โลตัสชูค้าปลีกไทยระดับโลก  คว้า 3 รางวัล Retail Asia Awards ปีที่ 3

สะท้อนความสำเร็จของเป็นธุรกิจค้าปลีกไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก ‘โลตัส’ รับรางวัล Retail Asia Awards 2023 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้กวาดมาถึง 3 รางวัล ได้แก่ Hypermarket of the Year, Supermarket of the Year และ Digital Initiative of the Year

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวอย่างภูมิใจถึงรางวัลที่ได้รับในปีนี้ว่า มาจากการเป็นผู้นำค้าปลีกไทยที่เป็น ‘SMART Community Center’ ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของทุกคนในชุมชน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทุกเจเนอเรชั่นในยุคดิจิทัล โดยรางวัล Hypermarket of the Year มาจากการเปิดตัวโครงการโลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ ต้นแบบ SMART Community Center ครบครันทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้ากว่า 28,000 รายการ สินค้าประเภทอาหารเกือบ 13,000 รายการ ทั้งเกรดพรีเมียม นำเข้าจากทั่วโลกและจากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วไทย รวมแบรนด์ดัง ร้านอาหาร บริการ และเอนเตอร์เทนเมนท์อินเทรนด์

รางวัล Supermarket of the Year จากแบรนด์โลตัส พรีเว่ เป็นพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตในคอนเซ็ปต์ ‘Premium Inclusive ความพิเศษที่ใช่ สำหรับคุณ’ นำร่องสาขาแรกในโครงการไอซีเอส มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ นำเสนอความพรีเมียมด้วยการคัดสรรสินค้าดีที่สุดจากทั่วโลก โดยยังคงเอกลักษณ์ของโลตัสคือราคาคุ้มค่า มีทั้งอาหารสดนำเข้า อาหารแห้ง-เครื่องปรุงนำเข้า ขนม-ของขบเคี้ยว สินค้าออร์แกนิก สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม และบริการเสริมพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

และรางวัล Digital Initiative of the Year จากแคมเปญ my Lotus’s NFT ซึ่งเป็นครั้งแรกของวงการค้าปลีกที่มีการแจก NFT Generative Art ผ่าน Lotus’s SMART Appให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกมายโลตัสในดีไซน์ไม่ซ้ำใครในโลก ตอบรับกับเทรนด์ยุคดิจิทัลและคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้ได้สมาชิกใหม่ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กว่า 80% โดยตลอดช่วงแคมเปญสร้างทราฟฟิกในแอปสูงถึง 225%

“การได้รับรางวัลระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ยังสะท้อนถึงการไม่เคยหยุดพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรา ‘รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส’ ไม่ว่าจะใช้บริการในสาขาหรือออนไลน์ นอกจากการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน รองรับความต้องการของทุกเจเนอเรชั่น นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นค้าปลีกแบบ Omni-channel ที่ให้บริการแบบไร้รอยต่อทั้งในสาขาและแพลตฟอร์มออนไลน์”