“ไต้หวัน” อัดแคมเปญดึงคนไทย-คาดปี 2567 ทะลุ 4 แสนคน

“การท่องเที่ยวไต้หวัน” ชี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวครึ่งปีแรกฟื้นตัวดี เผย 5 เดือนแรกคนไทยแห่เที่ยว 8.3 หมื่นคน โหมอัดแคมเปญ “All is just right in Taiwan ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน” พร้อมดึง “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์กระตุ้นต่อเนื่อง ตั้งเป้าปี’67 ดึงคนไทยเที่ยวไต้หวัน 4.1 แสนคนเท่าปี’62

นางเซีย ซิ่ว เม่ย รองผู้แทนประจำสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ไต้หวันเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวดีต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกลับมาเที่ยวไต้หวันอีกครั้ง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่กลับไปเที่ยวไต้หวันทันที่เปิดประเทศ

โดยในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา (มกราคม-พฤษภาคม 2566) มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปไต้หวันแล้วกว่า 2 ล้านคน โดยในส่วนของนักท่องเที่ยวคนไทยนั้นพบว่า 3 เดือนแรกของปี (มกราคม-มีนาคม 2566) ติด 1 ใน 10 อันดับประเทศที่เดินทางเข้าไต้หวันมากที่สุด หรือมีจำนวน 83,000 คน ฟื้นกลับมากว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

“หากดูตัวเลขนับตั้งแต่ไต้หวันเปิดประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2566 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวไต้หวันแล้วรวม 1.35 แสนคน ถือเป็นตลาดที่มีการฟื้นตัวที่ดีมาก” นางเซีย ซิ่ว เม่ยกล่าว

นางเซีย ซิ่ว เม่ยกล่าวด้วยว่า ตัวเลขดังกล่าวสอดรับกับนโยบายและมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของภาครัฐที่ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งออกกิจกรรมแคมเปญต่าง ๆ โดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย อาทิ นโยบายฟรีวีซ่า 14 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย กิจกรรม Taiwan the Lucky Land ร่วมลุ้นเงินรางวัลมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือ 5,600 บาท เป็นต้น

สำหรับปี 2566 นี้ทางการท่องเที่ยวไต้หวันคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมประมาณ 6 ล้านคน และตั้งเป้าหมายมีนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 3.2 แสนคน และเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 4.1 แสนคนในปี 2567 หรือเท่ากับปี 2562 ก่อนวิกฤตโควิด

ด้านนางซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ (กทท.) กล่าวเสริมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและขยายฐานนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปเที่ยวไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ทางการท่องเที่ยวไต้หวันจึงออกแคมเปญส่งเสริมและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แคมเปญ “All is just right in Taiwan ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน”

เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไต้หวัน และทำให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กในใจผ่าน 4 แนวคิด

ประกอบด้วย 1.Just Fun ชวนรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในไต้หวัน มีทั้งสถานที่ทางธรรมชาติมากมาย และจุดเช็กอินในเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะได้เปิดประสบการณ์แบบไม่ซ้ำใคร 2.Just Eat สัมผัสอรรถรสอาหารไต้หวันที่มีความหลากหลายและขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่อร่อย จนได้รับรางวัลจากมิชลิน ทั้งมิชลินสตาร์และรางวัลบิบกูร์มองด์ รวมถึงอาหารท้องถิ่น

3.Just Shopping ช็อปสนุกไม่มีเบื่อกับพิกัดแหล่งช็อปปิ้งในไต้หวันที่รวบรวมของฝาก สินค้าท้องถิ่น และแบรนด์ดังชั้นนำจากทั่วโลก และ 4.Just Feel สัมผัสมนต์เสน่ห์งานเทศกาลต่าง ๆ วิถีชีวิต และความเป็นมิตรของชาวไต้หวัน

พร้อมทั้งแต่งตั้ง “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” นักแสดงเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนแรกของการท่องเที่ยวไต้หวันประจำประเทศไทย ด้วยแคแร็กเตอร์อารมณ์ดี บุคลิกที่มีชีวิตชีวาและสไตล์ที่เป็นมิตร สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของไต้หวัน

โดยแคมเปญดังกล่าวยังมีภาพยนตร์โฆษณาที่ถ่ายทอดเรื่องราวมหัศจรรย์ของไต้หวัน และแนะนำสถานที่แห่งใหม่และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไทยไม่ควรพลาด นำแสดงโดยบอย-ปกรณ์ เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เส้นทางเดินป่าและรถไฟสายอาลีซาน เส้นทางจักรยานทะเลสาบสุริยันจันทรา ถนนโบราณหูโข่ว ตึกไทเป 101 ฯลฯ

“นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวไต้หวันมาโดยตลอด โดยหลังจากที่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาได้ นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกก็มาจากประเทศไทย เราจึงตระหนักว่านักท่องเที่ยวชาวไทยชื่นชอบและให้ความสนใจไต้หวันเป็นอย่างมาก” นางซินดี้ เฉินกล่าว