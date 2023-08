วอริกซ์ เปิดตัวชุดแข่งใหม่ทัพช้างศึก เตรียมใส่ประเดิมสนาม คิงส์คัพ

วอริกซ์ เปิดตัวชุดแข่งใหม่ทัพช้างศึก มาในคอนเซ็ปต์ “CHANGE THE BEGINNING IS NOW เปลี่ยน เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” เตรียมใส่ประเดิมสนามในรายการคิงส์คัพ ครั้งที่ 49 วันที่ 4–12 ก.ย.นี้ ที่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 “บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด” (WARRIX) ผู้ได้รับสิทธิในการจำหน่ายเสื้อของทัพช้างศึก “ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย” ได้เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประจำปี 2023-24 ออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CHANGE THE BEGINNING IS NOW เปลี่ยน เพื่อสังคมที่ดีขึ้น”

โดยเสื้อใหม่ของทัพช้างศึกภายใต้แบรนด์ WARRIX ในปีนี้มีด้วยกัน 3 แบบ ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง และสีส้ม

WARRIX เผยว่า ทั้งสี PrimeBlue และ HyperRed ลาย “Bloxels” หมายถึงการรวมกันระหว่าง Block และ Pixel เป็นลวดลายที่สื่อถึงการเชื่อมโยง การเปลี่ยนถ่ายจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่อยู่บนตัวเสื้อ และโลโก้ในรูปแบบ Player Version

นอกจากนี้ยังถือเป็นวาระครบรอบ 10 ปีในการก่อตั้งของ WARRIX และเป็นปีที่ 6 แล้วที่ WARRIX ได้รับสิทธิในการจำหน่ายเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย

โดยทีมชาติไทย จะประเดิมใส่ชุดใหม่ลงสนามในการแข่งขัน “ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 49” เป็นรายการแรก ระหว่างวันที่ 4–12 กันยายนนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ราคาชุด

Thailand National Team Kit 2023/24 Player Jersey ราคา 2,490 บาท

Thailand National Team Kit 2023/24 Replica Jersey ราคา 890 บาท

Thailand National Team Kit 2023/24 Cheer Jersey ราคา 399 บาท

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Warrix