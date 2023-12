ปักหมุดเทศกาลในกรุงเทพมหานคร สีสันปลายปี ตลอดเดือนธันวาคม

ปักหมุดเทศกาลและกิจกรรมน่าไปในกรุงเทพมหานคร ทั้งงานกลางวัน งานกลางคืน เพิ่มสีสันช่วงปลายปี ตลอดเดือนธันวาคม

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เรียกได้ว่ากำลังคึกคักสุด ๆ สำหรับเทศกาลและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงปลายปี ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งงานกลางวัน งานกลางคืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน Colorful Bangkok 2023 สร้างสีสันให้ชีวิตคนเมือง

งานกาชาด 2566

งานกาชาด ประจำปี 2566 ถือเป็นวาระครบรอบ 100 ปีงานกาด มาในคอนเซ็ปต์ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” ชวนประชาชนร่วมใส่ชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ มาชมมหรสพรื่นเริงและกิจกรรมการกุศลมากมายจากบรรดาร้านค้าภาครัฐ เอกชน และพ่อค้าเเม่ค้า วันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ที่สวนลุมพินี

MU Fest มิวเซียมสยาม

หนึ่งเทศกาลปลายปีที่สายมูเตลูไม่ควรพลาด กับ “มูเฟส” งานที่นำความเชื่อเกี่ยวกับสายมูมาบอกเล่าและตีความใหม่ให้มีความร่วมสมัย ซึ่งจะจัดขึ้นที่มิวเซียมสยาม ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566 หยิบยกความเชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลอาร์ตและ Interactive Installation สร้างสรรค์ออกมาเป็น 3 ชิ้นงานไฮไลต์ ประกอบไปด้วย

การทำบุญด้วยน้ำมันตะเกียง Interactive Lighting, Immersive Bathed in the Power of Auspicious Stones หรือการดื่มด่ำอาบแสงด้วยพลังหินมงคล และ I Am Very Rich Interactive Installation ที่เกี่ยวกับการขอพรเรื่องการเงิน จัดถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่มิวเซียมสยาม

พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.9

งาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” จัดถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 จัดแสดงนานาพรรณไม้สวยงามบนพื้นที่กว่า 500 ไร่ พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว, ทิวลิปบานที่สวนหลวง ร.๙, การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและพรรณไม้หายาก, ตลาดน้ำชาววัง, การพยากรณ์โชคชะตา, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงร่วมสมัย และการแสดงดนตรีในสวน

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อต้นไม้ อุปกรณ์ทำสวน และสินค้าราคาย่อมเยา พร้อมอร่อยกับอาหารที่หลากหลาย และนิทรรศการความรู้มากมาย โดยจะมีการแสดงโดรนแปรอักษร ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณตระพังแก้ว

คีตนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 กรุงเทพมหานครผสึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชนจัดเทศกาลดนตรีกรุงเทพมหานคร “คีตนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์” ส่วนหนึ่งใน COLORFUL BANGKOK 2023

พบกับศิลปินมากมายที่จะมาร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบด้วย อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ, โก้ มิสเตอร์แซกแมน, ครูต้อย-จักร พรหมมินทร์ The Golden Song, พัทธนันท์ อาจองค์, น้ำฟ้า แก้วรัตนศรีโพธิ์ และปณิธาน จวงครุฑ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีเต็มรูปแบบจากวงดุริยางค์กรุงเทพมหานคร, Horwang Music Academy โรงเรียนหอวัง, คณะนักร้องประสานเสียง THAI YOUTH CHOIR และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมฟรี วันที่ 5 ธ.ค. 2566 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 16.30-21.00 น.

Siam Food Fest

“Siam Food Fest” การผนึกกำลังครั้งสำคัญของ LINE MAN Wongnai และ PMCU ยกทัพร้านอาหารเด็ดทั่วไทยไว้ที่เดียวกลางสยาม พร้อมเซอร์ไพร์สเตรียมพบกับศิลปินและเเขกรับเชิญมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 8-11 ธันวาคม 2566 ที่สยามสแควร์ เวลา 11.00-21.00 น.

