BLACKPINK รับพระราชทานเครื่องราช จากพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

4 สาววง “BLACKPINK” รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBE จากพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สำนักข่าว BBC รายงานว่า 4 สาวสมาชิกวง “BLACKPINK” ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติช (Member of the Order of the British Empire) ชั้น MBE จากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร

พิธีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดียุน ซุก ยอล และสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งเกาหลีใต้ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงยกย่องวัฒนธรรมพ็อปของเกาหลีที่แพร่หลายไปทั่วโลก

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ได้ตรัสชื่นชม 4 สาว BLACKPINK เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมว่า ข้าพเจ้าได้แต่ชื่นชมที่พวกเธอจัดลำดับความสำคัญของประเด็นเหล่านี้ได้ พร้อมกับการเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก

สำหรับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBE ในครั้งนี้ เพื่อยกย่องที่ BLACKPINK ได้ทำหน้าที่เป็นทูตสำหรับการประชุมสุดยอดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26 และได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยช่วยเป็นกระบอกเสียงด้านสิ่งแวดล้อมไปยังคนหนุ่มสาวหลายล้านคน

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงจัดพิธีพิเศษนี้ใน “ห้อง 1844” ณ พระราชวังบักกิ้งแฮม ซึ่งมักใช้สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่สุดและออกพบผู้นำระดับโลก

นับเป็นอีกภาพสะท้อนระหว่างการเยือนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ครั้งนี้ โดยการทูตแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

โดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ 4 สมาชิกวง BLACKPINK ทั้งเจนนี่ จีซู ลิซ่า และโรเซ่ ภายหลังจากพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่า มันน่าทึ่งมาก ที่พวกคุณยังคงติดต่อพูดคุยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้เห็นคุณแสดงสดสักครั้ง

สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBE มี 5 ชั้น ได้แก่ GBE, KBE หรือ DBE, CBE, OBE และ MBE ตามลำดับ

เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สำหรับคณะอัศวินของราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญบริติช ผู้สมควรได้รับต้องมีส่วนร่วมกับศิลปะและวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลและสวัสดิการ หรือการบริการสาธารณะนอกราชการ สถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1917

โดยก่อนหน้านี้ โดยก่อนหน้านี้ ศิลปิน นักแสดง และนักกีฬาระดับโลกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น MBE อาทิ เดอะบีเทิลส์, อเดล, เอ็ด ชีแรน, เฉินหลง, แอนน์ ฮุย, สตีเวน เจอร์ราร์ด, มาร์คัส แรชฟอร์ด, จิมมี ไวต์ และ มาร์ก วิลเลียมส์ เป็นต้น