Q4 คอนโดเปิดใหม่ไม่ยั้ง บิ๊กแบรนด์แข่งลงทุนตุนแบ็กล็อก

จับชีพจรไตรมาส 4/66 ตลาดคอนโดมิเนียมหลังสถานการณ์โควิด ท่ามกลางบรรยากาศที่ย่ำอยู่กับไฟสงคราม 2 มุมโลกระหว่างรัสเซีย-ยูเครน กับอิสราเอล-ฮามาส

ถึงแม้ภาพอนาคตจะเต็มไปด้วยปัจจัย unknown factor แต่ธุรกิจยังต้องมีการลงทุนเพื่อต่อลมหายใจองค์กร ทำให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

จุดโฟกัสของตลาดคอนโดฯมีอย่างน้อย 2 ภาพที่ทับซ้อนกัน นั่นคือ การลงทุนใหม่เพื่อเติมซัพพลายใหม่ให้กับสต๊อกที่เริ่มพร่องลงไป และผลโดยอัตโนมัติ การเติมซัพพลายใหม่ย่อมเท่ากับเป็นการเติมแบ็กล็อก (ยอดขายรอโอน) เพื่อเสริมใยเหล็กให้กับความน่าเชื่อถือของแผนการเติบโตทางธุรกิจ

การลงทุนรอบใหม่ โครงการใหม่ บนวิกฤตเศรษฐกิจรอบด้าน จึงไม่ใช่เกมของมือใครยาวสาวได้สาวเอาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเกมของผู้ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งเงินทุนหนา-สายป่านยาว พรั่งพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ ครอบครองทำเลศักยภาพสูง ที่สำคัญ จะต้องมีความสามารถยืนระยะได้ยาวนานเพียงพอหากยอดขายไม่มาตามนัด

ในฟากผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ ดูเหมือนจะเป็นโอกาสในการเลือกช็อปห้องชุดรอบใหม่เช่นกัน เพราะกลไกการแข่งขันในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ มักจะมีของดีออกมาประชันขันแข่งกันอย่างหนาหูหนาตา

AP บุกสองคอนโดฯ 7,300 ล้าน

จุดพลุการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดย “นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม” รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี ไทยแลนด์ หรือ AP กล่าวว่า AP มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญาการส่งมอบ “ชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้”

“ภาพรวมตลาดคอนโดฯในวันนี้เชื่อว่าผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว มีสัญญาณบวกที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ สะท้อนได้จากอัตราการเปิดตัวคอนโดฯใหม่ ยอดขายและยอดโอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม โดย 10 เดือนแรกปีนี้ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมมียอดเน็ตพรีเซล 10,713 ล้านบาท เติบโตมากถึง 180% เมื่อเทียบกับยอดขายทั้งปีของปี 2020 ในยุคโควิด และเติบโต 15.8% เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2565”

สำหรับปี 2566 กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม AP ตั้งเป้ายอดขายสุทธิ 13,000 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์การแข่งขันนำเสนอผ่าน 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ 1.The Address-ดิ แอดเดรส เพรสทีจ-ลักซ์ ราคา 2.5 แสนบาท/ตร.ม. 2.Rhythm-ริธึ่ม เจาะเซ็กเมนต์ลักเซอรี่ ราคา 1.6-2 แสน/ตร.ม. 3.Life-ไลฟ์ เจาะเซ็กเมนต์ไฮคลาส ราคา 1-1.6 แสน/ตร.ม. และ 4.Aspire-แอสปาย เจาะลูกค้าแมสเซ็กเมนต์ ราคา 6 หมื่น-1 แสน/ตร.ม.

