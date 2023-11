โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง กระหึมสนามเชียงใหม่ สุดมัน เที่ยงวัน ยันสามทุ่ม

ปิดฉากการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023 สนามที่ 4 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี “ปังปอนด์” อัครวุฒิ กดคันเร่ง คว้าเเชมป์ รุ่น “YARIS One Make Race”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2023 ใน สนามที่ 4 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “From Circuit to the Road” จากสนามแข่งสู่ท้องถนน ด้วยแรงบันดาลใจ และความเชื่อที่ว่า “ถนนสร้างคน คนสร้างรถ” เพื่อสร้างสรรค์ “ยนตรกรรมที่ดียิ่งขึ้น” ตามปรัชญา “Make Ever Better Cars”

โตโยต้าจึงใช้สนามแข่งมอเตอร์สปอร์ต เป็นเสมือนสนามทดสอบเพื่อพัฒนาคน และพัฒนารถของเราให้ประจักษ์แก่สายตาผู้ชม มุ่งมั่นพัฒนารถของเรา ให้มีสมรรถนะ ความทนทาน เหนือความคาดหวังของลูกค้า โดยในสนามนี้ได้เพิ่มสีสันการแข่งขันด้วยไฮไลต์ “Night Festival” จัดเต็มความสนุกแบบ Non Stop เที่ยงวัน ยันสามทุ่ม

ไฮไลต์การแข่งขันรถยนต์ One Make Race จาก Production car ฝีมือคนไทยทั้ง 4 รุ่น กับรถแข่งกว่า 60 คัน นี่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะความสามารถของ Service team ในการสู้ศึกระดับนานาชาติ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง ถือเป็นการพัฒนาทั้งองค์รวม เพื่อส่งเสริมวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยอย่างแท้จริง

สำหรับผลการแข่งขันในสนามนี้ ปรากฏว่า

พิสูจน์พลังของเครื่องยนต์ Dual VVT-i 1200 ซีซี ที่ได้รับการปรับแต่งตามกฏกติกา One Make Race แชมป์สนามนี้ตกเป็นของ ดาราหนุ่มฟอร์มดีจาก Toyota Racing Star Team “ปังปอนด์ อัครวุฒิ มังคลสุต” หมายเลข 10 ในขณะที่ อันดับ 2 เป็นของนักแข่งดาวรุ่ง “โรเตอร์ ทองเจือ” อันดับ 3 “ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์” อันดับ 4 เป็นของ “ศริทธนา มิตรอารี” และอันดับ 5 “ธนากร เลี่ยวไพรัตน์” ที่ขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันส์ รุ่น “HILUX REVO One Make Race” แข่งขันชิงเจ้ากระบะดีเซล โชว์สมรรถนะเหนือชั้นของเครื่องยนต์ GD Super Power 2,400 ซีซี ที่ทนทาน ทั้งในสนามแข่งขัน และการใช้งานจริง แชมป์ประจำสนามตกเป็นของ “เอกสิทธ์ นามแสงเผา” ตามมาด้วยอันดับ 2 “อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์” อันดับ 3 “เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์” อันดับ 4 “นิรุทธ์ สุจริต” และอันดับ 5 เป็นของ “Theophile Napat Broianigo”

รุ่น YARIS One Make Race : Division 2 ด้วยรถแข่งเครื่องยนต์ Dual VVT-i 1200 ซีซี สเป็กเดียวกับ Division 1 แบ่งรุ่นการแข่งขันเพื่อให้เหมาะกับสภาพการแข่งขันในแบบ Street Circuit แชมป์ประจำสนามตกเป็นของ “ฐิติณัฏฐ์ ภุมรินทร์” ตามมาด้วย อันดับ 2 “ขจรภิเษก แก้วไกรสิน” อันดับ 3 เป็นของ “ปวิธชาติ รัตนกาลกูล” อันดับ 4 “ศิรศิษย์ แสนสุข” และอันดับ 5 “ภูวภณ ทวีไกกรกุล” ความมันส์ของการแข่งขันตลอด 20 รอบสนามไม่ต่างจาก Division 1 ถึงรถจะเล็กแต่สมรรถนะไม่ได้เล็กตาม คล่องแคล่วมากกับสภาพสนามแบบนี้ สะท้อนความคล่องตัวในการใช้งานจริงสำหรับสภาพการจราจรในเมือง

แชมป์ประจำสนามเป็นของ “นรรัศมิ์ อภิวาท” ตามมาด้วย อันดับ 2 “ทยาพล คงสุวรรณ” อันดับ 3 เป็นของ “Krntaro Chiba” อันดับ 4 “ศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา” และอันดับ 5 “อะกิ จิตรานุวัฒน์” ก่อนที่จะปิดท้ายการแข่งขัน รุ่น “Yaris ATIV Lady One Make Race รถ ECO Car ยอดนิยมของคนไทย แชมป์สนามนี้ตกเป็นของ “ศิริภากรณ์ แยบยนต์” ตามมาด้วย อันดับที่ 2 “อลิษา ขุนแขวง” อันดับที่ 3 ปัณฑ์นลิน ทวยเดช” อันดับที่ 4 “สาวิตรี กวางแก้ว” และอันดับที่ 5 “ณัฏฐวลัญช์ แสนสุข” การแข่งขันรายการเดียวที่จัดขึ้นสำหรับนักแข่งหญิงโดยเฉพาะ ซึ่งสร้างความดุดัน มันส์ได้ไม่แพ้นักแข่งชาย ขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันส์ตลอด 20 รอบการแข่งขัน แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ ความทนทาน ของรถยนต์ ECO Sedan อันดับ 1 ขวัญใจคนไทยได้อย่างชัดเจน

ติดตามการแข่งขันในสนามสุดท้ายที่ TOYOTA GAZOO RACING MOTORSPORT สนามที่ 5 ชิงแชมป์ประจำปี ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์ ในวันที่ 21-23 ธันวาคม นี้ รับประกันความมันอัดแน่นเช่นเคย