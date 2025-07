โชค-เตรียมพร้อม

คอลัมน์ : Market-think ผู้เขียน : สรกล อดุลยานนท์

มีคนถามผมบ่อยมากว่า ทำไมเวที Wednesday Song จึงมี Magic Moment เกิดขึ้นบ่อยมาก

Wednesday Song คือ คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ที่จัดในวันพุธ ช่วงกลางสัปดาห์ที่โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ

มีช่วงเพลย์ลิสต์ ให้ “คนดัง” เลือกเพลงที่ชอบหรือมีความหมายต่อชีวิตของเขา

และช่วงศิลปินหลัก ที่ผมกับ “เอก-สยามพิฆ” คิดง่าย ๆ ว่า เหมือนศิลปินไปเล่นในผับ

แต่คนดูไม่ต้องรอจนดึก และไม่ต้องอยู่ในบรรยากาศแบบผับ

Magic Moment คือ ความประทับใจบนเวทีที่เกิดขึ้นเองแบบไม่มีสคริปต์

ศิลปินแทบทุกคนจะเดินลงจากเวทีมาร้องเพลงร่วมกับแฟนเพลงอย่างใกล้ชิด

และสร้างความประทับใจให้กับคนดูในรูปแบบที่แตกต่างกัน

หลังจากมีคนถามบ่อย ๆ ผมก็เลยมานั่งคิดอย่างจริงจัง

เพราะจริง ๆ เราไม่ได้ทำอะไรเลย

แต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มันต้องมีเหตุผลบางอย่าง

คำตอบที่ผมได้ตอนนี้ก็คือ ศิลปินทุกคนมีความสุขในการเล่นที่นี่

เมื่อมีความสุข เขาก็สนุกกับการโชว์

ศิลปินหลายคนหลังไมค์มาหาผมหลังเล่นจบว่ามีความสุขกับการมาเล่นที่นี่มาก

อาจเป็นเพราะเราให้พื้นที่อิสระ ทำอะไรก็ได้บนเวที

และพื้นที่ที่จัดงานอยู่ในโรงละครที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก

เป็นพื้นที่เหมาะสม

เขาก็ปล่อยพลังอย่างเต็มที่

ศิลปินส่งลงมา คนดูส่งกลับไป

“ความอิสระ” กับ “พื้นที่ที่เหมาะสม” น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ศิลปินสร้าง Magic Moment ขึ้นมา

และทำให้คนดูประทับใจ

อย่างครั้งล่าสุด ที่ “บอดี้สแลม” ชวนน้องวิลล์ ที่เป็นเด็กพิเศษขึ้นมาตีกลองในเพลง “แสงสุดท้าย” และน้องมิกซ์ มาเล่นกีตาร์

เป็นคลิปที่มีคนแชร์กันจนกลายเป็นไวรัล

มีคนบอกว่าน้อง ๆ ที่ได้ขึ้นเวทีกับ “พี่ตูน” เป็นเด็กที่โชคดี

ผมนึกถึงคำพูดของนักปราชญ์ชาวโรมันที่ชื่อ “เซเนกา”

“Luck is what happens when preparation meets opportunity.”

โชค คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ “การเตรียมพร้อม” มาบรรจบกับ “โอกาส”

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจริง ๆ

น้องมิกซ์ เป็นเด็กที่เล่นกีตาร์เก่งมาก เขามีวงชื่อ “ไม่มีชื่อ”

เป็นคนที่ชื่นชอบ “ยอด” มือกีตาร์ของ “บอดี้สแลม” มาก

“ยอด” มีสไตล์การแต่งตัวที่ทุกคนจำได้ คือ ใส่กางเกงขาบานแบบกางเกงชาวเล

ตรงข้ามกับ “ตูน” ที่ใส่กางเกงขาลีบ

วันที่ไปดู Wednesday Song “น้องมิกซ์” ใส่เสื้อบอดี้สแลม และกางเกงสไตล์ “ยอด”

มีคนบอกว่าเหมือน “ยอด” ย่อส่วน

“ยอด” นั้นเห็นน้องคนนี้นานแล้ว พอถึงจังหวะที่เหมาะสม เขาก็กวักมือเรียกน้องมิกซ์ขึ้นมาบนเวที

มอบกีตาร์ให้ “มิกซ์” โซโล่เอง

แล้วตัวเองก็ลงมาดูด้านล่าง

มีคนแซวว่าเป็นครั้งแรกที่ “ยอด” ได้ดู “บอดี้สแลม” เล่น

น้องมิกซ์ก็โชว์การเล่นกีตาร์ที่คนทั้งฮอลล์ลุกขึ้นปรบมือให้

เช่นเดียวกับ “น้องวิลล์”

เขาชื่นชอบ “บอดี้สแลม” มาก หัดตีกลองได้เกือบทุกเพลง

เขามีความใฝ่ฝันอยากตีกลองบนเวทีกับวงบอดี้สแลม

น้องเป็นลูกของเพื่อน “พี่ปุ่น” ศิธา ทิวารี

“พี่ปุ่น” บอกผมล่วงหน้าว่า น้องวิลล์อยากขึ้นไปตีกลองบนเวที อยากให้ช่วยบอก “ตูน” ด้วย

ผมไม่มีโอกาสเจอตูนก่อนขึ้นเวทีจึงไม่ได้บอกอะไร

แต่ “น้องวิลล์” เขาเตรียมไม้กลองมาจากบ้าน

มาโชว์ให้พี่ตูนเห็นตอนเดินลงมาหาคนดู

จนพอเพลง “แสงสุดท้าย” ขึ้น “น้องวิลล์” เดินไปหน้าเวที

“ตูน” หันมาเห็นพอดี

เขากวักมือชวน “น้องวิลล์” ขึ้นบนเวที

ชอตแห่งความประทับใจจึงเกิดขึ้น

น้องตื่นเต้น ทำไม้หล่น 2 ครั้ง แต่ “ชัช” มือกลองก็ก้มลงเก็บให้

เขายืนลุ้นอยู่ข้างหลัง

จังหวะที่น้องรัวกลอง แล้วสะบัดใส่ฉาบ

ผมเห็น “ชัช” กำมือแบบสะใจ

และเมื่อเพลงจบ เขาซับน้ำตา

Magic Moment เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าน้อง 2 คนไม่เตรียมพร้อม

“น้องมิกซ์” ไม่ใส่ชุดเลียนแบบ “พี่ยอด”

“น้องวิลล์” ไม่เตรียม “ไม้กลอง” มาจากบ้าน

และถ้า “ยอด-พี่ตูน” ไม่ให้ “โอกาส” กับทั้งคู่

“โชค” จึงเท่ากับ “โอกาส”+”การเตรียมพร้อม” อย่างแท้จริง