ยูนิโคล่ และ สตูดิโอ จิบลิ กลับมากับคอลเล็กชั่นใหม่โดย กานต์ญาดา

ยูนิโคล่ และ สตูดิโอ จิบลิ กลับมาอีกครัอง อวดโฉมคอลเล็กชั่นใหม่ “Hey, Let’s Go!” ถ่ายทอดเรื่องราวแอนิเมชั่นญี่ปุ่นก้องโลกโดย กานต์ญาดา ศิลปินชาวไทย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ยูนิโคล่ ผนึกกำลังกับ สตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) อวดโฉมคอลเล็กชั่นล่าสุด “Hey, Let’s Go!” มีเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น

ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของ ยูนิโคล่ และ สตูดิโอ จิบลิ โดยมี “กานต์ญาดา” ศิลปินชาวไทยเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวจากการนำผลงานแอนิเมชั่นสู่ดีไซน์และไอเท็มต่าง ๆ จำนวน 27 แบบ ที่มีทั้งสินค้าผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กเล็ก เช่น เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อสเวต ถุงเท้า และกระเป๋าสะพายไหล่

กานต์ญาดา เป็นเข้าของผลงานดัง “จากปักธงชัย” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องลงใน “เนป” (Neppu) จุลสารรายเดือนที่จัดพิมพ์โดยสตูดิโอจิบลิ

นอกจากนี้ เธอยังเป็นผู้แต่งเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จิบลิ (The Tale of Ghibli Museum) และเป็นผู้แต่งร่วมเรื่อง โกโร่ เธอ มาจากไหน, เธอจะไปที่ใด “Goro Where did you Come from, Where are you Going?” และ “ปัญญาวาทะที่ฉันได้ยินจาก Suzuki”

สำหรับสตูดิโอจิบลิก่อตั้งขึ้นในปี 1985 โดย “ทาคาฮาตะ” และ “ฮายาโอะ มิยาซากิ” ผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่มีผลงานสร้างชื่อมากมายถึง 24 เรื่อง โดยภาพยนตร์จากสตูดิโอจิบลิส่วนใหญ่จะครองอันดับหนึ่งในบอกซ์ออฟฟิศของประเทศญี่ปุ่นในปีที่ออกฉาย

ผลงานของจิบลิ ทั้งมิติวิญญาณมหัศจรรย์ “SPIRITED AWAY” (ปี 2001), ปราสาทเวทมนตร์ของฮาวล์ “HOWL’S MOVING CASTLE” (ปี 2004) และเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพร “PRINCESS MONONOKE” (ปี 1997) ล้วนทำรายได้สูงสุดติด 1 ใน 10 อันดับภาพยนตร์ของญี่ปุ่น

ภาพยนตร์จากสตูดิโอจิบลิยังได้รับรางวัลมากมายและได้รับการชื่นชมจากนักวิจารณ์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชั่นทั่วโลก

โดยเฉพาะ SPIRITED AWAY ที่ได้รับรางวัลโกลเด้นแบร์ในสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินปี 2002 และคว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมประจำปี 2002

นอกจากนี้ แอนิเมชั่นเรื่องดังของจิบลิ ได้แก่ ปีกแห่งฝัน วันแห่งรัก “THE WIND RISES” (ปี 2013), ตำนานเจ้าหญิงคะงุยะ “THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA” (ปี 2013), ฝันของฉันต้องมีเธอ “WHEN MARNIE WAS THERE” (ปี 2014) และเต่าแดง “THE RED TURTLE” (ปี 2016) ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอะคาเดมี่อวอร์ดส์ในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมถึง 4 ครั้งติดต่อกัน

ส่วน อาย่ากับเหล่าแม่มด “EARWIG AND THE WITCH” ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของทางสตูดิโอก็ได้รับคัดเลือกสำหรับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2020 เช่นกัน

“Hey, Let’s Go!” จะวางจำหน่ายผ่านร้านสาขาและเว็บไซต์ยูนิโคล่ของสิงค์โปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนามเท่านั้นใน 21 สิงหาคมนี้