Matsuri Flea Market

“Matsuri Flea Market” พบกับเทศกาลงานวัดญี่ปุ่นใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมเสิร์ฟสตรีตฟู้ดจากแดนปลาดิบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทปันยากิ ทาโกยากิ ยากิโซบะ เป็นต้น เลือกช็อปสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ที่จะมาเทขายกันบนพื้นเหมือนอยู่กลางย่ายชิบูย่า

นอกจากนี้ยังมียังมีการเขียนป้ายขอพรกับต้นไผ่ ถ่ายรูปคู่กับโคมไฟกระดาษสุดคลาสสิคของเกียวโต และการจัดไฟแบบงานวัดญี่ปุ่น วันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30-22.30 น. ที่ Block28 บรรทัดทอง

Vijit Chao Phraya

กิจกรรม “Vijit Chao Phraya 2023” จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2566 บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 3 ถึงสะพานพระราม 8 แต่งแต้มสีสันแนวแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน ด้วยการแสดงแสงไฟและเทคนิคสมัยใหม่

มีทั้งการประดับไฟ การฉายภาพบนตัวอาคาร การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงเลเซอร์ โดยได้คัดเลือกพื้นที่จัดการแสดงที่มีเอกลักษณ์และสามารถสะท้อนให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่งดงามจากแนวของสายน้ำที่คดโค้งไหลผ่านวัดวาอาราม และย่านสำคัญที่แสดงถึงวิถีชีวิตริมน้ำ สู่แลนด์มาร์กของประเทศไทย

Bangkok Illustration Fair

“Bangkok Illustration Fair” (BKKIF) อีเวนต์ใหญ่ปลายปีของวงการศิลปะที่รวบรวมศิลปินนักวาดหลายรุ่น หลายสไตล์ จากหลายประเทศ มาจัดแสดงผลงาน ร่วมพูดคุย และแชร์ประสบการณ์ พร้อมหาโอกาสต่อยอดในสิ่งที่หลงใหล

ภายในงานจึงมีทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะ การพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งการต่อยอดความรู้และโอกาสในการทำงานในสาย Illustration อย่างมืออาชีพ

โดย Bangkok Illustration Fair 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Fountain Show & KITARACHAN

การแสดงม่านน้ำพุ พ่อแห่งแผ่นดิน และการแสดงดนตรี คีตราชัน ที่สวนเบญจสิริ แสดงวันละ 2 รอบ รอบละ 15 นาที รอบที่ 1 ในเวลา 19.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 – 20.15 น.

Siam Luminary Spark Up

พบกับการเปลี่ยนบรรยากาศของสยามสแควร์ Walking street ให้คึกคักไปด้วยธีมของเทศกาลปีใหม่ผ่านการประดับตกแต่งไฟสไตล์ Neon-Street ชวนถ่ายรูปได้ทุกซอกทุกมุม

เดินชิค ๆ ชิล ๆ กันได้ตลอดแนว Siam Square Walking street และภายในพื้นที่ห้าง Siam Square One วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566

Night at the museum

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย (Museum Thailand) ผนึกความร่วมมือจัดงาน “Night at the Museum Festival 2023” เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ภายใต้แนวคิด “Make your own night with Museum Experiences : ร่วมสัมผัสประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตัวคุณ”

โดย Night at the museum2023 มีพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมทั้งหมด 48 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ปริมณฑลและต่างจังหวัด 23 แห่ง ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ถือเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ และพร้อมจัดเต็มด้วยกิจกรรมพิเศษ แสง สีเสียง ดนตรี ตลอดจนสินค้าท้องถิ่น ที่ 1 ปีจะมีแบบนี้ครั้งเดียวเท่านั้น