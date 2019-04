“สมคิด” เร่งท่องเที่ยวพยุงศก. สั่งเน้นมาตรการ “แรง-เร็ว” เห็นผลทันที

รองนายกฯ สมคิด สั่งเร่งเครื่องท่องเที่ยวพยุงเศรษฐกิจ เน้นมาตรการที่ส่งผลแรง เร็ว เห็นผลเป็นรูปธรรม มุ่งจับปลาตลาดใหญ่ “จีน-อินเดีย” เหตุสถานการณ์ไตรมาส 2 น่าห่วง ชี้เศรษฐกิจโลกป่วน-การเมืองไทยไม่นิ่ง พร้อมรับลูกต่ออายุมาตรการยกเว้นฟรี VOA ไปถึงสิ้นตุลาคมนี้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกส่อเค้าชะลอตัวจนหลายประเทศปรับลดเป้าทางเศรษฐกิจ และมองว่าประเทศไทยที่มีการส่งออกเป็นรายได้หลักจะต้องรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอน ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่ไม่นิ่งและยังไม่ได้รัฐบาลใหม่ การท่องเที่ยวที่ถือเป็นเสาหลักหนึ่งของเศรษฐกิจไทยจำเป็นจะต้องถูกผลักดันอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

นายสมคิดกล่าวว่าในสภาวะเร่งด่วนเช่นนี้นั้นจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่ส่งผลแรงและเร็ว สร้างแรงกระเพื่อมในทิศทางบวกเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนที่จะถึงนี้ ดังนั้น การตลาดจะต้องโฟกัสให้ชัดเจน โดยเฉพาะจีนและอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ มีช่องว่างสำหรับการเติบโต และเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อมาก

นอกจากนั้น เพื่อผลักดันให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สินค้าและบริการที่ภาคการท่องเที่ยวเสนอขายควรต้องแตกต่างจากที่เคยทำมา โดยเน้นนำเสนอสินค้าที่มีในประเทศไทยและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว รวมถึงควรจะมาอยู่รวมกันในร้านเดียวให้สามารถจับจ่ายได้ภายในร้านเดียวที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ควรจะเข้ามาช่วยส่งเสริมและผลักดันสินค้าเพื่อนักท่องเที่ยวด้วย

นายสมคิดยังกล่าวด้วยว่า สำหรับการต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ฟรี VOA ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคการท่องเที่ยวได้นำเสนอให้ต่ออายุออกไปจนถึง 31 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ครอบคลุมวันชาติจีนนั้น สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

ส่วนการขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับเมืองรองที่ ททท. เสนอให้ขยายครอบคลุมการท่องเที่ยวในประเทศทั้งหมดและเพิ่มให้ 2 เท่าสำหรับพื้นที่เมืองรอง (สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท) เบื้องต้นให้ ททท. ประสานงานพูดคุยกับกระทรวงการคลังต่อไป

“ได้เสนอให้ ททท. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวางจุดหมายของการสร้างการท่องเที่ยวเมืองรองให้ชัดเจน พร้อมปรับการคมนาคมและภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับโครงการไทยแลนด์ ริเวียร่าที่ควรจะปักหมุดหมายเมืองเริ่มต้นพัฒนาให้ชัดเจนเพื่อบูมพื้นที่นี้ก่อนจะขยายผลต่อไป” นายสมคิดกล่าว

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เสนอต่อรองนายกฯ ว่า นอกจากการต่ออายุมาตรการฟรีวีโอเอแล้วนั้น ททท.ยังได้เสนอการขยายเวลาปิดด่านชายแดนถาวรที่จังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว เชียงราย และแม่ฮ่องสอนออกไปเป็นเปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันศุกร์ รวมถึงได้เสนอมาตรการ My first passport สำหรับดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆ และยังได้เสนอมาตรการลดราคาและสิทธิพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย อาทิ Passport Previllge, One plus one เป็นต้น