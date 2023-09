BIFW 2023 สยามเปิดรันเวย์ โชว์ศักยภาพแฟชั่นไทย ภายใต้แนวคิดความยั่งยืน

สยามพารากอน เตรียมสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง กับ “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2023” (BIFW2023) ภายใต้แนวคิด “The Future of Fashion” สร้างคุณค่าอันยั่งยืนบนโลกแฟชั่นแห่งอนาคต โชว์ศักยภาพแฟชั่นไทยสู่สายตาชาวโลก ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ ที่ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

วันที่ 28 กันยายน 2566 สยามพารากอน ผนึกกำลัง สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศจัดงาน “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2023” (BIFW2023) ภายใต้แนวคิด “The Future of Fashion” สร้างคุณค่าอันยั่งยืนบนโลกแฟชั่นแห่งอนาคต โชว์ศักยภาพแฟชั่นไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้นิสิต นักศึกษา และดีไซเนอร์หน้าใหม่ ด้วยอวดผลงานสุดสร้างสรรค์

“นางธณพร ตันติยานนท์” ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามพารากอน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำการเป็น “World Class Fashion Destination” ของสยามพารากอนที่มุ่งขับเคลื่อนวงการแฟชั่นไทยให้ออกสู่สายตาชาวโลก พร้อมทั้งต่อยอดไปสู่การเป็นแฟชั่นฮับของเอเชียและเมืองแฟชั่นที่น่าจับตาของโลก นอกจากนี้แฟชั่นยังนับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์อันทรงพลัง ที่รัฐบาลกำลังให้การสนับสนุนและผลักดันสู่เวทีโลกอย่างต่อเนื่อง

งาน BIFW จึงเปรียบเสมือนรากฐานอันแข็งแกร่งให้วงการแฟชั่นไทย ในฐานะเวทีแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อให้เหล่าดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย รวมทั้งเยาวชนได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และแสดงศักยภาพ ตลอดจนมีพื้นที่แสดงผลงานด้านแฟชั่น เพื่อมอบแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ทางแฟชั่นให้กับผู้คนอีกมากมาย

สำหรับการจัดงานในปีนี้ เราได้สร้างอนาคตแห่งโลกแฟชั่น ซึ่งสะท้อนผ่านแนวคิด The Future of Fashion ร่วมสร้างคุณค่าอันยั่งยืนสู่โลกแฟชั่นแห่งอนาคต ซึ่ง Sustainability เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างมากและจะเป็นรากฐานแห่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลก

โดยผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Ecosystem) ที่แข็งแกร่ง และเชื่อมโยงหลากหลายมิติแห่งแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกัน โดยเปิดรันเวย์นำเสนอผลงานอันสร้างสรรค์บนแนวคิดของ Sustainability ตลอดจนมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้คนทั่วโลกได้ร่วมรับชมแฟชั่นวีคผ่านทาง Social Media ของสยามพารากอน ถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์และเหล่าดีไซเนอร์ให้ผู้รับชม นางธณพร กล่าว

แกรนด์รันเวย์และเสวนาจัดเต็ม 4 วัน ที่สยามพารากอน

สำหรับแบรนด์ไทยที่จะมาอวดโฉมคอลเล็กชั่นล่าสุดบนแกรนด์รันเวย์มีทั้งหมด 12 โชว์ ได้แก่ Absolute Siam x Holy Number 7 x 789, FLYNOW, FRI27NOV. presented by SCG, Greyhound Original x TikTok, ISSUE presented by Purra, Kloset, Leisure Projects presented by Crocs, MOO, NAGARA, PAINKILLER Atelier presented by Seiko 5 Sports,TUBE GALLERY presented by TAT และ VATANIKA presented by AION – AIONIC AUTO

ซึ่งทั้งหมดล้วนนำเสนองานแฟชั่นดีไซน์ผ่านแนวคิด Sustainability ซึ่งเป็นเทรนด์ที่วงการแฟชั่นโลกโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลหรือการเลือกใช้เส้นใยจากธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแฟชั่นไทยด้วยแนวคิด Sustainable Design โดยตัวแทนจากภาครัฐ และนักออกแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทยมากมาย ได้แก่

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. หัวข้อ “Make IM Possible: OTOP & MSMEs Fashion Go Global” ต่อยอดแฟชั่นท้องถิ่น สู่เวทีโลก เราทำได้? โดยโครงการ OTOP Premium Go Inter กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเแบรนด์ EKThongorasert, ญาเนศร์ และ Mr.Leaf

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. หัวข้อ “Innovation + Design for Sustainable lifestyles products” โดยนักออกแบบไทย ในโครงการ Designer Room & Talent Thai (DSR & TT)

ชมผลงานคลื่นลูกใหม่ที่สยามเซ็นเตอร์

สำหรับสยามเซ็นเตอร์ในงาน BIFW2023 จะกลายเป็นพื้นที่แห่งการสนับสนุนและดึงศักยภาพดีไซเนอร์ไทยคนรุ่นใหม่ เตรียมเปิดเวที Siam Center Visionary Stage ระหว่างวันที่ 4 – 8 ต.ค. 2566 ให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่โชว์ไอเดียสร้างสรรค์สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก ด้วยแนว Sustainability เช่นกัน

โดยนำเสนอผลงานที่น่าจับตาของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ และนักออกแบบรุ่นใหม่กว่า 150 คน กับสุดยอดผลงานการออกแบบ 300 คอลเล็กชั่น กว่า 400 ลุค อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันออกแบบชนาพัฒน์ (CIDI), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร่วมด้วยแบรนด์ดังในสยามเซ็นเตอร์ที่จะร่วมแสดงคอลเล็กชั่นด้วยทั้ง FRANK GARÇON (แฟรงค์ กาซอง), ALAND (เอแลนด์), และ SILHOUETTE (ซิลลูเอท) และแขกรับเชิญจากทีมทูตนฤมิตจาก Bangkok Pride กับโชว์พิเศษที่จะตอกย้ำมิติของความหลากหลายให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

แฟชั่นทอล์ค ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่

ในส่วนของสยามดิสคัฟเวอรี่ ก็เตรียมจัดงาน “The Future of Fashion” 3 ตุลาคม 2566 ที่ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ นำเสนอเทรนด์แฟชั่นที่มาแรงและคงอยู่ตลอดกาลกับ “แฟชั่นที่ยั่งยืน” (Sustainable Fashion) ชวนทุกคนมาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้อย่างไม่รู้จบ กับกูรูด้านแฟชั่นที่จะมาเล่าเรื่องแฟชั่นกับ Sustainability ที่เป็นมากกว่าแค่สินค้าแฟชั่นแต่ยังครอบคลุมถึงมิติการออกแบบ กระบวนการผลิต การจำหน่าย การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2023” จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ ที่พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

