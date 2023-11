Night at the Museum Festival 2023 เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนทั่วประเทศ 15-24 ธ.ค.นี้

“Night at the Museum Festival 2023” เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนทั่วประเทศ ในกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ปริมณฑลและต่างจังหวัด 23 แห่ง วันที่ 15-24 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย (Museum Thailand) ผนึกความร่วมมือจัดงาน “Night at the Museum Festival 2023” เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ภายใต้แนวคิด “Make your own night with Museum Experiences : ร่วมสัมผัสประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตัวคุณ”

โดย Night at the Museum Festival 2023 มีพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมทั้งหมด 48 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ปริมณฑลและต่างจังหวัด 23 แห่ง ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566

ถือเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ และพร้อมจัดเต็มด้วยกิจกรรมพิเศษ แสง สีเสียง ดนตรี ตลอดจนสินค้าท้องถิ่น ที่ 1 ปีจะมีแบบนี้ครั้งเดียวเท่านั้น

“ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร” ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย ที่รวมตัวกันทำงานและพัฒนาความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

มีความมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเกิดเป็นหมุดหมายใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ (Knowledge-based Tourism) ซึ่งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย เป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศต่อไป

โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมจะมีการจัดงาน Night at the Museum เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ยกระดับจากการจัดงานประจำให้เป็นเฟสติวัลของเมือง นอกจากจะเป็นการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืนเเล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สนุสนานมากยิ่งขึ้น

ปีนี้มีพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมถึง 48 แห่งทั่วประเทศ เราคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมมากกว่า 1 แสนคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนถึง 16 ล้านบาท และเชื่อว่าการท่องเที่ยวด้านพิพิภัณฑ์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานโยบายซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปในอนาคต ดร.ทวารัฐ กล่าว