“เรามีการ Refresh Brand Tagline ในเวอร์ชั่นภาษาไทยทั้ง 4 แบรนด์นิดหน่อย เพื่อสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทำแคมเปญเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด เริ่มชีวิตที่อยากใช้ AP คอนโดฯ ข้อมูลอินไซต์วันนี้ลูกค้าเลือกเก่ง มีการเปรียบเทียบเพื่อหาคอนโดฯที่เหมาะกับชีวิตตัวเองมากที่สุด คอนโดฯเราจึงนำเสนอการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในห้องชุด ที่เติมเต็มพื้นที่การใช้ชีวิตในรูปแบบลักเซอรี่และแมสเซ็กเมนต์ไลฟ์สไตล์”

โดย AP เตรียมเปิดตัว 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 7,300 ล้านบาท ได้แก่ Aspire วิภา-วิคตอรี่ คอนโดฯไฮไรส์ สูง 29 ชั้น จำนวน 593 ยูนิต บนที่ดิน 2-2-70.7 ไร่ มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท เตรียมเปิด VIP DAY 11-12 พฤศจิกายนนี้ หลังจากพบว่าทำเล “ดินแดง-ราชปรารภ-อนุสาวรีย์ชัยฯ-วิภาวดี” ไม่มีซัพพลายใหม่เปิดตัวนาน 5 ปีแล้ว ราคาเฉลี่ย 1.15-1.55 แสน/ตร.ม. หรือเริ่ม 2.79 ล้านบาท

ดังนั้น Aspire วิภา-วิคตอรี่ จึงช่องว่างตลาดด้วยห้องชุด 18 ดีไซน์ 2 เวอร์ชั่น ได้แก่ เวอร์ชั่น All New Simplex 26-60 ตร.ม. เริ่มต้น 9.8 หมื่นบาท/ตร.ม. กับเวอร์ชั่น All New Vertiplex 26-46 ตร.ม. เริ่มต้น 1 แสน/ตร.ม. หรือเริ่ม 3.9 ล้านบาท

อีกโครงการ Rhythm เจริญนคร ไอคอนิค คอนโดฯร่วมทุนกับมิตซูบิชิ เอสเตท สูง 29 ชั้น จำนวน 577 ยูนิต บนที่ดิน 4 ไร่ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เตรียมเปิดชมห้องตัวอย่างครั้งแรก 25-26 พฤศจิกายนนี้ จุดขายตรงข้ามไอคอนสยาม ห่าง 100 เมตรจากรถไฟฟ้าสายสีทองย่านเจริญนคร พัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ Bluechip Design Residence ราคา 1.59 แสนบาท/ตร.ม.

ศุภาลัยรุกศรีนครินทร์ต่ำ 3 ล้าน

อีกรายในฐานะเจ้าตลาดห้องชุด affordable “ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2566 ศุภาลัยเปิดคอนโดฯเซ็กเมนต์ Economy 3 โครงการ โดยโครงการสุดท้ายของปีวางแผนจัดอีเวนต์พรีเซล 18-19 พฤศจิกายนนี้ แบรนด์ ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์ ณ สำนักงานขาย ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 โซนโลตัส เจาะตลาดกระแสหลัก (Mass Market) ซึ่งประเมินว่า ดีมานด์ซื้อคอนโดฯไม่เกิน 3 ล้านบาทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดย ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ในทำเลแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่เชื่อมการเดินทางเข้าสู่เมืองได้ง่ายขึ้นลดปัญหาการจราจรติดขัด รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, พาราไดซ์พาร์ค, ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ ใกล้สวนหลวง ร.9 ใกล้สถานศึกษาและโรงพยาบาลชั้นนำ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่-คนรุ่นใหญ่ ทั้งซื้ออยู่เองและซื้อเพื่อการลงทุน โดยศุภาลัยกล้ารับประกันโครงสร้างนานถึง 10 ปี และส่วนควบนาน 3 ปี

รายละเอียดโครงการ ออกแบบเป็นคอนโดฯโลว์ไรส์ บนที่ดินกว่า 3 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มี 3 อาคาร แบ่งเป็น อาคาร A สูง 7 ชั้น อาคาร B และ C สูง 8 ชั้น จำนวน 477 ยูนิต ห้องชุดแบบ 1-2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 25-53 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 1.42 ล้านบาท กับไฮไลต์จำนวนจำกัด 7 ยูนิตพิเศษ Pool Access Room ไซซ์ 34-39 ตร.ม. เริ่มต้น 2.53 ล้านบาท จุดเด่นห้องนั่งเล่นและห้องนอนเชื่อมต่อสระว่ายน้ำ

