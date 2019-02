เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ทวีตข้อความที่ทวิตเตอร์ส่วนตัว “Thaksin Shinawatra” ด้วยข้อความว่า “Chin up and keep moving forward! We learn from past experiences but live for today and the future. Cheer up! Life must go on!”

ซึ่งแปลได้ว่า “สู้ๆ ขอให้เดินหน้าต่อไป พวกเราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อมีชีวิตอยู่ในวันนี้และอนาคต เป็นกำลังใจให้ ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป”

ที่มา มติชนออนไลน์