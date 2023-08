สยามพิวรรธน์โชว์เคสนวัตกรรมในงาน Techsauce Global Summit 2023 แสดงศักยภาพ RetailTech รายแรกของไทย สร้าง Global Ecosystem มุ่งหน้าสู่ Web 3.0

Techsauce Global Summit 2023 งานประชุมด้านเทคโนโลยีชั้นนำสุดยิ่งใหญ่ของเอเชียในปีนี้ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำอย่าง สยามพิวรรธน์ ประกาศตัวเป็นรีเทลเทค (RetailTech) รายแรกของไทยที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ และพัฒนา ONESIAM SuperApp เดินหน้าขยายอีโค่ซิสเต็มระดับโลก (Global Ecosystem) ร่วมกับพันธมิตรและคู่ค้าชั้นนำที่มีอยู่ทั่วโลก พร้อมขยายธุรกิจสู่ Web 3.0 สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายทั้งในโลกจริง โลกดิจิทัลและโลกเสมือนจริง (Metaverse) เพื่อครองฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงมากที่สุดในประเทศ และครองความเป็นหนึ่งในใจผู้คนจากทั่วโลก

การพัฒนาลงทุนใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจในทุกมิติของสยามพิวรรธน์ ซึ่งไม่เพียงแค่มีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) แต่ยังเปิดประตูโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และ Startup ไทยได้สร้างการเติบโตบนเวทีโลก ซึ่งเห็นได้จากโชว์เคสที่นำเสนอภายในงาน ที่เริ่มต้นจากการเปิดตัว ONESIAM SuperApp และพัฒนาต่อยอดนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 เดินหน้าขยายศักยภาพด้านดิจิทัลด้วยการจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างสยามพิวรรธน์ และบริษัท พิวอท ดิจิทัล จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีธุรกิจรีเทลและฟินเทค เพื่อขยายขีดความสามารถของ ONESIAM SuperApp ให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น รองรับการเติบโตทุกรูปแบบในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ยังเตรียมขยาย Global Ecosystem ให้ไปไกลกว่าธุรกิจรีเทล ด้วยการบุกเบิกสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ นำเทคโนโลยี Web 3.0 และ NFT เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้ากำลังซื้อสูงทั้งโลกจริง โลกดิจิทัลและโลกเสมือนแก่ลูกค้าทั่วโลก

“นับตั้งแต่เปิดตัว ONESIAM SuperApp แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงประสบการณ์ลูกค้าจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ เราได้ผนึกพันธมิตรธุรกิจร้านค้าผู้เช่าและแบรนด์ดังระดับโลกเข้ามาใน Ecosystem กว่า 50 องค์กร จาก 13 อุตสาหกรรม” ปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าว “ปีที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ได้ร่วมมือกับพันธมิตรและคู่ค้าทั้งในประเทศและระดับโลก ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่สร้างประสบการณ์แรกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาทิ การจัดงาน Thailand Digital Arts Festival 2022 จัดงานซื้อขายดิจิทัลอาร์ต NFT เป็นครั้งแรก สร้างปรากฏการณ์นำเสนอผลงานศิลปะทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ การก้าวสู่โลก Metaverse ด้วยการร่วมมือกับ ZEPETO จัดงานสงกรานต์ผ่าน Metaverse เป็นครั้งแรกของโลกในเดือนเมษายน 2565 และงาน Bangkok International Fashion Week 2022 นำเสนอความแปลกใหม่ด้วยการนำแฟชั่นไทยสู่โลกเสมือนจริง นอกจากนี้ยังร่วมกับพันธมิตรในโครงการ Fight for the Future เปิดตัวดิจิทัลแลนด์ของคนไทยในแพลตฟอร์มโลกเสมือน Sandbox จำลองพื้นที่ของสยามดิสคัฟเวอรี่มาเป็นต้นแบบการดีไซน์ นำเกมกีฬามวยไทยเข้าสู่โลกเสมือน เหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญของสยามพิวรรธน์ในการมุ่งสู่การเป็น Retail Tech และมุ่งนำเทคโนโลยี Web 3.0 สร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่น และออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าทั้งในโลกจริง โลกดิจิทัล และโลกเสมือน”

ทั้งนี้ การประชุม Techsauce Global Summit 2023 จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘Social Impact, Climate Tech, Cutting Edge Technology’ ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานฯ สยามพิวรรธน์ได้จัดแสดงบูธเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยีภาพ 3 มิติ (Hologram Ball) เพื่อตอกย้ำอัตลักษณ์ของธุรกิจในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำในการพัฒนาโครงการจุดหมายปลายทางระดับโลก แสดงศักยภาพในการบุกเบิกลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ๆ ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมมาพัฒนาโครงการจนกลายเป็นต้นแบบที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการ และผู้นำในตลาดพรีเมียม ครองความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนาน

นอกจากการจัดแสดงบูธแล้ว ทีมผู้บริหารด้าน Innovation ของสยามพิวรรธน์ ยังร่วมเป็นวิทยากร แชร์ความรู้และประสบการณ์ในเวทีต่างๆ โดยคุณอักเซล วินเทอร์ ประธานบริหารสายงานดิจิทัล บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (Xponential Co., Ltd.) ซึ่งเป็น บริษัทร่วมทุนระหว่างสยามพิวรรธน์ และบริษัท พิวอท ดิจิทัล จำกัด ได้ร่วมเสวนาบนเวที Corporate Innovation ในหัวข้อ Shaping the Future Through Design and Innovation นอกจากนี้ บนเวที Web 3 คุณปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการการสร้างประสบการณ์ลูกค้าในโลก Metaverse ในหัวข้อ Enhancing Experience in Metaverse World รวมทั้งคุณชญาภา จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ พิงค์แล็บ จำกัด (The Pink Lab) ที่ปรึกษาด้าน Web 3.0 และคุณโมโมริ ฮิราบายาชิ, Business Development Web 3.0 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมพูดคุยในหัวข้อ NFTs in the Retail World อัพเดทเทรนด์การนำเทคโนโลยี Web 3 มาสร้างประสบการณ์ลูกค้าของกลุ่ม Luxury Retail อีกด้วย