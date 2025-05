วิสทร้าเปิดตัว ‘เซซามิน’ นวัตกรรมสุขภาพจากญี่ปุ่น ครั้งแรกในไทย

วิสทร้า ตอกย้ำเทรนด์ดูแลสุขภาพเชิงรุก เปิดตัว “เซซามิน” นวัตกรรมจากญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกในไทย!

วิสทร้า (VISTRA) เดินหน้าสนับสนุนแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงรุก (Preventive Health Care) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Sesamin from Japan: The Key to Revolutionizing Sleep for a Refreshing New Day”



ภายในงานสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย 2568 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา

การบรรยายครั้งนี้เน้นย้ำถึง ความสำคัญของการนอนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดี พร้อมแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ด้วยการใช้ เซซามิน (Sesamin) — สารสกัดนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ตอบโจทย์การนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด

“LET DEEP SLEEP RECOVER YOUR LIFE”

วิสทร้า มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างรากฐานของสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาว



กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการเปิดตัวแนวทางใหม่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เซซามินสู่กลุ่ม เภสัชกร และ ร้านขายยา อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนบทบาทของเภสัชกรในการให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแก่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน