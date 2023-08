หัวเว่ย ผนึก ลีสซิ่งไอซีบีซี ปล่อยกู้ติดหลังคาโซลาร์ ผ่อนนาน 7 ปี

“หัวเว่ย” เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ผนึก “ลีสซิ่งไอซีบีซี” เปิดตัวโครงการ “0 Investment, Let the Sun Pay for You” ปล่อยสินเชื่อติดหลังคา “โซลาร์” ผ่อนนานถึง 7 ปี หวังเพิ่มทางเลือกทางการเงินและช่วยคนไทยเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้เร็วขึ้น

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 รายงานข่าวจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานดิจิทัลอย่างยั่งยืนผ่านโซลูชันหลังคาโซลาร์ บริษัทร่วมกับลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) เปิดตัวโครงการ ‘0 Investment, Let the Sun Pay for You’ ส่งเสริมการติดตั้งหลังคาบ้านโซลาร์ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนนวัตกรรมหลังคาโซลาร์สู่ครัวเรือนไทย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง

นายเดวิด หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าโครงการความร่วมมือกับลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่ผิดว่าโซลูชันหลังคาโซลาร์มีต้นทุนสูง และยังเป็นการเบิกทางให้กับอนาคตของประเทศไทย สู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ซึ่งภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เจ้าของบ้านที่จะติดตั้งโซลูชันหลังคาโซลาร์ในประเทศไทยจะได้รับข้อเสนอพิเศษและข้อเสนอทางการเงินหลากหลายรูปแบบจากโครงการ ‘0 Investment, Let the Sun Pay for You’ โดยมีเงินดาวน์ขั้นต่ำอยู่ที่ 16,900 บาท มีระยะเวลาการชำระสูงสุดถึง 7 ปี หลังการติดตั้งหลังคาโซลาร์

“นอกจากช่วยประหยัดเงินค่าไฟ ยังนำยอดส่วนต่างจากค่าใช้จ่ายปกติ ไปชำระค่างวดรายเดือนกับธนาคารแทนได้ หมายความว่าจะได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าของระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเวลา 5 ปี โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงและนำพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”

ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายที่สร้างความตระหนักให้โลกสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่า อุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงสังคมโลกตระหนักแล้วว่ามนุษย์ต้องเดินหน้าสู่การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่า โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2565 กว่า 50 ประเทศและเขตเศรษฐกิจได้ประกาศเจตนารมณ์ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในประชาคมอาเซียน ที่วางยุทธศาสตร์ชาติด้วยการประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี2593 พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ภายในหรือก่อนปี 2608 ส่งผลให้การติดตั้งพลังงานโซลาร์สำหรับบ้านและที่อยู่อาศัยได้รับความนิยมและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการใช้ชีวิตแบบใหม่ของคนไทย และพลังงานโซลาร์ ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาถูกกว่าพลังงานชนิดอื่น ๆ เป็นพลังงานที่ได้รับความนิยม และมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปกป้องมวลมนุษยชาติ ระบบนิเวศรวมไปถึงสังคมส่วนรวมเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว

ด้านนายเสี่ยวปอ หลี่ ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับหัวเว่ยเพื่อเร่งการใช้พลังงานสะอาด เนื่องจากแนวโน้มของตลาดบ่งชี้ว่าหลายครัวเรือนจำนวนมากในประเทศไทยหันมาใช้หลังคาโซลาร์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า