ลิซ่า BLACKPINK ศิลปิน K-Pop คนแรกถูกจารึกชื่อ Asian Hall of Fame

ลิซ่า BLACKPINK สร้างประวัติศาสตร์ เป็นศิลปิน K-Pop คนแรกที่ถูกจารึกชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศ “Asian Hall of Fame” ประจำปี 2023 ในฐานะไอคอนทางวัฒนธรรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 “ลิซ่า BLACKPINK” (ลลิษา มโนบาล ลิซ่า) หนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเคพ็อปชื่อดังอย่าง BLACKPINK ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง ด้วยการถูกจารึกชื่อเข้าสู่ “Asian Hall of Fame” ประจำปี 2023 ในฐานะสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรือ “Cultural Icon” ซึ่งถือเป็นศิลปินเคพ็อปรายแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกเสนอชื่อสู่หอเกียรติยศดังกล่าว

ลิซ่าเป็นทั้งแรปเปอร์ นักร้อง และนักเต้นชาวไทยที่แจ้งเกิดกับวงเคพ็อปแห่งยุคอย่าง BLACKPINK และมีผลงานเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากมาย อาทิ How You Like That, Pink Venom, AS IF IT’S YOUR LAST หรือ LALISA เป็นต้น

Asian Hall of Fame ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2004 จากมูลนิธิ “Robert Chinn Foundation” ในเมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา โดย “Karen Wong” เพื่อยกย่องและเชิดชูคุณูปการของชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนทั่วโลกในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่วงการบันเทิงเท่านั้น

โดยในปี 2023 ลิซ่า BLACKPINK ได้ถูกเสนอชื่อเข้าสู่ Asian Hall of Fame ร่วมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงจากทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสตรี นักธุรกิจ ศิลปิน และอื่น ๆ อีกมากมายรวมทั้งสิ้น 21 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 4 คน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในนามองค์กร 1 องค์กร และทูตศิลปินอีก 1 คน

“ผู้ได้รับคัดเลือกและทูตศิลปินเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความกล้าหาญ ลักษณะพิเศษ และอุทิศตนเพื่อพัฒนาประเทศและมนุษยชาติของเราให้ดีขึ้น” Maki Hsieh ประธานและซีอีโอของ Asian Hall of Fame กล่าวในแถลงการณ์

ทั้งนี้ “พ.ท.หญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ” สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศนี้

สำหรับพิธีเข้ารับตำแหน่ง Asian Hall of Fame 2023 จะมีขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรม Washington Athletic Club บัลติมอร์ ในลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา