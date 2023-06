ไต้หวัน ชงต่อมาตรการฟรีวีซ่าคนไทยต่ออีก 1 ปีหลังสิ้นสุดเดือน ก.ค.นี้

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยเผยชงรัฐบาลไต้หวันต่อมาตรการฟรีวีซ่าคนไทยหลังสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม’66 ต่ออีก 1 ปี คาดได้ข้อสรุปเดือนสิงหาคมนี้ มั่นใจปีนี้คนไทยเที่ยวไต้หวัน 3.2 แสนคน และฟื้นกลับได้ท่าปี’62 ได้ภายในปีหน้า

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางเซีย ซิ่ว เม่ย (Hsueh Hsiu Mei) รองผู้แทนประจำสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานฯ ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อให้พิจารณาขยายการยกเว้นการขอวีซ่า (ฟรีวีซ่า) หรือการขอรับการตรวจลงตรา สำหรับคนไทย (อยู่ได้ไม่เกินครั้งละ 14 วัน) ต่ออีก 1 ปี หลังจากที่มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดใน 31 กรกฎาคม 2566 นี้

โดยมองว่ารัฐบาลจะพิจาณาถึงความจำเป็นและผลดีของการขยายการยกเว้นการขอวีซ่า (ฟรีวีซ่า) สำหรับคนไทยอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลการพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2566 นี้

ด้านนางซินดี้ เฉิน (Cindy Chen) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่า ทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้เปิดตัวแคมเปญ “All is just right in Taiwan ทุกอย่างที่ใช้โดนใจที่ไต้หวัน” ภาพยนตร์โฆษณาที่ถ่ายทอดเรื่องราวความมหัศจรรย์ของไต้หวัน พร้อมแนะนำสถานที่แห่งใหม่และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไทยไม่ควรนพลาดผ่าน 4 แนวคิด

ประกอบด้วย 1. Just Fun ชวนรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในไต้หวัน มีทั้งสถานที่ทางธรรมชาติมากมาย และจุดเช็คอินในเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะได้เปิดประสบการณ์แบบไม่ซ้ำใคร 2. Just Eat สัมผัสอรรถรสอาหารไต้หวันที่มีความหลากหลายและขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่อร่อย จนได้รับรางวัลจากมิชลิน ทั้งมิชลินสตาร์และรางวัลบิบกูร์มองด์ รวมถึงอาหารท้องถิ่นสไตล์ไต้หวัน

3. Just Shopping ช้อปสนุกไม่มีเบื่อกับพิกัดแหล่งชอปปิงในไต้หวันที่รวบรวมของฝาก สินค้าท้องถิ่นและแบรนด์ดังชั้นนำจากทั่วโลก และ 4. Just Feel สัมผัสมนต์เสน่ห์งานเทศกาลต่างๆ วิถีชีวิต และความเป็นมิตรของชาวไต้หวัน

โดยภาพยนตร์โฆษณาชุด “All is just right in Taiwan ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน” นี้นำแสดงโดย คุณบอย ปกรณ์ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เส้นทางเดินป่าและรถไฟสายอาลีซาน (Alishan Forest Railway) เส้นทางจักรยานทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ถนนโบราณหูโข่ว (Hukou Old Street) ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ฯลฯ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยากให้ชาวไทยได้มาสัมผัสประสบการณ์สักครั้ง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ

นอกจากนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ยังได้เปิดตัวโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์เวอร์ชั่นใหม่ รวมถึงแผนการเชิญสื่อ และ KOL ไปเที่ยวไต้หวันเพื่อร่วมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และมีแผนที่จะเชิญ คุณบอย ปกรณ์ ไปเข้าร่วมนิทรรศการของการท่องเที่ยวไต้หวัน

รวมถึงงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้แฟนๆ ได้ไปร่วมพบเจอให้หายคิดถึง และหวังว่าด้วยชื่อเสียงและเสน่ห์ของคุณบอย ปกรณ์ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยไปไต้หวันและสัมผัสมนต์เสน่ห์อันไม่รู้จบที่รอให้ทุกคนไปเยือนที่ไต้หวัน

“จากแนวทางการตลาดดังกล่างนี้คาดว่าปีนี้จะมีคนไทยไปเที่ยวไต้หวันที่ประมาณ 3.2 แสนคน และฟื้นได้เท่ากับปี 2562 ที่มีคนไทยไปเที่ยวใต้หวันที่ 44.1 แสนคนได้ภายในปี 2567” นางซินดี้กล่าว