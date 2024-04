เปิดโผ 14 คอนเทนต์เด่น Netflix ยอดรับชมรวมกว่า 500 ล้านวิว

Netflix โชว์ผลงานไตรมาส 1/2567 โกยรายได้ 9,370 ล้านดอลลาร์ เพิ่มจากปีก่อน 14.8% กำไรสุทธิ 2,332 ล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดโผ 14 คอนเทนต์เด่น พบ “Queen of Tears“ ยืนหนึ่งฝั่งเกาหลี ยอดรับชม 14.2 ล้านวิว

วันที่ 19 เมษายน 2567 รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2567 ของยักษ์สตรีมมิ่ง “เน็ตฟลิกซ์” (Netflix) เปิดเผยว่า รายได้จากการดำเนินธุรกิจอยู่ที่ 9,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 14.8% กำไรสุทธิ 2,332 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีจำนวนสมาชิกทั่วโลก 269.6 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.0%

และเมื่อจำแนกผลประกอบการตามรายภูมิภาคเป็นดังนี้

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา (UCAN) : รายได้ 4,224 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนสมาชิก 82.66 ล้านบัญชี

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) : รายได้ 2,958 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนสมาชิก 91.73 ล้านบัญชี

ละตินอเมริกา (LATAM) : รายได้ 1,165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนสมาชิก 47.72 ล้านบัญชี

เอเชีย-แปซิฟิก (APAC) : รายได้ 1,023 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนสมาชิก 47.50 ล้านบัญชี

รายงานระบุว่า ปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการของ Netflix เติบโตอย่างต่อเนื่องมาจากการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ ภาพยนตร์ รายการทีวี และเกมโชว์ รวมถึงเพิ่มทางเลือกแพ็กเกจการใช้งานให้มีความหลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มมากขึ้น โดยเชื่อว่าแรงหนุนจากปัจจัยเหล่านี้จะทำให้รายได้ในไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 9,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.9%

อย่างไรก็ตาม Netflix ตัดสินใจที่จะหยุดรายงานจำนวนสมาชิกรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 1/2568 เป็นต้นไป เพื่อโฟกัสเกณฑ์การวัดผลความสำเร็จในแง่ของรายได้ กำไร และเอ็นเกจเมนท์จากผู้ใช้แทน

นอกจากนี้ รายงานฉบับดังกล่าวยังเปิดเผยรายชื่อคอนเทนต์เด่นที่มีเอ็นเกจเมนต์หรือยอดรับชมเป็นจำนวนมากในไตรมาส 1/2567 ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของคอนเทนต์ ดังนี้

ซีรีส์

1. Giselda ยอดรับชม 66.4 ล้านวิว

2. Avatar: The Last Airbender ยอดรับชม 63.8 ล้านวิว

3. 3 Body Problem ยอดรับชม 39.7 ล้านวิว

รายการทีวี

1. True Crime with American Nightmare ยอดรับชม 50.2 ล้านวิว

2. Love Is Blind S6 ยอดรับชม 20.0 ล้านวิว

3. Dave Chappelle: The Dreamer ยอดรับชม 18.4 ล้านวิว

คอนเทนต์จากสหราชอาณาจักร

1. Fool Me Once ยอดรับชม 98.2 ล้านวิว

2. The Gentlemen ยอดรับชม 61.0 ล้านวิว

3. One Day ยอดรับชม 36.0 ล้านวิว

คอนเทนต์จากเกาหลีใต้

1. Queen of Tears ยอดรับชม 14.2 ล้านวิว

2. A Killer Paradox S1 ยอดรับชม 13.6 ล้านวิว

3. Physical 100 S2 ยอดรับชม 9.2 ล้านวิว

คอนเทนต์จากสเปน

1. Berlin S1 ยอดรับชม 56.7 ล้านวิว

2. Alpha Males S2 ยอดรับชม 8.1 ล้านวิว