“คอนเซ็ปต์ดีไซน์ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถใช้ชีวิตในวันธรรมดา ให้เหมือนวันหยุด Vacation หรือทำอย่างไรให้การอยู่บ้าน แต่ได้ฟีลเหมือนพักผ่อนทุกวัน ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์ จึงออกแบบธีมการพักอาศัย Stay+Vacation เป็น Sense of Staycation ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบ เว ของ ฉัน ให้เจ้าของห้องสัมผัสความรู้สึกของการอยู่อาศัย และการพักผ่อนรวมไว้ในที่เดียวกัน”

พฤกษาฯเติมซัพพลายย่านจรัญฯ

เปิดศึกแย่งลูกค้าด้วยการจัดอีเวนต์ชนกันวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ “ภัคริน ทัตติพงศ์” กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เตรียมเปิดพรีเซลคอนโดฯใหม่ แบรนด์ “แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ” ราคาเริ่มต้น 1.69 ล้านบาท

ออกแบบภายใต้แนวคิด “เจิดจรัญ ชีวิตเจิด ๆ กับดีไซน์สุดชิค” ใกล้ MRT บางพลัดเพียง 150 เมตร ห้องชุดวิวแม่น้ำพร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่และหลากหลาย ความสะดวกสบายที่ครบครัน เติมเต็มชีวิตสมบูรณ์แบบด้วยโมเดลการใส่ใจ “อยู่ดี มีสุข” ของพฤกษาฯไฮไลต์ดีไซน์อยู่ที่ชั้น rooftop มาพร้อมสระว่ายน้ำยาว 50 เมตร สวนส่วนกลางที่รับทั้งวิวแม่น้ำ และวิวเมืองสุดสายตา พร้อมพื้นที่สีเขียวเกือบ 3 ไร่

จุดเด่นด้านการเดินทาง โครงการอยู่ใกล้ MRT สถานีบางพลัด ห่างสถานีเตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 3 สถานี ห่างสถานี Bang Sue Grand Station 4 สถานี และห่างสถานีเชื่อมต่อสวนจตุจักรเพียง 6 สถานี อยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนศรีรัช แหล่งชุมชน ตลาด โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการหลายแห่ง โดยได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้ว

โดยพฤกษาฯจัดโปรโมชั่นจอง 990 บาท ผ่อนเริ่มต้น 1,999 บาท/เดือน ฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบเซต และส่วนลดสูงสุด 7 แสนบาท

มหกรรมบ้านยอดพุ่ง 4 พันล้าน

สำหรับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ “ดร.ทัพพ์เทพ ภัคกระนก” ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 ระบุว่า งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Property Solutions-ครบจบเรื่องที่อยู่ทุกอย่างในงานเดียว”

ซึ่งตลอด 4 วันของการจัดงานได้รับผลตอบรับดีเกินคาด สรุปยอดมูลค่าการซื้อขายภายในงาน 4,000 ล้านบาท เติบโตมากกว่าครั้งที่ผ่านมา คาดว่าหลังจากจบงานจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว

สถิติประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการจองซื้อภายในงาน ดังนี้ บ้านเดี่ยว 39.41% คอนโดฯ 27.70% ทาวน์เฮาส์ 11.40% โฮมออฟฟิศ 11.26% บ้านแฝด 6.56% และอสังหาฯประเภทอื่น ๆ 3.68% ขณะที่สินเชื่อและรีไฟแนนซ์บ้าน มีผู้ยื่นขอใช้บริการคิดเป็นวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาอายุ 31-40 ปี

ที่น่าสนใจ คือ การจัดงานครั้งนี้มีกลุ่ม Gen Z ที่เกิดระหว่างปี 2540-2555 เข้าชมงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ตอกย้ำว่า Gen Z กำลังเติบโตขึ้นไปเป็นกลุ่มผู้ซื้ออสังหาฯหลักแทนที่ Gen X ในอนาคตอันใกล้ เพราะบางกลุ่มเริ่มมีอายุมากพอที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ จากอาชีพและช่องทางสร้างรายได้แนวใหม่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตารางเวลาครั้งต่อไป งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 จะจัดขึ้นวันที่ 21-24 มีนาคม 2567 ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี “ภูมิภัทร พรหมมา” รองเลขาธิการสมาคมอาคารชุดไทย เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน