“พอร์ช-อาม” คู่รัก LGBTQ เตรียมจัดงานแต่ง รับกฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียม

คู่รัก LGBTQ ในตำนาน ตัวเอกซี่รี่ส์วาย “พอร์ช – อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี” และ “อาม – สัพพัญญู ปนาทกูล” เตรียมจัดงานแต่งงาน พร้อมจดทะเบียนสมรสทันทีที่กฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียมประกาศใช้ บอกเลยงานนี้มีแต่ความอิจฉาสุมทรวง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – เป็นข่าวอีกครั้ง นักแสดงซีรี่ส์วาย “พอร์ช – อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี” และ “อาม – สัพพัญญู ปนาทกูล” คู่รัก #LGBTQ+ ในตำนาน ประกาศกลาง IG เราจะแต่งงานกันเร็ว ๆ นี้

เมื่อกฎหมายที่แก้การจำกัดสิทธิการแต่งงานและสร้างครอบครัวของคนเพศเดียวกันได้ประกาศออกมาใช้ นับเป็นข่าวดีแก่เหล่าคู่รัก #LGBTQ+ ชาวไทย และคู่ของเขาทั้งสอง เจ้าของคลิปคุกเข่าขอแต่งงานที่เป็นไวรัลเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

หนึ่งในคู่รักที่แสดงจุดยืนให้สังคมไทยเปิดรับความแตกต่างด้านเพศสภาพและความหลากหลาย พร้อมใจกันโพสต์คลิปและภาพ “Invite Collaborator” ร่วมกันผ่านอินสตาแกรม @armarmarm และ @porschapiwat พร้อมแคปชั่น … “And I said YES officially ประกาศอย่างเป็นทางการว่า

พอร์ช-อามจะจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อกฎหมายผ่านครับ จะได้มีงานแต่งงานกันจริงๆ แล้วววว” และ “เราจะแต่งงานกัน เร็วๆ นี้ 16 years of togetherness… 10 years after the proposal… 2 hearts are certain… IT IS TIME TO GET MARRIED OFFICIALLY” ต่างมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความยินดีกับ “คู่จริง” ที่เคยเล่นซีรีส์วายด้วยกันจนโด่งดังในเรื่อง “อัยย์หลงไน๋” ที่รับบท สิบปกร และ เจ้าน่าน ที่จะได้เป็นคู่ชีวิตจริงๆ กันแล้ว