ดูหนังรักคลาสสิกบนดาดฟ้า เต็มอิ่ม 4 เรื่อง ที่ River City Bangkok

โรงภาพยนตร์ “Skyline Film” เตรียมฉายหนังรักคลาสสิก 4 เรื่อง พร้อมวิวใจกลางกรุง บนดาดฟ้า River City Bangkok วันที่ 15-17 ธันวาคม 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 “Skyline Film” โรงภาพยนตร์เอาต์ดอร์จากไต้หวัน เตรียมเข้าฉายในไทยเป็นครั้งแรก กับรูปแบบโรงภาพยนตร์บนดาดฟ้าใจกลางกรุง ที่ “River City Bangkok” แหล่งรวมนิทรรศการ งานศิลปะ และของสะสมมากมาย ซึ่งทุกชั้นล้วนจัดแสดงผลงานของศิลปินชื่อดัง ทั้งไทยและต่างประเทศ

ล่าสุด Skyline Film เตรียมสร้างซีนสุดพิเศษ นำภาพยนตร์คลาสสิกเหนือกาลเวลาถึง 4 เรื่องมาฉายให้ได้ชมกันในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

นอกจากวิวเมืองหลวงยามค่ำคืน และแม่น้ำเจ้าพระยาจากดาดฟ้า ความน่าสนใจของโรงภาพยนตร์ Skyline Film คือ ทุกคนจะได้ดื่มด่ำกับการรับชมอย่างเต็มที่

เพราะโรงภาพยนตร์แห่งนี้มาพร้อมกับหูฟังไร้สายที่สามารถตัดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนออกไปได้เลย สร้างความเป็นส่วนตัว และเวลาลุกไปไหนก็ยังสามารถฟังเสียงได้

นอกจากนี้ ยังมีเก้าอี้นั่งที่สามารถปรับเอนได้ตามความสบาย ประกอบกับบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมมีเครื่องดื่มบริการฟรีขณะรับชม เรียกว่าเหมือนยกโรงภาพยนตร์ออกมาไว้กลางแจ้ง

โปรแกรมฉาย

15 ธันวาคม รอบ 20.30 น. เรื่อง About Time

16 ธันวาคม รอบ 17.30 น. เรื่อง Love Actually

16 ธันวาคม รอบ 20.30 น. เรื่อง You’ve got mail

17 ธันวาคม รอบ 17.00 น. เรื่อง Before Sunrise

การเดินทาง

รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง และนั่งรถโดยสารประจำทางสาย 1, 75, 35 ลงที่ River City Bangkok

รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน และนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาลงที่ท่าเรือสี่พระยา (N3)

รับชมภาพยนตร์คลาสสิกพร้อมรับวิวกรุงเทพมหานครบนดาดฟ้าไปกับ Skyline Film ได้ที่ River City Bangkok ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 บัตรราคา 450 บาท สามารถซื้อได้ที่ Ticketmelon

(เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก Skyline Film ดูหนังบนดาดฟ้า)