักที่เป็นตัวแทนในการสื่อสารของยุคดิจิทัล

ปัจจุบัน อีโมจิทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการแสดงอารมณ์และความรู้สึก รวมถึงสร้างสีสันระหว่างการสนทนาในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การยกนิ้วให้กับงานที่ทำได้ดี การยิ้มเพื่อแสดงความสุข การหัวเราะให้กับเรื่องตลก และการส่งหัวใจเพื่อแสดงความรัก

ต้นกำเนิดของอีโมจิ

อีโมจิ เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือของ “ชิเกะตากะ คูริตะ” (Shigetaka Kurita) พนักงานออกแบบของ NTT Docomo บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในญี่ปุ่น เมื่อปี 2542 ซึ่งคูริตะได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาในการตีความจากตัวอักษรหรือข้อความ โดยเฉพาะข้อความที่ใช้ในข่าวการพยากรณ์อากาศ เช่น “แดดจัด” หรือ “เมฆมาก” ไม่สามารถสื่อความต่อการรับรู้ของคนทั่วไปได้อย่างชัดเจน

คูริตะและทีมออกแบบใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการรังสรรค์อีโมจิจำนวน 176 ตัว ที่ใช้สำหรับการสื่อสารทางอีเมล ก่อนจะขยายอิทธิพลไปยังซีกโลกตะวันตกผ่านโปรแกรมแชทในตำนานอย่าง “MSN” จนได้รับความนิยมอย่างมาก และถูกนำมาพัฒนาเป็นอีโมจิที่ใช้ในสมาร์ทโฟนจนถึงปัจจุบัน

ส่วนที่มาของคำว่า “อีโมจิ” (Emoji) เกิดจากการผสมคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นจำนวน 2 คำ ได้แก่ “อี” (e, 絵) ที่แปลว่า รูปภาพ และ “โมจิ” (moji, 文字) ที่แปลว่า ตัวอักษร จนกลายเป็นคำที่สื่อความหมายว่า “รูปภาพแทนตัวอักษร”

ทำไมต้องเฉลิมฉลองในวันที่ 17 ก.ค.

วันอีโมจิโลกเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 17 ก.ค. 2557 โดย “เจเรอมี เบิร์จ” (Jeremy Burge) ผู้ก่อตั้ง Emojipedia เว็บไซต์พจนานุกรมอีโมจิที่อ้างอิงความหมายและการใช้งานอีโมจิใน Unicode Standard หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้แทนอักขระ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับการใช้อีโมจิในฐานะภาษาสากลที่ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดหรือใช้ภาษาอะไร ก็สามารถเข้าใจได้ตรงกัน

ซึ่งวันที่ 17 ก.ค. มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับอีโมจิ เพราะเป็นวันที่ที่แสดงในอีโมจิ “ปฏิทิน” ทั้งในระบบปฏิบัติการของแอปเปิล (Apple) และกูเกิล (Google) รวมถึงวันที่ 17 ก.ค. 2545 ยังเป็นวันที่ Apple เปิดตัว “iCal” ระบบจัดการปฏิทินที่เป็นรากฐานของการพัฒนาแอปปฏิทินในปัจจุบัน

สำหรับการเฉลิมฉลองในวันอีโมจิโลก ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่ชื่นชอบอีโมจิ จะร่วมกันจัดกิจกรรมออนไลน์ธีมเกี่ยวกับอีโมจิ หรือตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้อีโมจิเป็นคาแรกเตอร์หลัก รวมถึงเป็นวันที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งจะร่วมเฉลิมฉลองด้วยการประกาศแผนการพัฒนาอีโมจิคอลเลกชั่นใหม่

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับอีโมจิ

“ประชาชาติธุรกิจ” ร่วมเฉลิมฉลองในวันอีโมจิโลกด้วยการรวบรวมข้อมูลและเกร็ดน่ารู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับอีโมจิมาสรุปไว้ดังนี้

– อีโมจิที่ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ มีมากกว่า 3,000 รูปแบบ

– “Face with Tears of Joy” (😂) เป็นอีโมจิยอดนิยมเนื่องจากมีการใช้งานบ่อยที่สุดในโลก และยังได้รับการเสนอชื่อเป็น “คำแห่งปี” (Word of the Year) ประจำปี 2558 จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ดด้วย

– Apple เปิดตัวอีโมจิที่มีสีผิวหลากหลายเฉดสีในปี 2558

– อีโมจิชุดแรกของโลกที่รังสรรค์โดยคูริตะและทีมออกแบบจัดแสดงอยู่ใน The Museum of Modern Art (MoMA) ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา