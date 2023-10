ส่องรถต้นแบบ Honda ไฮไลต์ในงาน JAPAN MOBILITY SHOW 2023

ฮอนด้า เปิดบูท “Honda Dream Loop” ขนรถยนต์–นวัตกรรมการขับเคลื่อนร่วมโชว์ หวังผู้คน “ก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ” และ “เพิ่มพูนศักยภาพและโอกาสให้ทุกคน” ใน JAPAN MOBILITY SHOW 2023

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายโทชิฮิโระ มิเบะ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร และตัวแทนเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยบนเวที JAPAN MOBILITY SHOW 2023 ว่า ปีนี้ ฮอนด้าได้เข้าร่วมงาน โตเกียว มอเตอร์โชว์ (ชื่อเดิม)



ฮอนด้าไม่ได้มีเพียงแค่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีด้านการขับเคลื่อนที่หลากหลายด้วยการนำเสนอการขับเคลื่อน ภายใต้ Global Brand Slogan คือ The Power of Dreams-How we move you ที่ต้องการสื่อความหมายว่า

“ความฝันของพนักงานฮอนด้าทุกคนเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่ฮอนด้ามาโดยตลอด ในขณะที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ด้านการขับเคลื่อน และบริการที่ฮอนด้าสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยพลังแห่งความฝันเหล่านี้ สามารถนำพาผู้คนไปยังที่ต่าง ๆ ขับเคลื่อนหัวใจของผู้คน และช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความฝันของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่อีกมากมายในอนาคต”

จึงได้ถ่ายทอดความฝันของบริษัทออกมาผ่านผลิตภัณฑ์ด้านการขับเคลื่อน บริการเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถ “ก้าวข้าม (Transcend) ขีดจำกัดต่าง ๆ เช่น เวลาและสถานที่” และ “เพิ่มพูน (Augment) ศักยภาพและโอกาสของพวกเขา” โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้จินตนาการถึงความฝันในอนาคตของตัวเอง และสัมผัสกับความฝันใหม่ที่ไร้ขอบเขตอีกมากมาย ภายในบูทฮอนด้า

แนวคิดหลักของบูทฮอนด้า คือ “Honda Dream Loop” ที่สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตที่เปี่ยมไปด้วยความฝันอันหลากหลายของผู้คน และจะยังคงแผ่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากความฝันของฮอนด้า คุณค่าอันเป็นที่จะช่วยให้ผู้คน “ก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น เวลาและสถานที่” และ “เพิ่มพูนศักยภาพและโอกาสให้ทุกคน”

ซึ่งถือเป็นคุณค่าที่สำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการขับเคลื่อนทุกประเภท ที่ฮอนด้านำเสนอมาตลอด 75 ปี และต้องการนำเสนอต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายในบูทฮอนด้า ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนต่าง ๆ ได้แก่

Cruise Origin ที่ฮอนด้า ร่วมมือกับ GM และ Cruise วางแผนที่จะเปิดตัวบริการเรียกรถไร้คนขับในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ Cruise Origin ซึ่งจะเริ่มให้บริการภายในต้นปี พ.ศ. 2569 ยานพาหนะอัตโนมัติที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของเวลา

พื้นที่ภายในของยานพาหนะคันนี้มอบความเป็นส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ใช้งานจึงสามารถใช้เวลาเดินทางได้อย่างอิสระมากขึ้น เช่น การจัดการประชุม หรือการใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับครอบครัวโดยไม่ต้องกังวลกับคนอื่นรอบข้าง และช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามข้อจำกัดของเวลาได้อย่างแน่นอน

Honda eVTOL และ HondaJet มาต่อยอดการขับเคลื่อนในรูปแบบสามมิติสู่ท้องฟ้า และช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามข้อจำกัดของสถานที่และระยะทางได้

เมื่อเราสามารถผสานการทำงานของเครื่องบินเหล่านี้เข้ากับระบบการขับเคลื่อนภาคพื้นดินได้ จะช่วยให้ผู้คนเดินทางได้อย่างอิสระและราบรื่นไร้รอยต่อมากขึ้น ทั้งภาคพื้นดิน ในมหาสมุทร และบนท้องฟ้า ช่วยให้การเดินทางระยะไกลจะลดลง

โดยช่วยให้ผู้คนสามารถ “ก้าวข้ามข้อจำกัดของสถานที่และระยะทาง” ได้ การขับเคลื่อนแบบสามมิติและไร้รอยต่อนี้ จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น อีกทั้งปรับสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย

SUSTINA-C Concept จะช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดผลิตภัณฑ์ด้านการขับเคลื่อนนั้นทำจากวัสดุหลากหลายประเภท ทั้งโลหะ เรซิ่น และผ้า อย่างไรก็ตาม วัสดุและทรัพยากรเหล่านี้มีอยู่จำกัด

รถคันนี้ทำจากเรซิ่นอะคริลิกที่รีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ การหมุนเวียนทรัพยากรที่จะช่วยให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งความสุขและอิสระในการขับเคลื่อนสู่อนาคต

Honda Avatar Robot และ UNI-ONE จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและความเป็นไปได้ของผู้คน การเข้าสู่ระบบและควบคุม Honda Avatar Robot จากระยะไกล ทำให้เราสามารถปฏิบัติงานและสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ จากระยะไกลได้ราวกับว่าอยู่ที่นั่นด้วยตนเอง

การใช้ Honda Avatar Robot จะช่วยให้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนที่อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้จากสถานที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพ

UNI-ONE เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่ผู้ใช้งานสามารถบังคับทิศทางได้ง่าย ๆ โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักตัวขณะนั่งโดยไม่ต้องใช้มือ จึงสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ขณะเคลื่อนที่ได้ UNI-ONE จึงช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ใช้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว สามารถขยับและเคลื่อนที่ได้

Honda CI-MEV รถยนต์ขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ ที่ช่วยเพิ่มและขยายขอบเขตการใช้ชีวิตของผู้คนได้อย่างไร้ขอบเขต ทำให้การขับเคลื่อนที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้คนก็สามารถไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และคล่องตัวมากขึ้น หากทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินทางได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ “การขับเคลื่อนในฝัน” ของฮอนด้า ผ่านประสบการณ์ Generative AI มาใช้ช่วยงานด้านออกแบบของทีมออกแบบ ในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา สำหรับในงาน JAPAN MOBILITY SHOW นี้ generative AI จะสร้างภาพการออกแบบของการขับเคลื่อนในอนาคตที่คุณใฝ่ฝัน และแสดงภาพเหล่านั้นบน “Loop Screen” ภายในบูทฮอนด้า

“ความฝันของผม คือ การได้เห็นโลกที่ผลิตภัณฑ์ด้านการขับเคลื่อนที่มีโลโก้ฮอนด้าเดินทางไปทั่วโลก ทั้งภาคพื้นดิน ในมหาสมุทร บนท้องฟ้า และไปสู่อวกาศ โดยผู้คนต่างเพลิดเพลินไปกับอิสระแห่งการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ฮอนด้าจะเลือกบางความฝันออกมา แล้วให้นักออกแบบของฮอนด้า สานต่อความฝันเหล่านั้น”

และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญในงานนี้ กับยนตรกรรมสปอร์ตสุดพิเศษ Prelude Concept ที่จะสานต่อ “ความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการขับขี่” สู่อนาคตแห่งขุมพลังการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

แน่นอนคำว่า “Prelude” หมายถึง “การแสดงเปิด” ซึ่งกล่าวได้ว่า รถรุ่นนี้จะเป็นรุ่นบุกเบิกไปสู่ยนตรกรรมในอนาคตของฮอนด้า ที่จะส่งมอบ “ความสนุกและเพลิดเพลินในการขับขี่” สู่อนาคตแห่งพลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเต็มรูปแบบ แต่ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณความเป็นสปอร์ตของฮอนด้า

Prelude Concept กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ยนตรกรรมรุ่นนี้สามารถ ส่งมอบ“ความสุขในการขับขี่” ให้กับทุก ๆ ท่าน โปรดรอและติดตามยนตรกรรมรุ่นนี้กันด้วย