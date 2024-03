เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ รับซัมเมอร์ ดึง “BUS” บอยแบนด์ T-POP เจาะกลุ่ม Gen Z

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ทุ่มฯ 200 ล้าน ปรับโฉมใหม่ในรอบ 5 ปี พร้อมอัดแคมเปญซัมเมอร์ ดึง “BUS” บอยแบนด์ T-POP นั่งแท่นซัมเมอร์ พรีเซนเตอร์ ร่วมกับ “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” เพื่อหวังขยายฐานกลุ่ม Gen Z

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) เปิดเผยว่า ตลาดน้ำดื่มของไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ตลาดก็มีอัตราการเติบโตในระดับดับเบิลดิจิต และสำหรับในปีนี้ตลาดน้ำดื่มก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากช่วงซัมเมอร์ที่อากาศอาจจะร้อนกว่าในช่วงอื่นๆ ทำให้ผู้บริโภคมักจะดื่มน้ำมากขึ้น

“ซึ่งถ้าดูทุกเดือนที่ผ่านมาเดือนที่มียอดขายสูงสุดจะเป็นเดือนมีนาคมกับเมษายน ก็ถือว่าเป็นหน้าขายของ Beverage ทั้งหมด ไม่ใช่แค่น้ำดื่มอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลม อะไรพวกนี้ก็ขายดีมากๆ ช่วงนี้”

สำหรับแผนการตลาดปี 2567 ในช่วงซัมเมอร์ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ปรับโฉมแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 5 ปี ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เปิดตัวภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Ripples of Life” ที่จะมาส่งต่อระลอกของความสดชื่นสู่คนรุ่นใหม่ในวงกว้าง ด้วยการปรับฉลากให้มีมิติและสีสันมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังเปิดตัวแคมเปญต้อนรับซัมเมอร์ในชื่อ “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ Fresh No Limit” เพื่อส่งต่อความสดชื่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งไฮไลต์ของแคมเปญครั้งนี้ก็คือ การเจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่โดยเฉพาะ “Gen Z” ด้วยการทำ “Music Collaboration” ที่ร่วมมือกับค่ายเพลงดังขวัญใจวัยรุ่น “Sonray Music” เพื่อดึง “BUS” บอยแบนด์ T-POP ที่กำลังได้รับความนิยมมาเป็น ซัมเมอร์ พรีเซนเตอร์ ร่วมกับ “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อประสบการณ์ความสดชื่นแบบ Fresh No Limit เอาใจ Gen Z ทั่วประเทศ

“เราไม่ได้มองหาพรีเซนเตอร์ที่จะคอนเนคกับกลุ่มคนรุ่นใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เรามองหาศิลปินที่มีดีเอ็นเอในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกด้วยแนวคิด The Ripples of Life เช่นเดียวกันกับน้อง ๆ วง BUS ที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการก้าวข้ามลิมิตของตัวเอง สอดคล้องกับภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และคอนเซ็ปต์ของแคมเปญ Fresh No Limit“



นอกจากนี้ สำหรับแคมเปญ “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ Fresh No Limit” ยังจัดเต็มด้วยการยกทัพกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครเอาใจ Gen Z อาทิ บรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ของเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ที่สามารถเล่นเกม AR และสะสมได้เป็นครั้งแรกในวงการน้ำดื่มไทย

โดยมีคอลเลคชั่นให้แฟนคลับได้สะสมทั้งหมด 13 ดีไซน์ โดยแบ่งเป็นเจมส์ จิรายุ 1 ดีไซน์ และศิลปินวง BUS 12 ดีไซน์ ผู้บริโภคสามารถสแกนผ่าน AR และร่วมสนุกกับเกม Face Reaction เพื่อสะสมคะแนนแลกของรางวัล แล้วแชร์ลงโซเชียลมีเดีย

และพิเศษสุด ๆ กับกิจกรรมตามล่าขวดลับ ที่จะนำมาเรียงกันเพื่อสแกนปลดล็อกชมการแสดงสุดพิเศษจาก BUS ตั้งแต่มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2567 นี้

นอกจากนั้น เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ยังเนรมิตร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อีเลฟเว่น ด้วยการดีไซน์ตกแต่งตู้แช่เย็น ด้วยลวดลายศิลปิน BUS กว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ และตกแต่งทั้งสาขาเต็มรูปแบบที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสามย่าน มิตรทาวน์





ซึ่งเป็นแหล่งแฮงเอ้าต์ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์วัยรุ่นกลุ่ม Gen Z ให้ได้รับประสบการณ์ความสดชื่น Fresh No Limit แบบครบทุกมิติ